দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা, কবে কমবে উত্তরের দুর্যোগ ?
নিম্নচাপ শক্তি হারিয়ে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়েছে ৷ সেই কারণে আশার আলো দেখছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ তবে পরিমাণ কমলেও, বৃষ্টি থেকে এখনই রেহাই নেই ৷
Published : October 7, 2025 at 7:59 AM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: একটানা ভারী বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ ৷ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে পাহাড়ি নদীর জল ঢুকে ভেসে গিয়েছে একাধিক বাড়ি ৷ বিপর্যস্ত জনজীবন ৷ তবে, মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই উত্তরবঙ্গে ৷ কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কবার্তা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস সোমবার রাতে জানিয়েছেন, শক্তি হারিয়ে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়েছে বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপ ৷ এই মুহূর্তে উত্তর-পূর্ব বিহারে অবস্থান করছে সেটি ৷ ঘূর্ণাবর্তের ফলে উত্তরে বিক্ষিপ্ত এবং দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ মৎসজীবীজদের জন্য আপাতত কোনও সতর্কবার্তা নেই ৷
উত্তরবঙ্গের দুর্যোগ
হাওয়া অফিসের রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গে এই অতিবৃষ্টি প্রথম নয় । পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা জানান, চলতি বছরে 362 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে উত্তরবঙ্গে । 2017 ও 2020 সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বৃষ্টির পরিমাণ ছিল 400 মিলিমিটারেরও বেশি ৷ 2025 সালের 12 অগস্ট নিউল্যান্ড টি গার্ডেন এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ 362.6 মিলিমিটার । এদিকে, 2017 সালের অগস্টে হাসিমারাতে বৃষ্টির পরিমাণ ছিল 478.1 মিলিমিটার এবং 2020 সালের জুলাই মাসে গাজোলডোবায় বৃষ্টি হয়েছে 463.4 মিলিমিটার ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী, মঙ্গলবার এবং বুধবার উত্তরের সমস্ত জেলার কিছু অংশে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ উপরের দিকে জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকবে ৷ তবে, বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
মঙ্গলবার উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি এবং নদিয়ায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে ৷ বুধবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে । সেই সঙ্গে, হলুদ সতর্কতাও জারি করা হয়েছে ৷ তবে, বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে দক্ষিণবঙ্গে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আবহাওয়া
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মঙ্গলবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দিনের আকাশ থাকবে মেঘলা ৷ বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে পারে ।
সোমবার কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 3.3 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে যা 0.4 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 97 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 82 শতাংশ ৷