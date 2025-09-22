পুজোর লম্বা ছুটির আগে সরকারি কর্মীদের নয়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

পুজোর লম্বা ছুটির আগে সরকারি কর্মীদের নয়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: মহালয়ার পর থেকেই দেবীপক্ষ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই কলকাতা-সহ শহরতলীর বিভিন্ন পুজোয় উৎসাহী জনতার ভিড় চোখে পড়ার মতো ৷ খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বাঙালির প্রধান উৎসব দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে নবান্ন ছুটির আমেজ ৷ হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই লম্বা ছুটিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা।
নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী 24 সেপ্টেম্বরের পর আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ছুটি পড়ে যাবে। এরপর আবার অফিস খুলবে 8 অক্টোবর। মাঝের এই দীর্ঘ সময় সরকারের বিভিন্ন দফতরের কাজকর্ম আটকে থাকবে ৷ যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার পন্থ, স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী-সহ প্রথমসারির আমলারা এই ছুটির সময়ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন দিকে কড়া নজর রাখবেন। কিন্তু বছরভর যেসব উন্নয়নের কর্মকার্য চলে, পুজোর এই ক'দিন তা থমকে যেতে পারে। বিভিন্ন প্রকল্পের কাজকর্ম যাতে আটকে না-যায়, যেমন বিভিন্ন দফতরের আগামী এক মাসের কাজে জন্য প্রয়োজনীয় মঞ্জুরি থেকে শুরু করে অর্থবরাদ্দ, তার জন্যই এই মুহূর্তে বিভিন্ন দফতরে ব্যস্ততা তুঙ্গে।
নবান্ন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই সমস্ত দফতরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই ছুটির সময়ে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজকর্ম থেকে দফতরের বিভিন্ন প্রকল্প যাতে আটকে না-যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ 24 তারিখের মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে নবান্নের পাশাপাশি বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ উদ্বোধন করছেন ৷ কিন্তু শেষবেলায় মুখ্যসচিব এবং মুখ্যমন্ত্রী বসে এই তালিকা যাচাই করে যদি কোন পদক্ষেপে প্রয়োজন হয় তা নেবেন। মোটের উপর সরকার চাইছে, উৎসব চলাকালীনও মানুষের কাজ যেন কোনওভাবে আটকে না থাকে ৷ তাই বিভিন্ন দফতরকে আগেভাগেই কাজ এগিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব।
রাজ্য প্রশাসনের এক আধিকারিকের কথায়, এখন আর আগের মত তথাকথিত ছুটি বলে কিছু আমাদের নেই। রাজ্য সরকারের তরফে একটা লম্বা ছুটি ঘোষণা হলেও প্রশাসনের একাংশ এই ছুটির দিনেও সক্রিয় থাকে। এছাড়া রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের কাজ আগেভাগেই এগিয়ে রাখা হয়। ফলে উন্নয়নের কাজ আটকে যাবে এমন সম্ভাবনা নিতান্তই কম। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সামগ্রিকভাবে এই বিষয়টি দেখাশোনা করছেন মুখ্যসচিব নিজেই। তিনি নির্দিষ্ট সময় অন্তর মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্টও দিচ্ছেন। ফলে দীর্ঘ ছুটি থাকলেও সক্রিয়ই থাকবে নবান্ন।
এমনটিও জানা যাচ্ছে, অক্টোবরে ছুটির পর্ব অতিবাহিত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজেই বিভিন্ন দফতরকে নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করবেন। সেখানে এই অবসরকালীন সময়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ কতটা এগুলো, তার হিসাব নেবেন মুখ্যমন্ত্রী। বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এই অবস্থায় উন্নয়নের কাজ কোনওভাবেই থমকে থাকুক, চাইছেন না মুখ্যমন্ত্রী।