কলকাতা, 9 অগস্ট: সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা ৷ ফলে, উত্তরবঙ্গে এখনও দাপট দেখাবে বর্ষা ৷ যদিও দক্ষিণবঙ্গে কমবে বৃষ্টির পরিমাণ ৷ এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
হাওয়া অফিসের বিশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, এই মুহূর্তে ফিরোজপুর, চণ্ডীগড়, দেরাদুন, খেরি, পটনা, বাঁকুড়া ও দিঘার উপর দিয়ে অতিক্রম করে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে মৌসুমী অক্ষরেখা ৷ পাশাপাশি, বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের উপর রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত ৷ অন্যদিকে, উত্তর-পূর্ব উত্তরপ্রদেশ থেকে দক্ষিণ বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অক্ষরেখাটি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিক দিয়ে গিয়েছে । এই তিনের প্রভাবে রাজ্যে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । উত্তরের উপরের 5টি জেলার কিছু এলাকায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে ৷
আজকের আবহাওয়া :
শনিবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 31 ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ৷ দিনের আকাশ থাকবে মেঘলা ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস:-
9 অগস্ট দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় কিছু কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, ঘণ্টায় 3- থেকে 40 কিমি বেগে দমকা হাওয়াও বইতে পারে ৷
10 ও 11 অগস্ট দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
12 থেকে 14 অগস্ট দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস :-
9 অগস্ট জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের একাধিক জায়গায় ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) পূর্বাভাস রয়েছে । বাকি প্রায় সমস্ত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
10 অগস্ট উত্তরবঙ্গের উপরের 5 জেলা- দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের বেশ কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বাকি জেলাগুলির সর্বত্র বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
11 অগস্ট দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির (7-20 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে । কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরের এক-দু’জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে ।
12 অগস্ট জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের দুই-একটি জায়গায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহার জেলার এক-দু’জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
13 ও 14 অগস্ট জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । বাকি জেলার বেশিরভাগ অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড :-
শুক্রবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 2.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 0.8 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 95 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 85 শতাংশ ।