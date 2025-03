ETV Bharat / state

রাজ্যের নতুন শিল্প নীতি, ভারী শিল্পে বাম আমলের ইনসেনটিভ স্কিম বাতিল - WB NEW INDUSTRY POLICY

কলকাতা, 20 মার্চ: রাজ্যে ভারী শিল্প স্থাপনের জন্য পুরনো সমস্ত ইনসেনটিভ স্কিম বাতিল করে যুগোপযোগী নতুন শিল্প নীতি আনতে চলেছে রাজ্য সরকার । বুধবার বিধানসভায় Revocation of West Bengal Incentive Schemes and Obligation in the Nature of Grants and Incentives Bill, 2025 পেশ করেন শিল্প দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজা।

1993 থেকে 2013 সালের মধ্যে চালু হওয়া প্রায় 8টি ইনসেনটিভ স্কিম বাতিল করা হয়েছে ৷ একইসঙ্গে, শিল্প স্থাপনের জন্য নতুন জমি নীতির প্রয়োজনীয়তার কথাও জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "1957 সালে সরকার একটা জমি নিয়েছিল, আজও তার ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে । সিপিএম আমলে এত জমি অধিগ্রহণ হয়েছে, যার দায় আমাদের সরকারকেই বহন করতে হচ্ছে । ট্রেজারির ওপর চাপ বাড়ছে, তাই পুরনো জমি নীতি বদলাতেই হবে।"