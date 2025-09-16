প্রাথমিকে 2308 স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগ, কবে থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু

প্রাথমিকে 2308 স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগ, কবে থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু
জেনে নিন কীভাবে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে ৷ কত নম্বরে পরীক্ষা হবে ৷ কবেই বা আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে ।
Published : September 16, 2025 at 6:41 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের জন্য প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে ৷ এমনটাই ঘোষণা করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ । সোমবার সন্ধ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট 2308টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে স্পেশাল এডুকেটর ।
মাধ্যমিকের পর প্রাথমিকেও স্পেশাল এডুকেটর
কিছুদিন আগেই মাধ্যমিক স্তরে 1942টি স্পেশাল এডুকেটর পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল । এবার প্রাথমিকে একই পথে হাঁটল পর্ষদ । জানা গিয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য একটাই, বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়ারা যাতে সাধারণ স্কুলে মূল ধারার শিক্ষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য এই স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগ করা হচ্ছে ।
আবেদনকারীদের বয়সসীমা
পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আবেদনকারীদের আরসিআই (Rehabilitation Council of India) অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে স্পেশাল ডিএলএড কোর্স করা থাকতে হবে । পাশাপাশি ছ'মাসের প্রশিক্ষণ আবশ্যক । বয়সসীমা ধরা হয়েছে 2026 সালের 1 জানুয়ারি অনুযায়ী 20 থেকে 40 বছর । ওবিসি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সে ছাড় রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী দেওয়া হবে ।
পরীক্ষার নম্বর
নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রথম ধাপ টেট । এই পরীক্ষার পূর্ণ নম্বর 80 । এরপর ইন্টারভিউতে প্রার্থীর পড়ানোর দক্ষতা যাচাই করা হবে । ইন্টারভিউয়ের জন্য বরাদ্দ 20 নম্বর । লিখিত ও মৌখিক, এই দুই মিলিয়ে মোট 100 নম্বরের ভিত্তিতে হবে নিয়োগ ।
আবেদন গ্রহণের তারিখ
তবে কবে থেকে আবেদন গ্রহণ শুরু হবে, তা এখনও জানানো হয়নি । খুব শিগগিরই সেই তারিখ ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে । যদিও আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইনে সম্পন্ন হবে বলে স্পষ্ট জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ । শিক্ষামহলের মতে, রাজ্যে অনেক দিন ধরেই বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব ছিল । নতুন নিয়োগ হলে সেই ঘাটতি অনেকটা পূরণ হবে । একইসঙ্গে সাধারণ স্কুলেই বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীরা আরও স্বচ্ছন্দ্যে মূল ধারার শিক্ষার সুযোগ পাবে ।
স্কুলগুলোয় পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব
প্রসঙ্গত, রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলোয় পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই বলে জানিয়েছিল খোদ শিক্ষা দফতর । তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের 22টি জেলার 49,368টি প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে 2,215টি স্কুলের কোথাও রয়েছেন একজন শিক্ষক । আবার কোনও স্কুলে তাও নেই ৷ আর এই সঙ্কট মেটাতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে চিঠি দিয়েছিল শিক্ষা দফতর ৷
তাতে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, এবার একই জেলার মধ্যে যে স্কুলগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, সেখানে ওই এলাকার অন্য স্কুল থেকে শিক্ষক পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে । সেই চিঠিতে মনে করানো হয়েছিল যে, শিক্ষার অধিকার আইন 2009 অনুযায়ী একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি 60 জন ছাত্রছাত্রীর জন্য 2 জন শিক্ষক থাকা বাধ্যতামূলক । আর ওই দিকেই মূলত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে নজর দিতে বলা হয়েছিল শিক্ষা দফতরের তরফে । আর এর কিছুদিনের মাথায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে স্পেশাল এডুকেটর পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল ৷ এরপরেই আশায় বুক বাঁধছেন চাকরিপ্রার্থীরা ৷