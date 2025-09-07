সেমেস্টার পদ্ধতিতে প্রথম উচ্চমাধ্যমিক, কী নেওয়া যাবে, কী নয় ?

সেমেস্টার পদ্ধতিতে প্রথম উচ্চমাধ্যমিক, কী নেওয়া যাবে, কী নয় ?
আগামিকাল সকালে সেমেস্টার পদ্ধতির প্রথম উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু ৷ চলবে 22 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৷ কী সঙ্গে রাখা যাবে না, রইল নিয়ম ৷
Published : September 7, 2025 at 8:41 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: সেমেস্টার পদ্ধতিতে প্রথম উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামিকাল ৷ সোমবার থেকে হবে প্রথম পর্ব বা তৃতীয় সেমেস্টার ৷ এই পরীক্ষা পুরোটাই এমসিকিউ (মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চন) ভিত্তিক ৷ পরীক্ষা চলবে 22 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত । দ্বিতীয় পর্ব বা চতুর্থ সেমেস্টারের পরীক্ষা হবে আগামী বছর 12 ফেব্রুয়ারি ৷ শেষ হবে 27 ফেব্রুয়ারি ৷
ছাত্রজীবনের দ্বিতীয় বড় পরীক্ষা উচ্চমাধ্যমিকে পড়ুয়ারা সঙ্গে ক্যালকুলেটর বা মোবাইল, স্মার্ট ওয়াচ, হেডফোনের মতো কোনও ইলেকট্রনিক গেজেট রাখতে পারবেন না ৷ পরীক্ষা চলাকালীন কারও কাছ থেকে ইলেকট্রনিক গেজেট উদ্ধার হলে, তাঁর প্রতিটি পরীক্ষা বাতিল করবে সংসদ ৷ পরীক্ষার্থী স্বচ্ছ ফাইল, স্বচ্ছ বোর্ড, স্বচ্ছ জলের বোতল সঙ্গে রাখতে পারবে ৷
এছাড়া কোনও পরীক্ষার্থী কোনও পর্যবেক্ষককে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে তাহলে তার পরীক্ষা বাতিল হবে ৷ পরীক্ষার্থীরা কোনও ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করছে কি না, তার জন্য প্রবেশের সময় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে মেটাল ডিটেক্টরের দিয়ে চেক করা হবে ৷
ওএমআর শিট
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এই প্রথমবারের জন্য তৃতীয় সেমেস্টারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের স্ক্যান করা ওএমআর শিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ পরীক্ষার পর ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের ওএমআর শিটের স্ক্যান কপি ও সরকারি উত্তরপত্রটি (Answer Key) অনলাইনে দেখতে ও ডাউনলোড করতে পারবেন । এর ফলে ফলাফল ঘোষণার আগে তাঁরা নিজেরাই সম্ভাব্য নম্বর হিসেব করে নিতে পারবেন ৷
পরীক্ষার সময়
সোমবার থেকে সকাল 10টা পরীক্ষা চলবে 11:15 মিনিট পর্যন্ত । সকাল ন'টার মধ্যে সব পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে হবে ৷ চলতি বছরে উচ্চমাধ্যমিক দিচ্ছেন 6 লক্ষ 60 হাজার ছাত্রছাত্রী ৷ ছাত্রের হার 43.97 শতাংশ এবং 56.03 শতাংশ ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছেন । ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা 79 হাজার 582 বেশি ৷
সংসদের রেকর্ড অনুযায়ী, 2024 সালের মাধ্যমিকে পাশ করেছিল 7 লক্ষ 65 হাজার 252 জন ৷ তাঁদের মধ্যে মাত্র 6 লক্ষ 59 হাজার 877 জন তৃতীয় সেমেস্টারের জন্য নাম তুলেছেন ৷ অর্থাৎ, 1 লক্ষ 5 হাজার 375 জন নাম তোলেননি, যা প্রায় 13.8 শতাংশ ৷
গত বছর মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের মধ্যে প্রায় 7 লক্ষ 64 হাজার 326 জন একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল ৷ বাদ পড়েছিল মাত্র 926 জন ৷ কিন্তু 2025 সালে ওই ব্যাচটি দ্বাদশ শ্রেণিতে ওঠে ৷ তখন সংখ্যা দাঁড়ায় 7 লক্ষ 4 হাজার 870 ৷ প্রায় 59 হাজার 456 জন হয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছেন, নয়তো বসেননি ৷
দ্বাদশ শ্রেণিতে ওঠার পর থেকে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি পর্যন্ত আরও 44 হাজার 993 জন বাদ পড়েছেন ৷ সব মিলিয়ে একাদশে ভর্তি থেকে উচ্চমাধ্যমিকে নাম তোলা পর্যন্ত মোট 1 লক্ষ 4 হাজার 449 জন, অর্থাৎ প্রায় 13.7 শতাংশ কমেছে ৷ এই বছর মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা 2 হাজার 106 ৷ তার মধ্যে স্পর্শকাতর পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা 122 টি ৷ সব থেকে বেশি স্পর্শকাতর পরীক্ষা কেন্দ্র মালদায় ৷