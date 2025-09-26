পুজোর পরেই প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী

পুজোর পরেই প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী
প্রাথমিকে শূন্যপদে ঘোষণা পর্ষদের ৷ কবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবে, তা জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷ নিয়োগ হবে 13 হাজার 421টি শূন্যপদে ৷
Published : September 26, 2025 at 8:23 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: টেটের ফলপ্রকাশ হয়েছে গত বুধবার ৷ এবার রাজ্যজুড়ে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই জারি করা হবে ৷ তবে আবেদনপত্র কবে থেকে জমা নেওয়া শুরু হবে, তা শীঘ্রই জানানো হবে বলে পর্ষদ সূত্রে খবর।
প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মোট 13 হাজার 421টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে। পুজোর পরই শুরু হবে পুরো প্রক্রিয়া। এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ শূন্যপদ ঘোষণা করে দিয়েছে । চাকরিহীন যুবক-যুবতীদের জন্য এটা খুবই ভালো খবর। পুজোর পরে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ নিয়োগের কাজ শুরু করে দেবে। সকল চাকরি প্রার্থীদের জন্য রইল আগাম শুভেচ্ছা।"
আগেই জানানো হয়েছে, মোট 50 নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণ হবে। এর মধ্যে মাধ্যমিকের ফলাফলে 5, উচ্চমাধ্যমিকে 10, প্রশিক্ষণে 15, টেট পরীক্ষায় 5, সহশিক্ষা কার্যক্রমে 5, সাক্ষাৎকারে 5 এবং অ্যাপটিটিউড টেস্টে 5 নম্বর থাকবে। তবে কর্মরত শিক্ষক ও প্যারা-টিচারদের ক্ষেত্রে অ্যাপটিটিউড টেস্টের 5 নম্বর স্বয়ংক্রিয়ভাবে যোগ হবে। শর্ত অনুযায়ী, প্রার্থীর বয়স 1 জানুয়ারি, 2025-এর মধ্যে 40 বছরের কম হতে হবে।
অন্যদিকে, বুধবার প্রকাশিত হয়েছে 2023 সালের প্রাথমিকে টেটের ফল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রায় 21 মাসে ফল ঘোষণা হওয়ায় স্বস্তি পান বহু পরীক্ষার্থী। তবে, পাশ করলেও নিয়োগ প্রক্রিয়া কবে থেকে কার্যকর হবে, তা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে । চলতি পরীক্ষায় আবেদন করেছিলেন 3 লক্ষ 9 হাজার 54 জন, যার মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেন 2 লক্ষ 73 হাজার 147 জন। উত্তীর্ণ হয়েছেন মাত্র 6 হাজার 754 জন। পাশের হার দাঁড়িয়েছে মাত্র 2.47 শতাংশ। প্রথম দশে জায়গা পেয়েছেন 64 জন পরীক্ষার্থী। যদিও পাশের পরও কবে থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তার প্রশ্ন তুলেছেন বহু প্রার্থী।
এদিকে, প্রাথমিকের শূন্যপদের সংখ্যা সামনে এলেও পুজোর মুখে চিন্তায় পড়েছে এসএসসির গ্রুপ সি ও ডি। এপ্রিল মাস থেকে বেতন পাচ্ছেন না শিক্ষাকর্মীরা। সেই নিয়ে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা। যদিও সেই বিষয়ে ব্রাত্য বসু বলেন, "তাঁদের পরীক্ষার জন্য আমি স্কুল সার্ভিস কমিশনের সঙ্গে কথা বলেছি। পুজোর পরেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হতে পারে।"
- প্রকাশিত হল প্রাথমিকের TET 2023-এর ফল, পাশের হার মাত্র 2.47 শতাংশ