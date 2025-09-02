কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: আগামী সোমবার অর্থাৎ 8 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে তৃতীয় সেমেস্টার বা 2026 সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা । এই বছর থেকেই প্রথম শুরু হচ্ছে সেমেস্টার পদ্ধতিতে উচ্চমাধ্যমিক । সেখানে একাধিক নয়া ব্যবস্থা রেখেছে সংসদ । তার মধ্যে একটি হল, বিকল্প প্রশ্নপত্র ।
অর্থাৎ এতদিন প্রশ্নপত্রের মাত্র একটি সেট তৈরি করা হত । তবে এই বছর থেকে সেখানেই বদল আনা হয়েছে । এ বছর দুই সেট পশ্নপত্র থাকছে । উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, "এবারে প্রশ্নপত্রে নিরাপত্তার বিষয়ে অনেক কড়াকড়ি থাকছে । সেই বিষয়গুলো এখনই বিশদে বলা যাবে না । তবে আমরা এই প্রথম বিকল্প প্রশ্নপত্রের ব্যবস্থা রাখছি ।"
যদিও উচ্চশিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, পুলিশের তরফে পরীক্ষার সময় নজরদারি চলবে । যদি সামান্য কিছু প্রশ্ন ফাঁসের তথ্য সামনে আসে সেক্ষেত্রে যাচাই করে বিকল্প প্রশ্নপত্র ব্যবহারের পথে হাঁটবে সংসদ । এছাড়াও বেশ কিছু সিরিজে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে ।
8 তারিখ থেকে শুরু হয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে 22 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত । এই বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 6 লক্ষ 60 হাজার । এর মধ্যে ছাত্র 43.97 শতাংশ । ছাত্রী 56.03 শতাংশ । ছাত্রদের থেকে ছাত্রী প্রায় 79 হাজার 582 জন বেশি । কিন্তু 2024 সালের মাধ্যমিকে পাশ করেছিল 7 লক্ষ 65 হাজার 252 জন । তাদের মধ্যে মাত্র 6 লক্ষ 59 হাজার 877 জন তৃতীয় সেমেস্টারের জন্য নাম তুলেছে । অর্থাৎ 1 লক্ষ 5 হাজার 375 জন পড়ুয়া কমেছে, যা প্রায় 13.8 শতাংশ ।
সংসদের রেকর্ড বলছে, গতবছর মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের মধ্যে প্রায় 7 লক্ষ 64 হাজার 326 জন একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল । বাদ পড়েছিল মাত্র 926 জন । কিন্তু 2025 সালে যখন সেই ব্যাচ দ্বাদশ শ্রেণিতে উঠল, তখন সংখ্যা দাঁড়াল 7 লক্ষ 4 হাজার 870 জন । প্রায় 59 হাজার 456 জন হয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে, নয়তো বসেনি । এরপর দ্বাদশ শ্রেণিতে ওঠার পর থেকে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি পর্যন্ত আরও 44 হাজার 993 জন বাদ পড়েছে । সব মিলিয়ে একাদশে ভর্তি থেকে উচ্চমাধ্যমিকে নাম তোলা পর্যন্ত মোট 1 লক্ষ 4 হাজার 449 জন, অর্থাৎ প্রায় 13.7 শতাংশ কমেছে ।
এদিকে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা চলবে সকাল 10 টা থেকে 11টা 15 মিনিট পর্যন্ত । পরীক্ষার্থীদের সকাল ন'টার মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে । পরীক্ষা হবে ওএমআর শিটে । পুরোটাই হবে এমসিকিউ ভিত্তিক । যে বিষয়গুলিতে প্রাকটিক্যাল আছে সেই পরীক্ষা হবে 35 নম্বরের । আর যেইগুলিতে প্রাকটিক্যাল নেই সেগুলো 40 নম্বরের পরীক্ষা । পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা সাড়ে দশ নম্বরের বেশি পেলে পাশ হবে । যদি কোনও ছাত্র-ছাত্রী তৃতীয় সেমিস্টারে ফেল করে অথবা পরীক্ষায় না বসে, তাহলে তার কাছে সুযোগ থাকবে চতুর্থ সেমেস্টার দেওয়ার । সেই চতুর্থ সেমেস্টারের ওই বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে সে । কিন্তু সেই ক্ষেত্রে মার্কশিটে সেটার উল্লেখ থাকবে ।
তৃতীয় সেমেস্টারের ফলাফল অক্টোবর মাসে প্রকাশ করার আশাবাদী সংসদ । এই বছর পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ । যাতে সেখানে কোনও ছাত্রছাত্রীর অসুবিধা না হয়, তাই সেই দিকে নজর দিয়েই প্রশ্নপত্র তৈরি করা নির্দেশ দিয়েছিল সংসদ । যদি কোনও পরীক্ষার্থীর থেকে ইলেকট্রনিক কোনও গেজেট উদ্ধার করা হয়, তাহলে তার এই বছরের পুরো পরীক্ষা বাতিল করা হবে । এছাড়াও পরীক্ষা চলাকালীন কোনও পরীক্ষার্থীকে জরুরি কারণ ছাড়া পরীক্ষার ঘর থেকে বেরোতে দেওয়া হবে না । এমনকি শৌচালয় যেতে দেওয়া হবে না ।
এর পাশাপাশি যদি কোনও পর্যবেক্ষক গতবারের মতো পরীক্ষার্থীর দ্বারা আহত হন । তাহলে সেই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষাও বাতিল করা হবে । এই বছর মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা 2106 । তার মধ্যে স্পর্শকাতর পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা 122টি । সব থেকে বেশি রয়েছে মালদায় । প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে রয়েছে সিসিটিভি । এছাড়াও মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের মূল গেটে পড়ুয়াদের চেক করা হবে ।