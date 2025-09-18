ভোটের আগে স্বচ্ছতায় জোর, দ্বিতীয় দফায় 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে যাচাইয়ে কড়াকড়ি

ভোটের আগে স্বচ্ছতায় জোর, দ্বিতীয় দফায় 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে যাচাইয়ে কড়াকড়ি
দ্বিতীয় দফার বাংলার বাড়ি প্রকল্পে উপভোক্তাদের বাড়ি তৈরির অর্থ বরাদ্দ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্য ৷ তবে এবার উপভোক্তাদের যাচাইয়ের ক্ষেত্রে জোর দিচ্ছে প্রশাসন ৷
Published : September 18, 2025 at 6:46 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের টাকা নিয়ে একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ টাকা পেয়েও কাজ শুরু না-হওয়া, প্রকল্পের টাকা নয়ছয় করা এবং তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে এই প্রকল্প নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কেউ টাকা চাইলে না দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন ৷
এদিকে আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে দ্বিতীয় দফায় বাংলার বাড়ি প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দে যেন কোনও বিতর্ক তৈরি না হয় ৷ তাই এবার উপভোক্তাদের বরাদ্দ অর্থ দেওয়া নিয়ে বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপ করেছে রাজ্য ৷ উপভোক্তাদের তালিকা তৈরি হলে তা ভালোভাবে যাচাই করা হবে, তাঁরা প্রকল্পের অর্থ পাওয়ার যোগ্য কি না ৷ এই অর্থ নিয়ে কোনও দুর্নীতি হচ্ছে কি না, সেই সব খতিয়ে দেখবে রাজ্য ৷
প্রথম দফায় প্রায় 16 লক্ষ উপভোক্তা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বাড়ি তৈরির জন্য দুই কিস্তিতে মোট এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা পেয়েছেন ৷ এবার বাকি প্রায় 12 লক্ষ উপভোক্তার বাড়ি তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে ৷
নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে উপভোক্তাদের হাতে প্রথম কিস্তির 60 হাজার টাকা পৌঁছে দিতে চাইছে সরকার ৷ সেই লক্ষ্যে নভেম্বরের মধ্যে উপভোক্তাদের চূড়ান্ত তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ জেলাশাসকদের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, দ্রুত বাছাই করে উপভোক্তাদের নামের তালিকা তৈরির কাজ শেষ করতে হবে ৷
দ্বিতীয় দফায় স্বচ্ছতার উপর জোর দিচ্ছে রাজ্য ৷ এজন্য নতুন করে ছ'দফা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ তালিকা যাচাইয়ের কাজ হবে বহুস্তরে ৷ তৈরি হবে বিশেষ সোশাল অডিট টিম, যাঁরা নিজেরা তালিকা ধরে ধরে উপভোক্তাদের যাচাই করবেন ৷ সঙ্গে থাকবে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ক্রস ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থা ৷
থানার ওসি ও আইসি থেকে শুরু করে রাজ্য স্তরের নজরদারির টিম— তাঁদের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী যাচাই চালাতে পারবেন ৷ যাচাইয়ের নির্দিষ্ট শতাংশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ বিডিও বা জয়েন্ট বিডিওদের অন্তত 15 শতাংশ, এসডিওদের 5 শতাংশ এবং জেলা স্তরের আধিকারিকদের 2 শতাংশ তালিকা যাচাই করতে হবে ৷
রাজ্য প্রশাসনের এক প্রবীণ আধিকারিকের কথায়, "দ্বিতীয় দফায় বাংলার বাড়ির প্রাপকদের ক্ষেত্রে আমরা আরও কঠোর ভাবে সমস্ত খোঁজখবর নিচ্ছি ৷ প্রতিটি নামের পিছনে যেন স্বচ্ছ ও যাচাইযোগ্য প্রক্রিয়া থাকে, সেটাই লক্ষ্য ৷ অভিযোগ এলে সর্বোচ্চ পাঁচ দিনের মধ্যে সেই অভিযোগের তদন্ত করে নিষ্পত্তি করা হবে ৷"
নবান্নের নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, তালিকা নিয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে অভিযোগ জানানো যাবে ৷ পাশাপাশি জেলাশাসক, এসডিও ও বিডিও অফিসে আলাদা অভিযোগ জানানোর কমপ্লেন বক্স থাকবে ৷ সেখানে লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া যাবে ৷
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, নির্বাচনের আগে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পকে রাজ্য সরকারের অন্যতম মুখ্য উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে দেখা হচ্ছে ৷ তাই যাচাই প্রক্রিয়ায় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে প্রশাসন, যাতে ভবিষ্যতে কোনও রাজনৈতিক বিতর্ক বা দুর্নীতির অভিযোগ না ওঠে ৷
'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের ঘোষণা হয়েছিল গরিব-দুঃস্থ পরিবারের আশ্রয় করে দেওয়ার জন্য ৷ প্রথম দফার টাকা বিতরণ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে ৷ এবার ডিসেম্বরের মধ্যে দ্বিতীয় দফার অর্থ বরাদ্দ করার মাধ্যমে আরও 12 লক্ষ পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে চলেছে ৷ নবান্নের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ, 30 নভেম্বরের মধ্যে দ্বিতীয় দফার উপভোক্তাদের তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে ৷ এরপরই শুরু হবে অর্থ বিতরণের প্রক্রিয়া ৷