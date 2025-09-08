উচ্চমাধ্যমিক সেমেস্টারের প্রথম দিন, পরিদর্শনে এসে অভিভাবকদের রোষে সংসদ সভাপতি
Published : September 8, 2025 at 1:24 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: সময়মতো শেষ হল প্রথম দিনের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা । হাসিমুখে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বেরোতে দেখা গেল পড়ুয়াদের ৷ এই প্রথমবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হল সেমেস্টার পদ্ধতিতে । পরীক্ষার্থীরা তাঁদের উত্তর জানিয়েছেন ওএমআর শিটে । তবে প্রথম দিন পরিদর্শনে এসেই অভিভাবকদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য । অভিভাকদের অভিযোগ, ক্লাস শুরুর তিনমাস পর হাতে বই পেয়েছেন পড়ুয়ারা । তাই তাঁদের আশঙ্কা, এর প্রভাব পড়তে পারে পরীক্ষায় ।
পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে এক অভিভাবক সুশান্ত মণ্ডল বলেন, "ক্লাস শুরুর তিনমাস পর ওরা হাতে বই পেয়েছে । বাচ্চারা পড়াশোনা করবে কী করে ।উনি (সংসদ সভাপতি) বলছেন, চতুর্থ সেমেস্টারের বই পাবেন । কিন্তু তৃতীয় সেমেস্টারের কী হবে ।" আরেক অভিভাবক অর্চনা দাসের কথায়, "আমাদের বাচ্চাদের বেলাতেই সমস্ত কিছু বদলে গিয়েছে । তাদেরকে নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য একটু সময় দিতে হবে । ওএমআর শিটে পরীক্ষা হচ্ছে ৷ যদি একটু এদিক-ওদিক হয়ে যায়, তাহলে সঠিক হলেও ওরা নম্বরটা পাবে না ।"
যদিও পরীক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, বই পরে পাওয়া নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়নি ৷ প্রথম দিনের পরীক্ষা ভালোই হয়েছে তাঁদের । সুকান্তনগর বিদ্যানিকেতনের ছাত্র তন্ময় বিশ্বাস বলেন, "যেমন আশা করে এসেছিলাম তেমনই পরীক্ষা হয়েছে । এবারে আমাদের বই পেতে একটু দেরি হয়েছে কিন্তু অসুবিধা হয়নি কারণ অনলাইনে আমরা পুরোটাই পেয়ে গিয়েছিলাম ।"
অন্যদিকে বেগম রোকেয়া স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সৃষ্টি নাগ বলেন, "পরীক্ষা দিতে গিয়ে আমার কোনও সমস্যা হয়নি । পরীক্ষা কেন্দ্রের ফ্যাকাল্টিরা যথেষ্ট সাহায্য করেছে । এবার বই পেতে একটু দেরি হয়েছে ঠিকই । কিন্তু টিউশন যে স্যারেরা পড়ান তাঁরা সিলেবাস জানতেন । তাঁরা পড়ানো শুরু করে দিয়েছিলেন ।"
সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে চতুর্থ সেমেস্টারের বই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে । তিনি বলেন, "যে বইগুলো বিনামূল্যে দেওয়া হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে একটু অসুবিধা হয়েছিল প্রথমে । কিন্তু আমরা পোর্টালে আপলোড করে দিয়েছিলাম । চতুর্থ সেমেস্টারের যে বইগুলো বেরিয়েছে সেই সবই পাওয়া যাচ্ছে ।"
এর পাশাপাশি অভিভাবকেরা পরীক্ষার সময় বদলের দাবি জানিয়েছিলেন । অভিভাবকদের অভিযোগ, অংক, পদার্থবিজ্ঞান এবং বাণিজ্য শাখার কিছু কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষার সময় পর্যাপ্ত নেই । তাই সেক্ষেত্রে সময় বাড়ানোর দাবি জানান তাঁরা । যদিও এই নিয়ে আলোচনা হবে বলেই জানিয়েছেন সংসদ সভাপতি । চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, "জয়েন্ট বা কোনও চাকরির পরীক্ষায় এক মিনিট থাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য । তবে আমরা দেখব । সংসদ সবসময় ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে আছে । যদি দেখি কোনও সমস্যা হচ্ছে তাহলে আমরা অবশ্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করব ।"