নেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, ষষ্ঠীতে স্বস্তির খবর দিল হাওয়া অফিস

নেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, ষষ্ঠীতে স্বস্তির খবর দিল হাওয়া অফিস
দুর্যোগ কেটে গেলেও ভোগান্তি থেকে রেহাই নেই ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, ভারী বৃষ্টি না-হলেও, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজবে বাংলা ৷
Published : September 28, 2025 at 8:05 AM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: ষষ্ঠীতে স্বস্তির খবর দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ সমুদ্রে নিম্নচাপ ঘনালেও বঙ্গের উপকূল থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ৷ ফলে, আগামী দু'দিন বঙ্গে ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই ৷ তবে রাজ্যবাসীকে অস্বস্তিতে ফেলতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
হাওয়া অফিসের আবহাওবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "দক্ষিণ ওড়িশা ও সংলগ্ন উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ-দক্ষিণ ছত্তিশগড়ের উপরে থাকা নিম্নচাপটি পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে বর্তমানে দক্ষিণ ছত্তিশগড় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপর অবস্থান করছে । এই নিম্নচাপটি আরও পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে বিদর্ভ অঞ্চলের উপর দিয়ে অগ্রসর হয়ে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়বে ৷ পরবর্তী 12 ঘণ্টার মধ্যে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।" বঙ্গের উপকূল থেকে সরে গেলেও নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাব পড়বে ৷ সেকারণে কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়াবিদ ৷
তবে, নবমীর রাত থেকে ফের আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে বদল ঘটবে ৷ হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, নবমীর দিন বঙ্গোপসাগরে নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এর ফলে বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ উত্তরবঙ্গেও আগামী কয়েকদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তবে, পয়লা অক্টোবর থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
বঙ্গে কোথায় কেমন বৃষ্টি?
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রবিবার ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনা এবং ঝাড়গ্রামে ৷ কলকাতার আকাশ থাকবে মেঘাচ্ছন্ন ৷ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে ৷ দক্ষিণবঙ্গের বাকি সমস্ত জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সোমবার এবং মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ অনেক কমে যাবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
আগামী বুধবার থেকে আবহাওয়ার বদল হতে পারে । বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে বেশ কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রবিবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে । দিনের আকাশ থাকবে মেঘলা ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
শনিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 0.1 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 0.2 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 97 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 69 শতাংশ ।