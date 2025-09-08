টাকা পেয়েও কাজ শুরু হয়নি ? 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে কঠোর অবস্থানের পথে রাজ্য

টাকা পেয়েও কাজ শুরু হয়নি ? 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে কঠোর অবস্থানের পথে রাজ্য
যাঁরা বাড়ি নির্মাণ না-করে প্রকল্পের টাকা ফেলে রেখেছেন বা নয়ছয় করেছেন, তাঁদের অ্যাকাউন্ট থেকে সেই অর্থ ফেরত নিয়ে নেবে পঞ্চায়েত দফতর ৷
Published : September 8, 2025 at 8:00 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হওয়া 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের টাকা উপভোক্তাদের হাতে পৌঁছে যাওয়ার পরও অনেকেরই বাড়ি তৈরির কাজই শুরু হয়নি ৷ এসব ক্ষেত্রে এবার কঠোর পদক্ষেপ করতে চলেছে পঞ্চায়েত দফতর । রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বাড়ি নির্মাণে অনীহা বা টাকা অন্য খাতে খরচ করার একাধিক অভিযোগ ওঠায়, এবিষয়ে জেলা প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে দফতর ।
কেন্দ্রীয় আবাস যোজনার অনুদান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর 2024 সালে মুখ্যমন্ত্রী নতুন প্রকল্প 'বাংলার বাড়ি'র কথা ঘোষণা করেছিলেন । এর মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ এলাকার গৃহহীন মানুষদের বাড়ি তৈরি করতে আর্থিক সহায়তা প্রদান । প্রকল্পের অধীনে প্রতিটি উপভোক্তা পরিবারকে মোট 1.20 লক্ষ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় । প্রথমে তিন কিস্তিতে টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও পরে দু’টি কিস্তিতে অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ প্রথম কিস্তি 60,000 টাকা এবং দ্বিতীয় কিস্তি 60,000 টাকা ।
2024 সালের ডিসেম্বরে প্রথম কিস্তির টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে । এরপর 2025 সালের মে মাসে দ্বিতীয় কিস্তিও পাঠানো হয় । সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রথম কিস্তি পাওয়ার পর 12 মাসের মধ্যে বাড়ি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করার কথা । প্রশাসন সূত্রে খবর, একাধিক জেলায় দেখা গিয়েছে, অনুদান পাওয়া সত্ত্বেও অনেক উপভোক্তা বাড়ি তৈরির কাজই শুরু করেননি । কেউ কেউ আবার সরকারি টাকা ব্যক্তিগত খরচে ব্যবহার করেছেন । এই পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত দফতর জানিয়েছে, যাঁরা বাড়ি নির্মাণ না-করে টাকা ফেলে রেখেছেন বা নয়ছয় করেছেন, তাঁদের অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ ফেরত নেওয়া হবে ।
পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, "বাড়ি তৈরির শর্তেই উপভোক্তাদের টাকা দেওয়া হয়েছে । যাঁরা সরকারি সুবিধা পেয়েও বাড়ি তৈরি করছেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে টাকা ফেরত নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে । আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে, এক টাকাও যেন অপচয় না হয়, প্রকৃত গৃহহীনরাই যেন এর সুবিধা পান ।"
প্রথম দফার টাকা পাওয়ার পর মুর্শিদাবাদ জেলার বহু পরিবার বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেনি । জেলা প্রশাসন সেই পরিবারগুলির তালিকা তৈরি করে উপভোক্তাদের কাজ শুরু করার পরামর্শ দেয় । অনেকেই দাবি করেছিলেন, পরিবারের প্রধান সদস্য পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বাইরে কাজ করছেন, কিছু টাকা জোগাড় করে ভালো বাড়ি তৈরি করবেন । তবে বাস্তবে কাজ কতটা এগিয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । জেলা প্রশাসন বর্তমানে বাড়ি তৈরির অগ্রগতি খতিয়ে দেখছে । নবান্ন সূত্রে খবর, দ্বিতীয় দফার টাকা পাওয়ার পরও যাঁরা কাজ শুরু করেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে । শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, আরও কয়েকটি বড় জেলায় একই পরিস্থিতি । সেসব ক্ষেত্রেও তালিকা তৈরি করে ব্যবস্থা নিতে চলেছে প্রশাসন ।
'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকারের হিসাবে প্রায় 28 লক্ষ পরিবার চিহ্নিত হয়েছে । এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে 12 লক্ষ পরিবার অনুদান পেয়েছে । বাকি 16 লক্ষ পরিবার 2025 সালের ডিসেম্বর ও 2026 সালের মে মাসে ধাপে ধাপে অর্থ পাবেন । মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, ভবিষ্যতে আরও 16 লক্ষ পরিবারকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হবে । অর্থাৎ মোট প্রায় 50 লক্ষ গৃহহীন মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন ।
প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে প্রতিটি জেলায় বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে সরকার । জেলা প্রশাসনকে প্রতিটি উপভোক্তার বাড়ি তৈরির অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, "যেখানে অনুদান পেয়েও বাড়ি হচ্ছে না, সেই সব ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে । এর ফলে টাকা নয়ছয় বন্ধ হবে এবং গৃহহীন মানুষরা তাঁদের স্বপ্নের বাড়ি তৈরি করতে পারবেন ।"