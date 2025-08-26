কলকাতা, 26 অগস্ট: আধার কার্ড না-থাকা অথবা বায়োমেট্রিক যাচাই না-হওয়ার কারণে আর কোনও বৈধ রেশন গ্রাহককে খাদ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না ৷ রাজ্যের খাদ্য দফতর এ বিষয়ে নতুন করে স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছে ৷ শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিভাগের প্রধান সচিব পারভেজ আমেদ সিদ্দিকি এই নির্দেশ সব জেলাশাসকের কাছে পাঠিয়েছেন ৷
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী 31 অগস্টের মধ্যে প্রত্যেক জেলাশাসককে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে ৷ সেই রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে—আধারের জটিলতার কারণে কত পরিবার খাদ্যসাথী প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়েছে ৷ তাঁদের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং কোন অভিযোগ জেলাস্তরে এখনও নিষ্পত্তি করা যায়নি ৷ পাশাপাশি সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়েছে ৷ বঞ্চনার ক্ষেত্রে যদি কোনও রেশন ডিলার বা খাদ্য দফতরের আধিকারিকের গাফিলতি ধরা পড়ে, তবে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
খাদ্য দফতর সূত্রে খবর, বর্তমানে রাজ্যে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন ও রাজ্য সরকারের খাদ্যসাথী প্রকল্প মিলিয়ে প্রায় 8 কোটি 90 লক্ষ গ্রাহক রয়েছেন ৷ এর মধ্যে প্রায় 98 শতাংশ গ্রাহকেরই আধার সংযুক্তিকরণ এবং ই–কেওয়াইসি সম্পূর্ণ হয়েছে ৷ তবে এখনও কিছু সংখ্যক পরিবার আধার সমস্যার কারণে রেশন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ৷ খাদ্যসচিব চিঠির শুরুতেই সেই তথ্য উল্লেখ করে স্পষ্ট জানিয়েছেন, ‘‘কোনও বৈধ ও দুঃস্থ পরিবার যাতে রেশন থেকে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।’’
সরকারি নির্দেশিকায় জেলা প্রশাসন, রেশন ডিলার, জনপ্রতিনিধি এবং খাদ্য দফতরের আধিকারিকদের যৌথভাবে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও দ্রুততার উপর। নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, ‘‘আধার সংক্রান্ত সমস্যার কারণে যাতে কোনও গরিব পরিবার খাদ্যসুরক্ষা প্রকল্প থেকে বাদ না-পড়ে ৷ জেলা পর্যায় থেকেই তার সমাধান করতে হবে।’’
অন্যদিকে, জেলা পর্যায়ের পর্যালোচনার রিপোর্টের ভিত্তিতেই দফতর ভবিষ্যতে রেশন ব্যবস্থাপনা ও নজরদারির ক্ষেত্রে নতুন নির্দেশ দেবে। খাদ্য দফতরের এক কর্তার কথায়, ‘‘প্রায় সব গ্রাহকের আধার লিঙ্ক হয়ে গেলেও যদি এখনও কেউ রেশন না-পান, তা হলে সেটা গাফিলতির ফল। এবার থেকে কোনও রকম অজুহাত চলবে না।’’
খাদ্যসাথী প্রকল্প রাজ্যের অন্যতম বড় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। এর আওতায় প্রতি মাসে বিপুল সংখ্যক পরিবার সুলভ মূল্যে চাল, গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য পান। কোভিড–পর্বের পর থেকে প্রকল্পের পরিধি আরও বাড়ানো হয়েছে ৷ ফলে আধার সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সামান্য সংখ্যক গ্রাহকও রেশন না-পেলে তা নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে ৷
তাই বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নির্দেশিকা কার্যকর হলে শুধু সাধারণ মানুষই আশ্বস্ত হবেন না, একই সঙ্গে রেশন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা আরও বাড়বে। সরকারের বার্তা স্পষ্ট—গরিবের খাদ্যসুরক্ষায় কোনও রকম বঞ্চনা বরদাস্ত করা হবে না।