কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলোয় নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক । এমনটা বলছে খোদ শিক্ষা দফতর । রাজ্যের 22টি জেলার 49,368টি প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে 2,215টি স্কুলের কোথাও রয়েছেন একজন শিক্ষক । আবার কোনও স্কুলে তাও নেই ৷
এই সঙ্কট মেটাতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে চিঠি দিয়ে এবার একই জেলার মধ্যে যে স্কুলগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, সেখানে ওই এলাকার অন্য স্কুল থেকে শিক্ষক পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে । এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে চিঠি পাঠাচ্ছে শিক্ষা দফতর ৷ সেই চিঠিতে মনে করানো আছে শিক্ষার অধিকার আইন 2009 অনুযায়ী একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি 60 জন ছাত্রছাত্রীর জন্য 2 জন শিক্ষক থাকা বাধ্যতামূলক । সেই দিকেই নজর দেওয়ার কথা বলেছে শিক্ষা দফতর ।
শিক্ষা দফতরের তালিকা অনুযায়ী সবথেকে কম শিক্ষক রয়েছেন পুরুলিয়া জেলায় । সেখানে 3067টি স্কুলে শিক্ষক নেই । কেবল একজন শিক্ষক আছেন 372টি স্কুলে । তারপরে আছে বাঁকুড়া । সেখানে 3568টা স্কুলের মধ্যে শিক্ষকের অভাব 371টি স্কুলে । এরপর পশ্চিম মেদিনীপুর । 3497টি স্কুলের মধ্যে শিক্ষকহীন স্কুলের সংখ্যাটি 227 । এছাড়া বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুরের প্রাথমিক স্কুলগুলোয় এক বা একের বেশি শিক্ষক নেই । যদিও এই বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল বলেন, "বিষয়টা আমাদের নজরে আছে । ইতিমধ্যেই আমরা এই বিষয়ে পক্ষেপ গ্রহণ করেছি ।"
2022 সালের টেট পরীক্ষার ফলাফল বেরোয় 2023-এ । কিন্তু ইন্টারভিউ হয়নি । ফলত নিয়োগও হয়নি । অন্যদিকে, 2023 সালে টেট হলেও তার ফলাফল এখনও প্রকাশ হয়নি । 2022 প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ পার্থজিৎ বণিক বলেন, "2022 প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে ইঁদুর-বিড়াল খেলা চলছে । রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষক পদে বেহাল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও কোন সূত্রে শূন্যপদ আটকে রাখা হয়েছে ? প্রতিটি প্রাথমিক টেটের পরে নিয়োগ হলেও, 2022 প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগ ফলাফল প্রকাশের আড়াই বছর পরেও কেন ভূমিকা নেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও রাজ্য সরকারের ?"
শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারীর কথায়, "এই ভয়ংকর অবস্থা এতদিন পরে শিক্ষা দফতরের চোখে পড়ল ? এভাবেই সরকারি প্রাথমিক এবং জুনিয়র স্কুলগুলিকে ধ্বংস করে বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে । দুজন শিক্ষক নয়, প্রাথমিকে শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষক এবং গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগ করে সরকারি বিদ্যালয়গুলিকে পুনরায় বাঁচিয়ে তোলা হোক । তবেই অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের আবার ফিরিয়ে আনবেন এই বিদ্যালয়ে ।"