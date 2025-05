ETV Bharat / state

বাংলায় ওয়াকফের প্রশ্ন নেই, অধিকার কাড়লে রক্ষার গ্যারান্টি আমাদের; মুর্শিদাবাদে আশ্বাস মমতার - MAMATA IN MURSHIDABAD

মুর্শিদাবাদে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী ( নিজস্ব চিত্র )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 6, 2025 at 5:33 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 5:45 PM IST 3 Min Read

সুতি, 6 মে: বাংলায় ওয়াকফের প্রশ্ন নেই ৷ মুর্শিদাবাদে দাঁড়িয়ে সংখ্যালঘুদের আশ্বাসবাণী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । মঙ্গলবার সুতির জনসভা থেকে তিনি জেলাবাসীর উদ্দেশে বলেন, "যদি আপনাদের অধিকার কেউ কেড়ে নেয়, তা রক্ষা করার গ্যারান্টি আমাদের ৷" এ প্রসঙ্গে সিএএ ও এনআরসি-র বিরুদ্ধে তাঁর দলের আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর আবেদন, "শান্তি বজায় রাখুন, প্ররোচনায় পা দেবেন না ।" একইসঙ্গে রাজনৈতিক প্ররোচনা ও মৌলবাদী উসকানির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেন তিনি । মঞ্চ থেকে এদিন মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এককালে দেশের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ । এই জেলা বরাবরই শান্তির প্রতীক । দাঙ্গা এখানে কখনও কাম্য নয় ।" ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে হিংসার ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "বিচারাধীন বিষয় ৷ বাংলায় ওসবের প্রশ্ন নেই ৷ আন্দোলন করতে হলে দিল্লি গিয়ে করুন ৷ এখানে ওসব নিয়ে গুলোগুলি করবেন না ৷ করলে সবচেয়ে বড় শত্রু কিন্তু আমি হব ৷" সুতির জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব ভিডিয়ো) এদিন 1992 সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রসঙ্গ তুলে মমতা বলেন, "সারা বাংলায় তখন উত্তেজনা ছড়ালেও মুর্শিদাবাদ রইল স্থির । এখানকার মানুষ দাঙ্গা হতে দেননি । আমি নিজে সেই সময় কাটরা মসজিদে গিয়েছিলাম । বাম আমলেও 40 জনের মৃত্যু ঘটেছিল । আজও সেই দৃশ্য চোখে ভাসে ।"

মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরির প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে তিনি বলেন, "আমাকে মেরে ফেলুন, তবু দাঙ্গা করবেন না । আমি চাই আলো, অন্ধকার নয় । ধর্ম মানে মানবিকতা, ভক্তি, সংস্কৃতি আর সম্প্রীতি । রক্ত কার তা দেখে বোঝা যায় না, এটি মানুষের জীবন বাঁচায়, প্রাণ কাড়ে না ।" বিজেপির উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ধর্মীয় সংগঠন কিংবা মৌলবাদীদের কথায় বিভ্রান্ত হবেন না । বিজেপি চায় মানুষে মানুষে বিভেদ হোক । আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, এই ফাঁদে পা দেবেন না । দাঙ্গা মানুষ করে না, করানো হয় । পরিকল্পিতভাবে দাঙ্গাবাজদের বাইরে থেকে আনা হয় ।" সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি যেমন দুর্গাপুজো করি, তেমনই ইদ, রমজান, বুদ্ধপূর্ণিমা বা জৈন উৎসবেও অংশ নিই । বাংলা উৎসবমুখর রাজ্য, এখানে সব ধর্ম, সব মানুষ মিলেমিশে থাকে । হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান-শিখ সবাই ভাই ভাই ।" এদিন কাশ্মীরে শহিদ হওয়া মুর্শিদাবাদের জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর স্ত্রীকে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি । পাশাপাশি ভিনরাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধেও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী । সবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, "শপথ নিন, দাঙ্গা নয়, শান্তির পথেই হাঁটবেন । যদি দাঙ্গা হয়, তবে দিদি আর থাকবে না । আমি মানুষের পাশে থাকতে চাই, মানুষের পায়ে থাকতে চাই । মাথায় বসতে নয়, হৃদয়ে থাকতে চাই ।" মুর্শিদাবাদে অশান্তির পিছনে 'চক্রান্ত', সব তথ্য ফাঁসের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

Last Updated : May 6, 2025 at 5:45 PM IST