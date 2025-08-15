কলকাতা, 15 অগস্ট: নিম্নচাপের প্রভাব নেই রাজ্যে ৷ তবে, সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা এবং ঘূর্ণাবর্তের কারণে বঙ্গে ঝড়বৃষ্টি চলবে ৷ যদিও দাপট কমবে বৃষ্টির বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বিশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, বর্তমানে নিম্নচাপের অবস্থান অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তর উপকূল ও দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের কাছে উত্তর-পশ্চিম ও পার্শ্ববর্তী পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে । বায়ুমণ্ডলের উপরিস্তরে অবস্থিত ঘূর্ণাবর্তটি রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 7.6 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত । দক্ষিণে হেলে রয়েছে সেটি । পাশাপাশি বিকানের, বনস্থলি, গুনা, দামোহ, বিলাসপুর, কলিঙ্গপটনম পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে বিস্তৃত রয়েছে মৌসুমী অক্ষরেখা । এর প্রভাবে রাজ্যের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস :-
শুক্রবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 31 ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 26 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷ দিনের আকাশ থাকবে মেঘলা ৷ বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
দক্ষিণবঙ্গে কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও পশ্চিমের জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উপকূল ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে । দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সেই সঙ্গে ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে ।
শনিবার বেশ কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃ্ষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
রবি ও সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা কমবে দক্ষিণবঙ্গ ৷ দু-এক জেলার কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে ৷ বাড়বে অস্বস্তি ।
উত্তরবঙ্গে কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
শুক্রবার থেকে ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই উত্তরবঙ্গে । শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও অনেকটা কমবে । তবে দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত হতে পারে ।
রবি ও সোমবার উত্তরবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । ভারী বৃষ্টি হতে পারে কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলাতেও ।
বিগত দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস :-
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 29.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 2 ডিগ্রি কম ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 0.7 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 98 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 85 শতাংশ ।