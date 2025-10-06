চিন্তা বাড়ল হাওয়া অফিস, বানভাসী উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি আরও বাড়বে

চিন্তা বাড়ল হাওয়া অফিস, বানভাসী উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি আরও বাড়বে
শনিবার রাত থেকে একটানা ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ ৷ ফুঁসছে তিস্তা, জলঢাকা-সহ একাধিক নদী ৷ তবে, ভয়াবহ এই পরিস্থিতি থেকে এখনই রেহাই নেই ৷
Published : October 6, 2025 at 9:18 AM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: প্রকৃতির রোষে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ ৷ পুজোর রেশ কাটতে না-কাটতেই একটানা ভারী বৃষ্টিতে বানভাসী উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা ৷ তবে এখনই বৃষ্টির পরিমাণ কমার কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
সোমবার সকালে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ শক্তি হারিয়ে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়েছে ৷ এখন সেটির অবস্থান উত্তর বিহারে ৷ এর প্রভাবে এদিনও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের বেশকিছু জেলায় ৷
হাওয়া অফিস জানিয়েছে, 12 ঘণ্টায় 261 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ৷ সাম্প্রতিক সময়ে এই পরিস্থিতি দেখা যায়নি । এমন ভয়াবহ অবস্থা শেষবার দেখা গিয়েছিল 27 বছর আগে, 1998 সালে । এদিকে, ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে সোমবার উত্তাল থাকবে সমুদ্র ৷ মৎস্যজীবীদের উত্তর বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে । বাংলা এবং ওড়িশার মৎস্যজীবীদের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে আবহাওয়া দফতরের তরফে ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আজ কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলের দিনের আকাশ থাকবে মেঘলা ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, এদিনও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকবে উত্তরবঙ্গে ৷ প্রবল বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার কারণে দুর্যোগের পরিমাণ বেশি রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলায় ৷ এদিন 200 মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এই রাজ্যে ৷ সেই সঙ্গে, অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে । উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরের সমস্ত জেলাতেই । তবে, মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে উত্তরবঙ্গে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । সিকিম থেকে শুরু করে অসম ও মেঘালয়ে প্রবল বৃষ্টির কারণে দার্জিলিং-সহ পার্বত্য এলাকায় ধস নামার আশঙ্কা রয়েছে । নদীর জলস্তর আরও বাড়বে ৷ কিছু এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গেও আকাশ থাকবে মেঘলা ৷ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উপকূলের দুই জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে । বাকি জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আগামী দু'দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । সেই সঙ্গে, সোমবার কলকাতায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই কমবে ৷ শুধুমাত্র স্থানীয়ভাবে বিক্ষিপ্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
সোমবার মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ এছা়ড়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই আপাতত হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
রবিবারের আবহাওয়ার
হাওয়া অফিসের রিপোর্ট অনুযায়ী, রবিবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 3.4 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 0.6 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 98 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 86 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 70.7 মিলিমিটার ।