রাজ্যের এসআইআরে স্বাস্থ্যসাথী-রেশন কার্ড গ্রহণের দাবি, খারিজ কমিশনের
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভোটার তালিকা সংশোধনে আধার কার্ড গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ রাজ্য স্বাস্থ্যসাথী ও রেশন কার্ড গ্রহণের দাবি জানিয়েছে ৷
Published : September 11, 2025 at 6:40 PM IST|
Updated : September 11, 2025 at 7:55 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর পর রাজ্যে শুরু হবে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' বা এসআইআর অভিযান ৷ এই প্রক্রিয়ায় 12তম নথি আধার কার্ডের পাশাপাশি আরও তিনটি নথিকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে রাজ্য সরকার ৷
সম্প্রতি রাজ্যের তরফে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের কাছে চিঠি পাঠিয়ে প্রস্তাব দেন, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হলে রেশন কার্ড ও স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকেও নাগরিকত্ব প্রমাণের নথি হিসাবে গ্রহণ করা হোক ৷ কিন্তু এই দাবি খারিজ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ আধার কার্ডের পর আর কোনও নথি গ্রহণ করা হবে না, সাফ বক্তব্য কমিশনের ৷
এদিকে রাজ্যের এই দাবি ঘিরে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের এই প্রস্তাবকে কটাক্ষ করে বলেন, "মামাবাড়ির আবদার নাকি ?"
স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ
এদিকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকে নাগরিকত্বের প্রামাণ্য নথি হিসাবে বিবেচনা করার যুক্তি দিয়েছে নবান্ন ৷ প্রশাসনের দাবি, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেওয়ার আগে নাগরিকের প্রতিটি তথ্য যাচাই করা হয় ৷ ফলে এটি ভোটার তালিকা তৈরির সময় নাগরিকত্ব প্রমাণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ একই সঙ্গে রেশন কার্ডও বহু মানুষকে শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে ৷ চিকিৎসার জন্য বিজেপি সরকারের আয়ুষ্মান প্রকল্পের কার্ড পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়নি ৷ তার বদলে রাজ্য সরকার আমজনতার জন্য নিজের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড চালু করেছে ৷
কমিশনের বক্তব্য
নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যের এই দাবি খারিজ হয়ে গিয়েছে ৷ স্বশাসিত সাংবিধানিক ভোট পরিচালন সংস্থা পরিষ্কার জানিয়েছে, নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে আপাতত 12টি নথিই গ্রহণযোগ্য ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সম্প্রতি আধার কার্ডকে 12তম নথি হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে ৷ এর বাইরে আর কোনও নথি গ্রহণ করা হবে না ৷ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরর সূত্রে জানা গিয়েছে, এটি রাজ্য ও কমিশনের মধ্যে কোনও সংঘাতের বিষয় নয় ৷ সারা দেশে একই নিয়ম বলবৎ থাকবে ৷
সুকান্তের কড়া প্রতিক্রিয়া
বিরোধীরা রাজ্যের এই প্রস্তাবকে হাতিয়ার করে নয়া আক্রমণ শানিয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কটাক্ষ করে বলেন, "মামা বাড়ির আবদার আর কি ! স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে মানুষের ভালো করে চিকিৎসাই হয় না ৷ আর স্বাস্থ্যসাথী কার্ড তো নাগরিকত্বের প্রমাণ হতে পারে না ৷ রাজ্য সরকার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিচ্ছে ৷ তাঁদের জন্য রেশন কার্ড ও আধার কার্ড তৈরি করে দেওয়া হয়েছে ৷ তাই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকেও নাগরিকত্ব প্রমাণ হিসেবে গ্রহণের দাবি অমূলক ৷"
পুজোর পরই ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন
আগামী বছরে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি তামিলনাড়ু, অসম, কেরল ও পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা ৷ নির্বাচন কমিশন এই রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে, সেপ্টেম্বরের মধ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ করতে হবে ৷ অক্টোবর মাসে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে ৷ তারপর শুরু হবে এসআইআর প্রক্রিয়া ৷ এই পাঁচ রাজ্যে আগে থেকে সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ৷
বিহারে এসআইআর বিতর্ক
চলতি বছরের 24 জুন বিহারে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' বা এসআইআর নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হয় ৷ সেখানে কমিশনের তরফে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে গেলে নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসাবে 11টি নথির কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৷ বিরোধী শিবির এর প্রবল প্রতিবাদ করে ৷ উত্তাল হয়ে ওঠে সংসদের বাদল অধিবেশন ৷ ভোটের কয়েক মাস আগে কমিশনের এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একগুচ্ছ মামলা দায়ের হয় ৷
সেই মামলায় প্রথম দিনের শুনানি থেকে কমিশনকে আধার কার্ড গ্রহণের জন্য জোর দিয়ে আসছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ একই সঙ্গে শীর্ষ আদালত এও জানায়, আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রামাণ্য নথি নয় ৷ এদিকে আদালতের বারবার মৌখিক নির্দেশ সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন বিহারে আধার কার্ড গ্রহণ করেনি ৷
এরপর গত 8 সেপ্টেম্বরে এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি সূর্য কান্তর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে আধার কার্ড গ্রহণ করতে হবে কমিশনকে ৷ এরপর আধার কার্ড গ্রহণ করা নিয়ে তৎপর হয় কমিশন ৷
গত 25 জুলাই বিহারে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার প্রথম দফার কাজ শেষ হয়েছে ৷ 1 অগস্ট সেই খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন ৷ দেখা যায়, এই বিশেষ সংশোধন অভিযানে 65 লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে ৷ সব মিলিয়ে, পুজোর পর রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন শুরু হলে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও চড়তে পারে বলে আশঙ্কা ৷ নবান্নর দাবির বিপরীতে কমিশনের কঠোর অবস্থান রাজনীতির অঙ্গনে নতুন সংঘাতের ইঙ্গিত দিচ্ছে ৷