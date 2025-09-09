ETV Bharat / state

রোগীমৃত্যুর কতক্ষণের মধ্যে পরিবারকে দেহ দিতে হবে ? সময়সীমা বেঁধে দিল স্বাস্থ্য কমিশন

এবারকে অযথা মৃতদেহ আটকে রাখলে বড় ধরনের পদক্ষেপের মুখে পড়তে হবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। নির্দেশিকায় এই কথা স্পষ্ট জানাল রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশন।

WB HEALTH COMMISSION NOTIFICATION
—প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2025 at 12:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: রোগীর মৃত্যুর পর বিল মেটানো হয়নি বা মেডিক্লেমের টাকা হাসপাতালের হাতে এসে পৌঁছায়নি— এমনই নানা অজুহাতে মৃতদেহ আটকে রাখার প্রচুর অভিযোগ বারে বারে সামনে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের নানা অনিয়ম, অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একাধিক বেসরকারি হাসপাতাল। এই নিয়ে বহুবার শোরগোল হলেও কার্যত এই সব অনিয়ম আর রোগীর পরিবার হেনস্থার বিরুদ্ধে কোনও কড়া দাওয়াই বা নির্দেশিকা ছিল না। অবশেষে নড়েচড়ে বসল রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশন। এ বার থেকে অযথা মৃতদেহ আটকে রাখলে বড় ধরনের পদক্ষেপের মুখে পড়তে হবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। নির্দেশিকা জারি করে এই কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিল রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশন।

যদি কোনও কারণে দেহ ছাড়তে দেরি হয়, তবে তা উপযুক্ত পদ্ধতি মেনে রোগীর পরিবারকে জানাতে হবে। দেহে যাতে পচন না-ধরে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সেই বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। এই নির্দেশিকা জারি করেছেন স্বাস্থ্য কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশনের ওই নির্দেশিকায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এই নিয়ম অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে বাতিলও করা হতে পারে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের লাইসেন্স। রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশনের দাবি, সম্প্রতি একাধিক অভিযোগে স্পষ্ট হয়েছে যে, হাসপাতালগুলির একটি বড় অংশ এখনও বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে রোগীর পরিবারকে দেহ দিতে দেরি করছে। অনেক ক্ষেত্রেই মেডিক্লেম সংস্থার অনুমোদন মেলেনি বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দেহ আটকে রাখছে। এতে মৃতদেহ পচে যাওয়ার মতো অবস্থাও তৈরি হচ্ছে, চরম হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে পরিবার পরিজনকে। এই পরিস্থিতি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় বলেই মত স্বাস্থ্য কমিশনের।

তবে একইসঙ্গে কমিশন জানিয়েছে, যদি মৃতের পরিবার লিখিতভাবে অনুরোধ জানায় যে দেহ কিছু সময় মর্গে রাখা হোক, তাহলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবে। কিন্তু, হাসপাতালের নিজস্ব কারণে বা শর্তে কোনওভাবেই দেহ আটকে রাখা চলবে না।

রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশনের এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন মহলের অসংখ্য মানুষ। অধিকাংশের মতেই, রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশনের এই নির্দেশ কার্যকর হলে মৃতের পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করে ইচ্ছে মতো টাকা আদায়ের প্রবণতা অনেকটা কমবে। এই নির্দেশের ফলে অনেক বেসরকারি হাসপাতালের অমানবিক কার্যকলাপ, রোগী পরিবারের হেনস্থার ঘটনা কমবে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য দফতরের অনেক আধিকারিকই। কমিশনের মতে, এই পদক্ষেপে একদিকে যেমন মৃতের পরিবারের হয়রানি কমবে, অন্যদিকে হাসপাতালগুলির দায়িত্বজ্ঞানহীনতার উপরও লাগাম টানবে।

  1. স্টেট জেনারেলে সদ্যোজাত চুরির ঘটনায় গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার দাবি
  2. সরকারি হাসপাতালে আট ঘণ্টা পরিষেবার পর চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে ছাড় মমতার

For All Latest Updates

TAGGED:

HEALTH COMMISSION NOTIFICATIONরাজ্য স্বাস্থ্য কমিশনWB HEALTH COMMISSION NOTIFICATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

রবি'র রাতে ব্লাড মুন, ভারতের আকাশে দীর্ঘক্ষণ দেখা যাবে এই বিরল দৃশ্য

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.