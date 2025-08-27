কলকাতা, 27 অগস্ট: পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীভূত ভর্তি পোর্টালের মাধ্যমে প্রথম দফায় স্নাতক কোর্সে ভর্তি নিয়েছে 2.30 লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী। মঙ্গলবার সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত ভর্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 2,30,173। প্রথম মেধাতালিকা প্রকাশিত হয়েছিল 22 অগস্ট। ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট কোর্স ফি জমা দিয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে হয়েছিল। ভর্তি প্রক্রিয়ার সময়সীমা সোমবার শেষ হওয়ার কথা থাকলেও, একদিন বাড়ানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার মধ্যরাতে তা সম্পূর্ণ হয়।
ভর্তি হওয়া প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় 1.5 লক্ষ ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যেই তাঁদের নির্দিষ্ট কলেজে শারীরিক নথি যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। এই শারীরিক নথি যাচাইয়ের শেষ তারিখও একদিন বাড়িয়ে 28 অগস্ট করা হয়েছে (যা আগে ছিল 27 অগস্ট)। প্রথম দফায় মোট 3,09,667 যোগ্য আবেদনকারীকে 4,02,557টি আসন বরাদ্দ হয়েছিল 7,232টি কোর্সে, 460টি কলেজে, 17টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানে।
তবে, তথ্য বিভ্রান্তির কারণে নথি যাচাইয়ের সময় কিছু ভর্তি বাতিল করা হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ 200টি ভর্তি বাতিল করেছে, আবার কিছু ছাত্রছাত্রী স্বেচ্ছায় নিজেদের ভর্তি বাতিল করেছেন। সব মিলিয়ে মোট 728টি ভর্তি বাতিল হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাঁদের ভর্তি নথি বিভ্রান্তির কারণে বাতিল হয়েছে, তাঁরা আসন্ন মপ-আপ রাউন্ডে ফের আবেদন করতে পারবেন।
মওলানা আজাদ কলেজের অধ্যক্ষ কৃষ্ণেন্দু দত্ত বলেন, “আমাদের 1,263টি আসন রয়েছে, তার মধ্যে 803টি বরাদ্দ হয়েছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত 397 জন ভর্তি নিয়েছেন এবং 286 জন শারীরিক যাচাই সম্পন্ন করেছেন।”
তিনি আরও জানান, বিকম, ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, উর্দু ও ইতিহাসের মতো মানবিক বিভাগের কোর্স এবং গণিত, পরিসংখ্যান, রসায়ন ও প্রাণীবিজ্ঞানের মতো বিজ্ঞান বিভাগের কোর্সে চাহিদা রয়েছে যথেষ্ট। তবে পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যায় আগ্রহ এই বছর কমই চোখে পড়েছে।
এ বছর সংস্কৃত বিভাগ সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। এ বছর এই বিভাগে এক জনও ভর্তি হয়নি, যেখানে গত বছরে সংস্কৃত বিভাগে দুই জন ভর্তি হয়েছিল। প্রথম দফা শেষ হওয়ার পর, আপগ্রেড রাউন্ড শুরু হবে 31 অগস্ট থেকে, প্রতিষ্ঠান ও কোর্সভিত্তিক আসন বরাদ্দ প্রকাশের মাধ্যমে। এই দফার ভর্তি চলবে 3 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। শারীরিক নথি যাচাই হবে 4, 6, 8 ও 9 সেপ্টেম্বর। এদিকে, 2025-26 সেশনের প্রথম সেমিস্টারের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা 29 অগস্ট থেকে।