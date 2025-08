ETV Bharat / state

ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে দূর্যোগ উত্তরে, হালকা বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে - WEATHER FORECAST

বঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস ( ইটিভি ভারত )

Published : August 2, 2025 at 7:37 AM IST | Updated : August 2, 2025 at 7:56 AM IST

কলকাতা, 2 অগস্ট: কমেছে বৃষ্টির পরিমাণ ৷ আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরমে বেহাল দশা বঙ্গবাসীর ৷ তবে, রাজ্যের আকাশে এখনও রয়েছে ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব ৷ ফলে, উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্রই বৃষ্টি হবে ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বায়ুমণ্ডলের উপরিস্তরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে ৷ সেটি উত্তর গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ সংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থিত । বর্তমানে তা হিমালয়ের পাদদেশে পশ্চিমবঙ্গ ও সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে । মৌসুমি অক্ষরেখা শ্রীগঙ্গানগর, রোহতক, শাহজাহানপুর, গোরখপুর, দ্বারভাঙা, শান্তিনিকেতন এবং ক্যানিং হয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত ৷ ঘূর্ণাবর্ত এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতির জন্য উত্তরবঙ্গে শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কিছু কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকছে। সেই সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে ৷ উত্তরবঙ্গের কোথায় কেমন বৃষ্টি ?

শনিবার উত্তরবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে কিছু কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি (7-20 সেমি) এবং কয়েকটি এলাকায় অতিভারী বৃষ্টির (20 সেমি-এর বেশি) বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির (7-20 সেমি) বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস। সেই সঙ্গে, উত্তর দিনাজপুরের কিছু জায়গাতেও ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।

রবিবার প্রায় সমস্ত জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারের কিছু এলাকায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি (7-20 সেমি) হতে পারে ৷ উত্তর দিনাজপুর ও মালদায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে ৷

সোমবার উত্তরবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । তবে, উপরের 5 জেলা- দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের কিছু এলাকায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা (7-20 সেমি) রয়েছে ।

মঙ্গল এবং বুধবার উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। উপরের 5 জেলা- দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা (7-11 সেমি) রয়েছে ।

বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । এছাড়া কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা (7-11 সেমি) রয়েছে । দক্ষিণবঙ্গের কোথায় কেমন বৃষ্টি ? শনিবার দক্ষিণবঙ্গজুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় প্রতি ঘণ্টায় 30-40 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে ।

রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে ঘণ্টায় 30-40 কিমি বেগে ঝোড়ো হওয়াও বইতে পারে ৷

সোম-মঙ্গল ও বুধবার দক্ষিণের সমস্ত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷

বৃহস্পতিবার দক্ষিণের বেশিরভাগ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও উত্তর 24 পরগনার একাধিক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতেরও (7-20 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে । কলকাতায় কী হবে ? আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে পারে । দিনের আকাশ থাকবে মূলত মেঘলা ৷ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ শুক্রবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 1.7 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 0.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 81 শতাংশ । পড়ুন: শনিতে কারা পাবেন বড় ঠাকুরের আশীর্বাদ ? জানুন মেষ থেকে মীনের রাশিফল

