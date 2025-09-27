পঞ্চমীতেও বৃষ্টির কাঁটা কলকাতায়, পরিস্থিতির বদল কবে ?

পঞ্চমীতেও বৃষ্টির কাঁটা কলকাতায়, পরিস্থিতির বদল কবে ?
দুর্যোগের মধ্যে দিয়েই এবারের দুর্গাপুজো কাটবে বঙ্গবাসীর ৷ পঞ্চমীতে কোথাও হালকা, তো কোথাও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
Published : September 27, 2025 at 7:54 AM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: বৃষ্টির মধ্যেই কাটবে এবারের দুর্গাপুজো ৷ পঞ্চমীতে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শুক্রবার বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে শনিবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে ৷ এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । উপকূলবর্তী জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতাও ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বলেন, "শুক্রবার সকালে নিম্নচাপ অঞ্চলটি ঘনীভূত হয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে । শনিবার তা আরও পশ্চিমে সরবে এবং গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে । সেই সময় তার অবস্থান হবে উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে । এদিন সকালে নিম্নচাপটি দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল সংলগ্ন এলাকা দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করবে । এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি চলবে । তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা হালকা থেকে মাঝারি ।"
বৃষ্টি নিয়ে আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তার বক্তব্য
আবহাওয়াবীদ আরও বলেন, "উপকূলবর্তী জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সেই সঙ্গে ঘণ্টায় 40 কিমি বেগে দমকা হাওয়াও বইতে পারে ৷ আবহাওয়ার এই প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য আগামী 3 দিন মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ।"
বঙ্গে কোথায় কেমন বৃষ্টি?
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ দক্ষিণের বাকি জেলাগুলিতে এদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । উত্তরবঙ্গের জেলা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে শনিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
রবিবার অর্থাৎ ষষ্ঠীর দিন দুই 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ উত্তরবঙ্গে মালদা, দুই দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিঙেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷
সোমবার অর্থাৎ সপ্তমীতে দক্ষিণ 24 পরগনা, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পূর্ব বর্ধমানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । উত্তরবঙ্গে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
মঙ্গলবার অর্থাৎ অষ্টমীতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমে যাবে বলে পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের । এদিন নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং দুই 24 পরগনায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের মালদা, দুই দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিঙেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
বুধবার অর্থাৎ নবমীতে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে । তবে, রাত থেকে বৃষ্টি পরিস্থিতির বদল ঘটতে পারে । এদিন ফের নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
বৃহস্পতিবার অর্থাৎ দশমীতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা, দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি এবং ঝাড়গ্রামে । উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারেও এদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার দিনের আকাশ থাকবে মেঘলা । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
শুক্রবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 0.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 1.2 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 95 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 70 শতাংশ ৷