অনিকেত মাহাতোর আরজি করে নিয়োগের নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ রাজ্য

অনিকেত মাহাতোর আরজি করে নিয়োগের নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ রাজ্য
জুনিয়র ডাক্তার অনিকেত মাহাতোকে আরজি কর হাসপাতালে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ৷ এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গেল রাজ্য ৷
Published : September 26, 2025 at 8:15 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ এবং জুনিয়র ডাক্তার অনিকেত মাহাতোকে আরজি কর হাসপাতালে পোস্টিং দেওয়ার নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানাল রাজ্য ৷ স্বাস্থ্য দফতর অনিকেতকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে পোস্টিং দিয়েছিল ৷ বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সিঙ্গল বেঞ্চ এই নির্দেশ খারিজ করে ৷ বিচারপতি রায় দেন, জুনিয়র চিকিৎসককে দ্রুত আরজি কর হাসপাতালে নিয়োগ করতে হবে ৷
বিচারপতির পর্যবেক্ষণ ছিল, অনিকেতের এই পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দফতরের সচিব স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) মানেননি ৷ এদিন রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী অর্ক কুমার নাগ বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ৷ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিলের অনুমতি চাইলে ডিভিশন বেঞ্চ অনুমতি দিয়েছে ৷ তবে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন গ্রহণ করেনি ডিভিশন বেঞ্চ ৷ ফলে পুজোর ছুটির পর কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
বৃহস্পতিবার মামলার রায় প্রসঙ্গে জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো সাংবাদিকদের বলেন, "যেদিন এই বদলির নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়, সেদিনই আমরা স্বাস্থ্য সচিবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 871 জনের মধ্যে শুধু 2 জনকে কেন বদলি করা হচ্ছে ৷ কীসের ভিত্তিতে এই বদলি ? আমাদের মনে হচ্ছে, এখানে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে ৷ সেদিন তিনি বলেছিলেন, "আমরা রাজ্য প্রশাসন ৷ যা মনে করব, তাই করতে পারি ৷"
চিকিৎসক আরও বলেন, "চিকিৎসা ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের আইনি লড়াইয়ে আসা ৷ আজ বিচারপতি তাঁর রায়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের দাবিকে মান্যতা দিয়েছেন ৷ তিনিও প্রশ্ন করেছেন, 871 জনের মধ্যে এই দু'জনকে কেন সরানো হল ? এর নিয়ম বা উদ্দেশ্য কী ? রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল থেকে শুরু অন্য আইনজীবীরা এর কোনও যথাযথ কারণ দর্শাতে পারেননি ৷"
চলতি বছরের মে মাসের শেষ দিকে আরজি কর আন্দোলনের প্রথম সারির তিন চিকিৎসক দেবাশিস হালদার, আসফাকুল্লা নাইয়া ও অনিকেত মাহাতোকে জেলার হাসপাতালে বদলির নির্দেশ দেয় স্বাস্থ্য দফতর ৷ এই নির্দেশের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ তিন জন ৷ যদিও জুনিয়র ডাক্তার দেবাশিস হালদার, আসফাকুল্লা নাইয়া নির্দেশ মতো জেলার হাসপাতালে কাজে যোগ দেন ৷ কিন্তু অনিকেত মাহাতো কাজে যোগ দেননি ৷ ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফোরামের তরফে জুনিয়র ডাক্তার দেবাশিস হালদার এই বদলিকে প্রতিহিংসাপরায়ণতা বলে উল্লেখ করেন ৷ এর বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথা জানান ৷