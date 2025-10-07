ETV Bharat / state

দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা, কবে কমবে উত্তরের দুর্যোগ ?

নিম্নচাপ শক্তি হারিয়ে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়েছে ৷ সেই কারণে আশার আলো দেখছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ তবে পরিমাণ কমলেও, বৃষ্টি থেকে এখনই রেহাই নেই ৷

বঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস (ছবি- ফাইল চিত্র, পিটিআই)
কলকাতা, 7 অক্টোবর: একটানা ভারী বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ ৷ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে পাহাড়ি নদীর জল ঢুকে ভেসে গিয়েছে একাধিক বাড়ি ৷ বিপর্যস্ত জনজীবন ৷ তবে, মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই উত্তরবঙ্গে ৷ কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কবার্তা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে ৷

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস সোমবার রাতে জানিয়েছেন, শক্তি হারিয়ে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়েছে বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপ ৷ এই মুহূর্তে উত্তর-পূর্ব বিহারে অবস্থান করছে সেটি ৷ ঘূর্ণাবর্তের ফলে উত্তরে বিক্ষিপ্ত এবং দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ মৎসজীবীজদের জন্য আপাতত কোনও সতর্কবার্তা নেই ৷

উত্তরবঙ্গের দুর্যোগ

হাওয়া অফিসের রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গে এই অতিবৃষ্টি প্রথম নয় । পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা জানান, চলতি বছরে 362 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে উত্তরবঙ্গে । 2017 ও 2020 সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বৃষ্টির পরিমাণ ছিল 400 মিলিমিটারেরও বেশি ৷ 2025 সালের 12 অগস্ট নিউল্যান্ড টি গার্ডেন এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ 362.6 মিলিমিটার । এদিকে, 2017 সালের অগস্টে হাসিমারাতে বৃষ্টির পরিমাণ ছিল 478.1 মিলিমিটার এবং 2020 সালের জুলাই মাসে গাজোলডোবায় বৃষ্টি হয়েছে 463.4 মিলিমিটার ।

উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে আলিপুর আবহাওয়া দফতর পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তার বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী, মঙ্গলবার এবং বুধবার উত্তরের সমস্ত জেলার কিছু অংশে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ উপরের দিকে জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকবে ৷ তবে, বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।

দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

মঙ্গলবার উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি এবং নদিয়ায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে ৷ বুধবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে । সেই সঙ্গে, হলুদ সতর্কতাও জারি করা হয়েছে ৷ তবে, বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে দক্ষিণবঙ্গে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আবহাওয়া

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মঙ্গলবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দিনের আকাশ থাকবে মেঘলা ৷ বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে পারে ।

সোমবার কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 3.3 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে যা 0.4 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 97 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 82 শতাংশ ৷

