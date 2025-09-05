'মুখ্যমন্ত্রী কাউকে অসম্মান করেননি', প্রাক্তন সেনাদের ধর্না প্রসঙ্গে চন্দ্রিমা - MAMATA BANERJEE ON ARMY STAFF
'ভাষা আন্দোলন' মঞ্চ নিয়ে আরও একধাপ পারদ চড়ল ৷ প্রাক্তন সেনাদের আর্জি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়া বিষয়ে প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।
Published : September 5, 2025 at 2:00 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: ভাষা আন্দোলন ঘিরে চলতে থাকা রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝে এবার প্রাক্তন সেনাদের আন্দোলনের ইঙ্গিত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরা ধর্নায় বসার অনুমতির দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ তাঁদের মামলা শুনানির অনুমতি দিয়েছেন। আগামী সোমবারই এবিষয়ে শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা ৷ এনিয়ে পাল্টা দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷
প্রাক্তন সেনাদের দাবি, তাঁরা 8 সেপ্টেম্বর মেয়ো রোডে ধর্নায় বসতে চান। তাঁদের অভিযোগ, সেনার নাম করে মুখ্যমন্ত্রী অযথা রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি করছেন। সেই কারণেই ধর্নার অনুমতি চেয়ে আদালতের আর্জি জানিয়েছে প্রাক্তন সেনা আধিকারিকদের একাংশ।
এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী কাউকে অসম্মান করেননি। আমরা সেনার অনুমতি নিয়েই ধর্নায় বসেছিলাম ৷ যদি প্যান্ডেল সংক্রান্ত কোনও অসুবিধা হত, তাহলে সরাসরি আমাদের ডেকরেটারর্সের সঙ্গে কথা বললেও চলত। তা না-করে সেনা নামিয়ে প্যান্ডেল খোলানো হল ৷ হতে পারে প্রাক্তন সেনাদের এই পদক্ষেপে কারও ইন্ধন রয়েছে ৷"
ভাষা ও বাঙালি পরিচিতি রক্ষার দাবিতে তৃণমূল নেতৃত্বের কর্মসূচি চলছিল ধর্মতলায় গান্ধিমূর্তির পাদদেশে। প্রতি সপ্তাহে শনি ও রবিবার সেখানে অবস্থান করছিলেন দলের নেতা-নেত্রীরা। ভিনরাজ্যে বাংলায় কথা বললে বাংলাদেশি সন্দেহে বাঙালিদের নিপীড়ন করা হচ্ছে, এই অভিযোগে প্রতিবাদ মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু গত সোমবার আচমকাই সেনাবাহিনী মেয়ো রোডে গিয়ে ওই মঞ্চ খুলে দেয়, ত্রিপল সরিয়ে ফেলে ৷
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেনাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "আপনারা দেশের বন্ধু ৷ আপনাদের পোশাককে আমরা শ্রদ্ধা করি। আপনারা কেন দৌড়ে পালাচ্ছেন ?" তবে একইসঙ্গে আক্ষেপের সুরে বলেন, "সেনাবাহিনীও বিজেপির কথায় ব্যবহার হল।" পাশাপাশি কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভপ্রকাশ করেন মমতা ৷ এই মন্তব্য ঘিরেই ক্ষুব্ধ প্রাক্তন সেনারা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের প্রতিবাদে মেয়ো রোডে ধর্নার আর্জি নিয়ে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন প্রাক্তন সেনারা। আগামী সোমবার 8 সেপ্টেম্বর ধর্নায় বসতে চান প্রাক্তন সেনা আধিকারিকরা। আগামী সোমবার শুনানির সম্ভাবনা।
ফলে এখন নজর আদালতের সিদ্ধান্তের দিকে। বিচারপতির নির্দেশ কী হবে, তার উপর নির্ভর করছে প্রাক্তন সেনাদের কর্মসূচির ভবিষ্যৎ। রাজ্যের রাজনীতিতে সেনা ও ভাষা আন্দোলনের ইস্যু মিলেমিশে তৈরি করেছে নতুন বিতর্ক ৷
