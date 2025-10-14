পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে বড় উদ্যোগ ! রাজ্যে তৈরি হবে 775টি সংরক্ষণ কেন্দ্র

পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে বড় উদ্যোগ ! রাজ্যে তৈরি হবে 775টি সংরক্ষণ কেন্দ্র
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বছরে প্রায় 14 লক্ষ মেট্রিক টন পেঁয়াজের চাহিদা রয়েছে । কিন্তু, তার মধ্যে প্রায় 7 লক্ষ মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি করতে হয় ৷
Published : October 14, 2025 at 3:25 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে বড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের ৷ রাজ্যজুড়ে তৈরি হবে 775টি পেঁয়াজ সংরক্ষণ কেন্দ্র ৷ যার প্রত্যেকটির ধারণক্ষমতা থাকবে 25 মেট্রিক টন । কৃষিপণ্য সংরক্ষণের পরিকাঠামো গড়ে তুলে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা এবং বাজারে দাম স্থিতিশীল রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন ।
রাজ্যের কৃষি বিপণন দফতরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, "রাজ্যে পেঁয়াজের উৎপাদন আগের তুলনায় বহু গুণ বেড়েছে ৷ কিন্তু সংরক্ষণের পরিকাঠামো না-থাকায় বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছিল । তাই আমরা 10টি জেলাজুড়ে 775টি পেঁয়াজ সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি । এই প্রকল্পে মোট বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় 9.65 কোটি টাকা ।"
মন্ত্রী জানান, পেঁয়াজ চাষ মূলত মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় হয় । এই সমস্ত জেলায় কৃষকদের সুবিধার্থে ধাপে ধাপে সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে । প্রত্যেকটি ইউনিট গঠনের জন্য রাজ্য সরকার সর্বাধিক 1 লক্ষ 25 হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান দেবে ।
রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পে সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য 2261টি আবেদন জমা পড়েছে । এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আবেদন এসেছে হুগলি জেলা থেকে—মোট 352টি । আবেদনপত্র যাচাই এবং অনলাইন লটারির মাধ্যমে 175টি আবেদন চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে । ফলে, শুধু হুগলি জেলাতেই উঠবে 175টি পেঁয়াজ সংরক্ষণ কেন্দ্র ।
নবান্নের এক আধিকারিক বলেন, "এই ধরনের সংরক্ষণ পরিকাঠামো গড়ে উঠলে কৃষকরা তাঁদের ফসল দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করতে পারবেন । ফলে বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকবে এবং দামও স্থিতিশীল থাকবে । পাশাপাশি, রাজ্যের উৎপাদিত পেঁয়াজের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হবে । ফলে, বাইরের রাজ্য থেকে পেঁয়াজ আমদানির প্রয়োজনও অনেক কমবে ।"
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বছরে প্রায় 14 লক্ষ মেট্রিক টন পেঁয়াজের চাহিদা রয়েছে । কিন্তু, তার মধ্যে প্রায় 7 লক্ষ মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি করতে হয় নাসিক, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও বিহার থেকে । রাজ্যে উৎপাদিত পেঁয়াজ এখন মোট চাহিদার প্রায় অর্ধেক পূরণ করছে, যা একসময় মাত্র 20 শতাংশ ছিল ।
কৃষি বিপণন দফতরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, "আমাদের লক্ষ্য কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা এবং সেই সঙ্গে বাজারে পেঁয়াজের দাম যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে তা নিশ্চিত করা । এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কৃষকেরা যেমন লাভবান হবেন, তেমনই রাজ্যের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও এটি এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে ।"
2011 সালে প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ক্ষমতায় আসার সময় রাজ্যে উৎপাদিত পেঁয়াজ রাজ্যের মোট চাহিদার মাত্র এক পঞ্চমাংশ মেটাতে পারত । এখন সেই চিত্র অনেকটাই বদলেছে এবং নতুন সংরক্ষণ প্রকল্প চালু হলে রাজ্যের উপর আমদানি নির্ভরতা আরও কমবে বলে আশা করা হচ্ছে । নবান্নের এক আধিকারিক বলেন, "গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরমে পেঁয়াজ দ্রুত পচে যায়। তাই সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে কৃষকেরা অন্তত ছ’মাস পর্যন্ত তাদের ফসল ভালোভাবে রাখতে পারবেন। এতে ঘাটতি তৈরি হবে না এবং বাজারে দামও অযথা বাড়বে না ।"
এই প্রকল্পের মাধ্যমে শুধুমাত্র কৃষক নয়, সাধারণ ক্রেতারাও উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার । কারণ, উৎপাদন বেশি হলেও সঠিক সংরক্ষণের অভাবে রাজ্যে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে যায় । ফলে বাজারে ঘাটতি তৈরি হয়, দামও বেড়ে যায় । এবার সেই চিত্র বদলাতে চায় নবান্ন ।