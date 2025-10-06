মধ্যবিত্তের উপনগরী এখন সরকারের হাতে, ‘এগজিট পলিসি’র মাধ্যমে নতুন পথ খুঁজছে নবান্ন
Published : October 6, 2025 at 5:17 PM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: দু’দশক আগে যখন 'প্রোমোটারি সংস্কৃতি' রাজ্যে মাত্রই গতি পেতে শুরু করেছে, তখনই সাধারণ মধ্যবিত্তের মাথায় ছাদ দেওয়ার লক্ষ্যে একাধিক বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আবাসন প্রকল্প হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার। উদ্দেশ্য, বেসরকারি পরিকাঠামো আর সরকারি আস্থার মেলবন্ধনে নতুন প্রজন্মের আবাসন তৈরি করা। সেই সময় গঠিত হয়েছিল মোট 19টি যৌথ উদ্যোগ ও অ্যাসিস্টেড সেক্টর কোম্পানি। রাজ্যের হাউজিং বোর্ডের সঙ্গে অংশীদার হয়ে প্রকল্পগুলি গড়ে তোলে বেঙ্গল পিয়ারলেস, বেঙ্গল অম্বুজা, বেঙ্গল ইমামি, বেঙ্গল ডিসিএল, বেঙ্গল শেল্টার-সহ একাধিক সংস্থা।
কিন্তু দুই দশক পর সেই প্রেক্ষাপট পাল্টে গিয়েছে আমূল। এদিনের নির্মাণ শিল্পে বেসরকারি সংস্থাগুলির ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সরকারি অংশীদারিত্বের প্রয়োজন কার্যত ফুরিয়ে এসেছে। ফলে রাজ্য সরকার এবার ‘এগজিট পলিসি’ আনতে চলেছে—যার মাধ্যমে নবান্ন ধীরে ধীরে ওই যৌথ উদ্যোগগুলি থেকে নিজেদের অংশীদারিত্ব সরিয়ে নেবে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের অংশীদারিত্ব বর্তমানে যৌথ উদ্যোগে 49.5 শতাংশ এবং অ্যাসিস্টেড সেক্টর সংস্থাগুলিতে 11 শতাংশ। এগুলি পর্যায়ক্রমে বেসরকারি অংশীদারদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এর বিনিময়ে রাজ্যের কোষাগারে আসতে পারে বিপুল অর্থ। অনুমান করা হচ্ছে, প্রতিটি সংস্থা থেকে 200 থেকে 250 কোটি টাকা পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে ৷ সব মিলিয়ে চার হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ঘরে তুলতে পারে নবান্ন।
জানা গিয়েছে, এই অর্থের একটি বড় অংশ সরকার ব্যবহার করবে নিজস্ব উদ্যোগে মধ্যবিত্তের জন্য নতুন উপনগরী গড়ে তোলার কাজে ৷ রাজ্যের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, “হাউজিং বোর্ডের বহু দশকের অভিজ্ঞতা আছে ৷ নিজেদের পরিকাঠামো দিয়ে রাজ্য সহজেই এই প্রকল্প হাতে নিতে পারবে। জমি নির্বাচন প্রকল্পভিত্তিক হবে, কোথাও কোনও জটিলতা দেখা দেবে না।” নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন এই উপনগরীগুলি গড়ে উঠবে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে—যেমন নিউটাউন, সোনারপুর, বরাহনগর, হাওড়া ও বর্ধমান সংলগ্ন এলাকায়। ধাপে ধাপে রাজ্যজুড়েই ছড়িয়ে দেওয়া হবে এই প্রকল্পের সুফল।
নবান্নের এক কর্তার ভাষায়, “এগজিট পলিসি শুধু অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়, এটি ভবিষ্যতের জন্য নীতি নির্ধারক পদক্ষেপও বটে। এতে রাজ্য সরকার যেমন আর্থিকভাবে শক্তিশালী হবে, তেমনই সাধারণ মানুষের কাছে বাড়ি কেনা হবে আরও সহজলভ্য।” উল্লেখযোগ্যভাবে, কয়েক মাস আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিউটাউন এলাকায় মধ্যবিত্তের জন্য নতুন হাউজিং প্রকল্প উদ্বোধন করেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় এবার আরও বড় পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য। পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে করুণাময়ী, লাবণী, শকুন্তলা পার্ক ও গল্ফগ্রিনের আদলে তৈরি হবে একাধিক আধুনিক উপনগরী, যা সম্পূর্ণ হবে রাজ্যের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে।
অর্থাৎ, দীর্ঘদিনের যৌথ উদ্যোগ মডেলকে বিদায় জানিয়ে, এবার নবান্ন নিজের হাতে নিচ্ছে মধ্যবিত্তের স্বপ্নের দায়িত্ব। ‘এগজিট পলিসি’ যেন শুধু অর্থনীতির বদল নয়—এ রাজ্যের আবাসন স্বনির্ভরতার নতুন অধ্যায়ের সূচনা।