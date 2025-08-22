কলকাতা, 22 অগস্ট: শুক্রবারেই প্রকাশিত হল পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলাফল ৷ এ দিন দুপুর 2টোর পর ফলপ্রকাশ হতে চলেছে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ৷ তবে তার আগেই মেধাতালিকা প্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড ৷ ওয়েবসাইটে ফলাফল দেখতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা ৷
জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের পরীক্ষা হয়েছিল গত 27 এপ্রিল ৷ দীর্ঘ তিনমাস পর ফলপ্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেছিল জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড ৷ সেই মতো 7 অগস্ট ফলপ্রকাশের কথা জানানো হয়েছিল ৷
কিন্তু, কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের ওবিসি সংক্রান্ত নির্দেশের জেরে ফলপ্রকাশ পিছিয়ে যায় ৷ যে নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে রাজ্য ৷ এ দিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গবইয়ের বেঞ্চ সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি করে ৷ তার পরেই আজ জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয় বোর্ড ৷
উল্লেখ্য, 7 অগস্ট পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলপ্রকাশ হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু, কলকাতা হাইকোর্টের কৌশিক চন্দের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের জেরে ফলপ্রকাশের দিন পিছিয়ে যায় ৷ আদালত নির্দেশ দেয়, 2010 সালের ওবিসি আইন মেনে নতুন মেধাতালিকা তৈরি করে ফলপ্রকাশ করতে হবে ৷ 15 দিনের মধ্যে নির্দেশ কার্যকর করতে বলেছিল হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ ৷
এই নির্দেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চে একটি মামলা দায়ের হয় ৷ বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ, সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি ৷ কিন্তু, রাজ্যের তরফে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছিল ৷
যেখানে রাজ্যের তরফে আইনজীবী কপিল সিবল এবং আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেন ৷ রাজ্যের তরফে সওয়াল করা হয়, কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পদক্ষেপ করে জয়েন্টের মেধাতালিকা বদলের নির্দেশ দিয়েছে ৷ যা 'অবিশ্বাস্য' বলে মন্তব্য করেন আইনজীবী কপিল সিবল ৷
এরপরেই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় ৷ উল্লেখ্য, ওবিসি শংসাপত্র মামলার শুনানি চলছে সুপ্রিম কোর্টে ৷ সেই মামলার শুনানির সঙ্গেই জয়েন্ট এন্ট্রাসের ফলপ্রকাশের বিষয়টি জড়িয়ে ছিল ৷ তাই মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে আইনজীবী কপিল সিবল এবং আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের বিষয়টি উত্থাপন করেন ৷
অন্যদিকে, এ দিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশের পর, রাজ্যে কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া নিয়েও জটিলতা কেটে যায় ৷ এ দিন বিকেল চারটের সময় কলেজে ভর্তির তালিকা প্রকাশিত হতে পারে বলে শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর ৷