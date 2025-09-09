ETV Bharat / state

রেলপথে জুড়তে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ-মিজোরাম, কবে থেকে পরিষেবা ?

পশ্চিমবঙ্গ থেকে সোজা ট্রেনে মিজোরামে পৌঁছনো যাবে । দুটি ট্রেনের মধ্যে একটি ছাড়বে কলকাতা স্টেশন থেকে ৷

kolkata to mizoram train
কলকাতা থেকে মিলবে সোজা মিজোরামের ট্রেন (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2025 at 1:14 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: এই প্রথম রেলপথে জুড়তে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ ও মিজোরাম ৷ মিজোরামের বৈরবি-সৈরং রেলপথের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ মোট 51.38 কিমি লম্বা এই রেলপথ অসমের শিলচরের সঙ্গে মিজোরামের রাজধানী আইজলকে যুক্ত করবে ৷

আগামী 13 সেপ্টেম্বর মিজোরাম সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী । জানা গিয়েছে, মিজোরাম হয়ে মণিপুরে যাবেন মোদি । অশান্তি শুরুর প্রায় আড়াই বছর পর তিনি মণিপুর সফরে যাচ্ছে । এই সফরকালে তিনটি সম্প্রসারিত রেলপথেরও উদ্বোধনের করবেন প্রধানমন্ত্রী ।

তিনটি রুট

1. সৈরং-আনন্দ বিহার রাজধানী এক্সপ্রেস

2. কলকাতা-সৈরং এক্সপ্রেস ট্রেন

3 সৈরং-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ট্রেন

তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই তিনটি রুটের মধ্যে দুটি পশ্চিমবঙ্গকে রেলপথে মিজোরামের সঙ্গে যুক্ত করবে । সেগুলি হল, কলকাতা-সৈরং এক্সপ্রেস ট্রেন ও সৈরং-আনন্দ বিহার রাজধানী এক্সপ্রেস ৷

কলকাতা-সৈরং এক্সপ্রেস ট্রেন

ট্রেনটি কলকাতা থেকে ছেড়ে সরাসরি মিজোরামের সৈরং পর্যন্ত যাবে । কলকাতা স্টেশন থেকে ট্রেনটি সপ্তাহে তিনদিন প্রতি শনিবার মঙ্গলবার এবং বুধবার ছাড়বে । আবার সৈরং থেকেও প্রতি সোমবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ছাড়বে । কলকাতা থেকে ট্রেনটি বেলা 12টা 25 মিনিটে ছাড়বে এবং সন্ধ্যা 7টা 45 মিনিটে সৈরং পৌঁছবে ।

যাত্রাপথে ট্রেনটি যে স্টেশনগুলোতে দাঁড়াবে সেগুলি হল: নৈহাটি, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর কোর্ট, মুর্শিদাবাদ, আজিমগঞ্জ, জঙ্গিপুর রোড, নিউ ফরাক্কা, মালদা,নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ কোচবিহার, তুফানগঞ্জ, গোলকগঞ্জ, গৌরীপুর বিলাসিপারা, অভায়াপুরি, গোয়ালপাড়া টাউন, কামাক্ষা গুয়াহাটি, নিউ হাফ লং, বাদরপুর, হাইলাকান্দি ও বৈরবি । তবে এই ট্রেনটি যাত্রী পরিষেবা কবে থেকে শুরু হবে তা এখনও জানা যায়নি ।

সৈরং-আনন্দ বিহার রাজধানী এক্সপ্রেস: ট্রেনটি সৈরং থেকে বিকেল 4টে 30 মিনিটে ছাড়বে এবং সকাল 10টা 50 মিনিটে আনন্দ বিহার পৌঁছবে । অন্যদিকে, আনন্দ বিহার থেকে ট্রেনটি বিকেল 3টে 15 মিনিটে ছেড়ে সন্ধ্যা 7টা 50 মিনিটে সৈরং পৌঁছবে ।

দু'দিক থেকেই ট্রেনটি সপ্তাহে একদিন পরিষেবা দেবে । সৈরং থেকে ট্রেনটি সপ্তাহে প্রতি শুক্রবার ছাড়বে এবং আনন্দ বিহার থেকে ট্রেনটি প্রতি রবিবার ছাড়বে । যাত্রাপথে ট্রেনটি বৈরবি, হাইলাকান্দি, বাদরপুর জংশন, নিউ হাফলং,গুয়াহাটি, রঙিয়া জংশন, বরপেটা রোড, নিউ বঙ্গাইগাও, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, সাহেবগঞ্জ জংশন, ভাগলপুর, জামালপুর জংশন, পটনা, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন এবং কানপুর সেন্ট্রাল হয়ে গন্তব্যে পৌঁছবে । তবে এই ট্রেনটি যাত্রী পরিষেবা কবে থেকে শুরু হবে তা এখনও জানা যায়নি ।

রেল সূত্রে খবর, এর আগে পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতা থেকে সরাসরি কোনও ট্রেন মিজোরামে যেত না ৷ মিজোরামে যেতে হলে ভরসা ছিল বিমান ৷ নয়তো প্রথমে ট্রেনে করে অসমের শিলচর কিংবা ত্রিপুরার কুমারঘাট পর্যন্ত যেতে হত ৷ তারপর সড়ক পথে পৌঁছতে হত মিজোরাম । এবার সেই ঝক্কি থেকে মুক্তি মিলবে ৷ সরাসরি বাংলা থেকে মিজোরাম পৌঁছনো আরও সহজ হবে ৷

