ভাদ্রের গরমের অস্বস্তির মাঝেই বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা

বৃষ্টি কমেছে ৷ অস্বস্তিকর গরম মালুম হলেও ফের ঘুরে আসবে বৃষ্টি ৷ অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷

ফাইল ছবি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2025 at 11:15 AM IST

2 Min Read

কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: ভাদ্রের প্যাচপেচে গরমের অস্বস্তি সরিয়ে চাঁদের নরম আলোয় তৃপ্তি খুঁজল বঙ্গবাসী ৷ আকাশ পরিষ্কার থাকায় পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ স্পষ্ট দেখা গিয়েছে রবিবার ৷ কয়েকদিন ধরে ভারী বৃষ্টিতে বিরতি হওয়ায় ভাদ্রের গরমে অস্বস্তি ছড়াচ্ছে ।

মৌসুমী অক্ষরেখা এই মুহূর্তে রাজ্যের উপরে নেই । ফলস্বরূপ, গত 48 ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গে কমেছে ঝড়-বৃষ্টি । বৃহস্পতিবারের পর অর্থাৎ সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে আবার বাড়তে পারে ঝড়-বৃষ্টি। তবে, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলবে সপ্তাহজুড়েই। পুজোর বাকি আর 20 দিন ৷ পুজোর বাজার জমে ওঠার সম্ভাবনা। বৃষ্টি বাধ না-সাধার পূর্বাভাসে বিকিকিনি জমে উঠবে বলেই আশা করছেন ব্যবসায়ীরা। বঙ্গে বর্ষা সাধারণত 12 অক্টোবর বিদায় নেয় তাই বৃষ্টি পুজোয় মাটি করবে কি না তা এখনই বলছে না আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷

আজ দক্ষিণবঙ্গে কেমন থাকবে আবহাওয়া ?

আজ সোমবারও কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে বৃষ্টি হতে পারে। তবে জেলার সব জায়গায় বৃষ্টি হবে না। আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 34 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।

আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে

আগামিকাল মঙ্গলবারও একই পরিস্থিতি দক্ষিণের সব জেলায়। বুধবার পরিস্থিতি কিছুটা বদল হবে। বৃহস্পতিবার ও তারপর থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে দমকা ও ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আগামী শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও তা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ।

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া ?

উত্তরবঙ্গে আগামী শনিবার পর্যন্ত উপরের 5 জেলায় দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, কোচবিহারে বৃষ্টি চলবে। আজ সোমবার বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তার মধ্যে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে ভারী (7 থেকে 11 সেন্টিমিটার) বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । এই দুই জেলায় আগামী শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । কোচবিহারে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত চলবে ভারী বৃষ্টি। সামগ্রিকভাবে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টি কমেছে। তবে বর্ষা বিদায় নেয়নি ।

গতদিনের তাপমাত্রার রেকর্ড

রবিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.2 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.2 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 ও সর্বনিম্ন 65 শতাংশ ৷

