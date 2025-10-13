সপ্তাহের শুরুতে বিদায়ের পথে বর্ষা, বাজির উৎসবে বাধা দেবে না বৃষ্টি

সপ্তাহের শুরুতে বিদায়ের পথে বর্ষা, বাজির উৎসবে বাধা দেবে না বৃষ্টি
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রাজ্যের বেশ কিছু অংশে বর্ষা বিদায়ের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে । সোমবার থেকে সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে ৷
Published : October 13, 2025 at 8:47 AM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: দুর্গাপুজো মিটে গিয়েছে ৷ মিটেছে লক্ষ্মীপুজোও ৷ এবার কালীপুজো ও দীপাবলি উজ্জাপনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বঙ্গবাসী ৷ দুর্গাপুজোর আগে একরাতের বৃষ্টিতে জলমগ্ম হয়ে পড়ে শহর কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ৷ কালীপুজোর আগে তেমনটা হবে না তো ? প্রশ্ন ঘুরছিল সকলের মনে ৷ উত্তরে সুখবর দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ সোমবার থেকেই বর্ষা বিদায়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানাল হাওয়া অফিস ৷ শুধু তাই কালীপুজোর সময়ও বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা দেখছে না হাওয়া অফিস ৷
মেঘমুক্ত আকাশ ৷ বাতাসে হালকা ঠাণ্ডার অনুভূতি ৷ রোদের তেমন তেজও নেই ৷ এককথায়, শীতের আগমনী বার্তা দিচ্ছে হেমন্তের হিমের পরশ ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রাজ্যের বেশ কিছু অংশে বর্ষা বিদায়ের অনুকূল পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে । উত্তর ভারতের রক্সৌল, বারাণসী, জবলপুর, আকোলা, আলিবাগ থেকে ইতিমধ্যেই বর্ষা বিদায় নিয়েছে । এবার বাংলাতেও শুরুর পথে সেই প্রক্রিয়া ৷
মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে বিহারের বাকি অংশ, গোটা ঝাড়খণ্ড, ছত্তীসগঢ় এবং পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, ওড়িশা, তেলেঙ্গানার কিছু অংশ থেকেও বর্ষা বিদায়ের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, সোমবার থেকে এই এলাকাগুলিতে বর্ষা বিদায়ের প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে ৷
বৃষ্টি থেকে মুক্তি
রবিবার রাতে জারি হওয়া হাওয়া অফিসের বুলেটিন অনুযায়ী, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপরে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে । এর প্রভাবে সোমবার উত্তরবঙ্গের দু-এক জায়গা হালকা বৃষ্টি হতে পারে । তবে ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । রবিবার দক্ষিণবঙ্গের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে । তবে, সোমবার থেকে দক্ষিণের জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টিরও কোনও সম্ভাবনা নেই । সমস্ত জেলা থাকবে শুষ্ক । ফলে, রৌদ্রজ্বল দিন এবং বাতাসে হালকা ঠাণ্ডার অনুভূতি পাওয়া যেতে পারে ।
উত্তরবঙ্গে সোমবার উপরের 5টি জেলার মধ্যে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারের দু’-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । বাকি জেলায় বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । মঙ্গলবার থেকে উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জায়গাতেই বৃষ্টির পরিমাণ কমবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আবহাওয়া
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে । দিনের আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা ৷
রবিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে যা 0.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 95 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 56 শতাংশ ।