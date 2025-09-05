মন্ত্রীর দাবি, দেশের কোথাও এই ধরনের কোনও কলেজ নেই ৷ সেদিক থেকে দেশের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বারুইপুর ৷
Published : September 5, 2025 at 3:01 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের জন্য বারুইপুরে তৈরি হচ্ছে কলেজ ৷ পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি গোটা দেশে এই ধরনের কোনও কলেজ নেই বলে জানা গিয়েছে ৷ শুধু পরিকল্পনা করা নয়, কলেজ তৈরির জন্য জমিও চিহ্নিত করা হয়ে গিয়েছে ৷
প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সারা দেশের কাছে একটি নজির তৈরি হবে বলে মনে করেন রাজ্য সরকারের গণশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ৷
তিনি জানান, রাজ্যে এ পর্যন্ত বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের জন্য উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার সু'ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এঁদের উচ্চশিক্ষার কোনও সুযোগ নেই। এখান থেকেই আলাদা কলেজ তৈরির ভাবনা আসে ৷ কাজ শেষ হলে তা দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কাছে একটা দৃষ্টান্ত হবে বলে মনে করেন মন্ত্রী ৷ বাকিরাও এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার আগ্রহ পাবেন ৷ বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন সিদ্দিকুল্লা ৷ তাঁর চূড়ান্ত অনুমোদন পেলেই শুরু হবে কাজ ৷
কলেজ স্থাপনের জন্য একটি রূপরেখা তৈরির কাজও শুরু করেছে ৷ ভর্তির ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পড়ুয়াদের জন্য কী কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকবে তা ঠিক করার কাজ হয়েছে ৷ পড়ুয়াদের কোন কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে তা প্রাথমিকভাবে ঠিক করে রেখেছে সরকার ৷ সিদ্ধিকুল্লার দাবি, "কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই ছাত্ররা উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে তথাকথিত সাধারণ ছাত্রদের থেকেও ভালো ফল করে ৷ উচ্চশিক্ষা তাঁদের জন্য কেবল জ্ঞান নয়, জীবিকা অর্জনের উপায়ও হবে ৷ রাজ্যের অন্তর্গত 202টি প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে প্রায় 15 হাজার এই ধরনের ছাত্রছাত্রী স্কুলস্তরে পড়াশোনা করছে ৷ তাদের অনেকেই আদিবাসী অঞ্চলের বাসিন্দা ৷ কারও কারও আর্থিক পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয় ৷ সে কথা মাথায় পড়ুয়াদের বিনা খরচে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷"
দফতরের তরফে জানা গিয়েছে, কলেজটি গড়ে উঠলে শুধু পড়ানো নয়, দক্ষতা বৃদ্ধি, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে ঘাঁটছড়া বেঁধে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরির চেষ্টাও হবে ৷ পড়ুয়াদের আত্মনির্ভর করে তোলাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। পরিকল্পনায় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং কর্পোরেট অংশীদারকেও যুক্ত করার কথা ভাবা হচ্ছে ৷
একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগেও সরব হয়েছেন মন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, “2018 সাল থেকে সর্বশিক্ষা অভিযানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করছে না কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এতে আমাদের কাজ অনেকাংশে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।” তাঁর মতে, এই কারণে রাজ্যকে অনেক বেশি দায়িত্ব নিতে হচ্ছে।