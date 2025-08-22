কলকাতা, 22 অগস্ট: দীর্ঘ আইনি জটিলতা ৷ অবশেষে আদালতের হস্তক্ষেপে 117 দিন পর বেরল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলাফল। জয়েন্ট পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়েছেন কলকাতার অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী ৷
দ্বিতীয় স্থানাধিকারী, কল্যাণীর সাম্যজ্যোতি বিশ্বাস। তৃতীয় স্থানে দিশান্ত বসু ৷ ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন মেদিনীপুরের সাগ্নিক পাত্র ৷ সপ্তম ও দশম স্থানে রয়েছেন সম্বিত মুখোপাধ্যায় ও অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কৃতীদের বেশিরভাগই রাজ্যের বাইরে পড়াশোনা করছেন ৷
রাজ্যে প্রথম অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী
দীর্ঘ চার মাসের পর ফল প্রকাশিত হওয়ায়। প্রথম স্থানাধিকারী অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী বলেন, "খড়গপুর আইআইটিতে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে আমি এখন পড়ছি। রেজাল্ট বের হতে অনেক দেরি হয়েছে ৷ আমাদের একমাস ক্লাস হয়ে গিয়েছে ৷"
রাজ্যে তৃতীয় দিশান্ত বসু
অন্যদিকে, বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন রাজ্য জয়েন্টে তৃতীয় দিশান্ত বসু ৷ তিনি দিল্লি পাবলিক স্কুলের ছাত্র ৷ রুবি পার্কের বাসিন্দা দিশান্তের মা বিদিশা বসু বলেন, "জয়েন্টে ভালো ফল ছেলের মুকুটে এক পালকের মতো। দিশান্ত জয়েন্ট এন্ট্রান্স অ্যাডভান্সডে 520 ব়্যাঙ্ক করে বেঙ্গালুরুতে পড়তে গিয়েছে। ছেলে বেঙ্গালুরু থেকে এখনই ফিরবে না। পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করে ওর গবেষক হওয়ার ৷"
রাজ্যে দ্বিতীয় সাম্যজ্যোতি বিশ্বাস
অন্যদিকে জয়েন্ট পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় কল্যাণীর সেন্ট্রাল মডেল স্কুলের সাম্যজ্যোতি বিশ্বাস। বর্তমানে তিনি বম্বে আইআইটিতে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করছেন ৷ তিনি প্রথম বর্ষের ছাত্র। ছেলের সাফল্যে খুশি তাঁর বাবা, মা। তবে ফলপ্রকাশ আরও কয়েক মাস আগে হলে ভালো হত বলে আক্ষেপ কৃতী ছাত্রের বাবা, মায়ের।
বাবা ড: জয়ন্ত বিশ্বাস কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোলজিক্যাল স্টাডিজের বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ৷ সাম্যজ্যোতির বাবা, মা আরও বলেন, "আমরা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম ও ব়্যাঙ্ক করবে। সেই কারণে প্রস্তুতি ছিল ৷ সেলিব্রেশনটা ছেলেকে নিয়ে একসঙ্গে করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বর্তমানে ও বম্বে আইআইটিতে থাকার কারণে একসঙ্গে সেলিব্রেশন করাটা হল না। তাই মনখারাপ হচ্ছে। ওর পড়াশোনার প্রতি আকর্ষণ ছিল অনেকটা বেশি। তাই তখনই ভেবেছিলাম ওকে ঠিকমতো গাইড করতে পারলে অনেক দূরে পৌঁছবে।
রাজ্যে ষষ্ঠ সাগ্নিক পাত্র
এদিকে, রাজ্য জয়েন্টে মেদিনীপুরের সাগ্নিক ষষ্ঠ হয়ে জেলার মুখ উজ্জ্বল করলেন । যদিও ফলাফল বেরনোর আগেই সাগ্নিক খড়গপুর আইআইটিতে বিটেকে ভর্তি হয়ে যান ৷ মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রের সাফল্যে খুশি প্রধান শিক্ষিকাও ৷ সাগ্নিকের বাড়ি মেদিনীপুর শহরের 8 নম্বর ওয়ার্ডের প্রদ্যুৎ নগরে । বাবা প্রভাংশু পাত্র ক্ল্যারিকাল পোস্টে চাকরি করেন ঝাড়গ্রামের চিচিড়াতে। মা মিতা পাত্র সামান্য গৃহবধূ।
তবে জয়েন্টের উপর তাকিয়ে না-থেকে আইআইটির দিকে ঝুঁকেছেন তিনি ৷ ছোট থেকেই তাঁর ইচ্ছে ছিল খড়গপুর আইআইটিতে পড়াশোনা করার। সাগ্নিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় দশম স্থান অধিকার করে নজর কেড়েছিল জেলায়। এদিন ফলাফল জানার পরই মাকে ফোন করে জানান সাগ্নিক।মায়ের সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তা হয় তাঁর।
সাগ্নিকের সাফল্যে খুশি বাবা, মা থেকে স্কুলশিক্ষিকা
এ নিয়ে সাগ্নিকের মা মিতা পাত্র বলেন, "খুব ভালো লেগেছে ছেলের এই ফলাফলে। যদিও অনেকদিন পর হঠাৎ করেই এই ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। ফলাফল জেনেছি ছেলের কাছ থেকেই। আমরা চাই ছেলে তার ভবিষ্যত গড়ে তুলুক।" তবে এত দেরি করে ফলাফল বেরনোয় রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েছেন সারা বাংলার ছেলে, মেয়ে বলেই মন্তব্য মায়ের।
মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রের সাফল্যে প্রধান শিক্ষিকা হিমানি পড়িয়া বলেন, "সাগ্নিক চিরকালই ভালো ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি ও বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও যোগদান করে। গত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও ভালো ফলাফল করেছিল। এবারেও জয়েন্টে ষষ্ঠ হয়েছে তাতে আমাদের স্কুলের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে।"
অন্যদিকে সাগ্নিক এক ভিডিয়ো বার্তায় বলেন, "আমি জানতাম যেভাবে পড়াশোনা করেছি, একটা ব়্যাঙ্ক করব। এদিন রেজাল্ট বেরোতে তা জানতে পারি। তবে তার আগেই আমি IIT'তে ভর্তি হয়েছি।"
রাজ্যে সপ্তম ও দশম বর্ধমানের দুই ছাত্র
রাজ্য জয়েন্টের মেধা তালিকায় প্রথম দশে রয়েছেন বর্ধমানের দুই ছাত্র। সপ্তম স্থান অধিকার করেছেন বর্ধমান মডেল স্কুলের ছাত্র সম্বিত মুখোপাধ্যায় ৷ দশম স্থানাধিকীর বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুলের ছাত্র অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, সম্বিত মুখোপাধ্যায় ও অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে খগড়পুর আইআইটির পড়ুয়া।
2023 সালে সম্বিত মুখোপাধ্যায় বর্ধমান সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে দেশের মধ্যে ICSC-তে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। দ্বাদশ শ্রেণিতে তিনি 94 শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। জয়েন্ট এন্ট্রান্স অ্যাডভান্সে ভালো ফল করায় সম্বিত বর্তমানে খড়গপুর আইআইটির ইলেক্ট্রিক্যাল কমিউনিকেশনের ছাত্র।
সম্বিতের সাফল্য
সম্বিতের কথায়, "তাঁর সাফল্যের পিছনে বাবা, মা ও শিক্ষকদের ভূমিকা রয়েছে। তবে পড়াশোনা কোনওদিন তার কাছে চাপের বিষয় ছিল না।" রুটিন তৈরি করে নিয়মিত পড়াশোনা করলেই সাফল্য আসবে বলে মত সম্বিতের। খুঁটিয়ে বই পড়লে যেখান থেকেই প্রশ্ন হোক না কেন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। পড়াশোনার পাশাপাশি দাবা খেলা ও গিটার বাজানো সম্বিতের ভালো লাগার বিষয়। সম্বিতের বাবা মনোজ মুখোপাধ্যায় একজন বিজ্ঞানী ও তাঁর মা সুতপা সিনহা মেমারির দেবীপুর এলাকার এক স্কুলশিক্ষিকা।
মা সুতপা সিনহা বলেন, "ছেলে ICSC-তে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। দ্বাদশ শ্রেণিতে তার প্রাপ্ত নম্বর ছিল 94 শতাংশ ৷ পড়াশোনা নিয়ে কোনওদিন চাপ নিত না। পরীক্ষার আগের দিনেও তার মধ্যে কোন বাড়তি টেনশন কাজ করত না। সে এখন খড়গপুর আইআইটিতে ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশন নিয়ে পড়াশোনা করছে।"
অর্কের সাফল্য
অন্যদিকে, জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দশম স্থান অধিকার করেছেন বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুলের ছাত্র অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বাবা অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ও মা মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাথমিক স্কুলশিক্ষিকা। অর্ক 2023 সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে চতুর্থ স্থান ও 2025 সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে দশম স্থান অধিকার করেন। অর্ক বর্তমানে খড়গপুর আইআইটি'তে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছেন। আগামী দিনে তাঁর লক্ষ্য প্রযুক্তি বিজ্ঞানী হওয়ার।
ছেলের সাফল্যে খুশি তাঁর মা মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "পড়াশোনার প্রতি বরাবরই ঝোঁক আছে ওর। খেলাধুলোর প্রতি সেভাবে আগ্রহ ছিল না। এখন সে খড়গপুর আইআইটিতে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছে। আগামী দিনে প্রযুক্তি বিজ্ঞানী হতে চায় অর্ক।"
রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স
এই বছর রাজ্য জয়েন্টে মোট 1 লক্ষ 1 হাজার 643 জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। পরীক্ষা হয়েছিল গত 27 এপ্রিল ৷ মোট সফল প্রার্থীর সংখ্যা 1 লক্ষ 502। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের মধ্যে সাফল্যের হার 98.68 শতাংশ । 2025 সালের WBJEE পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে থেকে 77 হাজার 793 জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। রাজ্যের বাইরে থেকে অংশগ্রহণ করেছেন 23 হাজার 850 জন।
