সরকারি জমি দখল করে নির্মাণ মন্ত্রীর ভাইয়ের, কাজ বন্ধের নির্দেশ প্রশাসনের - MINISTER BROTHER LAND ENCROACHMENT

থানার সামনে সরকারি জমি দখল করে নির্মাণ কাজ চালাচ্ছেন খোদ মন্ত্রীর ভাই ৷ অভিযোগ পেয়েই পদক্ষেপ প্রশাসনের ৷ মন্ত্রীর সাফাই ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক ৷

রকারি জমি দখল করে নির্মাণ কাজ চালাচ্ছেন খোদ মন্ত্রীর ভাই (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 1, 2025 at 8:36 PM IST

4 Min Read

মালদা, 1 সেপ্টেম্বর: থানার সামনে সরকারি জায়গা দখল করে বহাল তবিয়তে নির্মাণ কাজ চালাচ্ছেন খোদ মন্ত্রীর ভাই ৷ এনিয়ে অভিযোগ পেতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সেই কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ৷ যদিও ভাইকে বাঁচাতে চেষ্টার কসুর করেননি মন্ত্রী ৷ পুরো ঘটনা নিয়ে মন্ত্রী ও রাজ্যের শাসক দলকে বিঁধেছে বিরোধীরা ৷ এই ঘটনা নিয়ে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরে ৷

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সামনেই ঘটেছে এই ঘটনা ৷ রাস্তার ধারে থাকা প্রায় দু'কাঠা জমিতে চলছে সেই নির্মাণ কাজ ৷ একতলার কাজ শেষ ৷ শুরু হয়েছে দোতলা নির্মাণ ৷ স্থানীয় শেখ জামিরুদ্দিন এই কাজ করাচ্ছেন ৷ তিনি এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা ৷ যিনি হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল বিধায়ক তজমুল হোসেনের ভাই ৷ তজমুল শুধু বিধায়কই নন, তিনি রাজ্যের ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী ৷ মন্ত্রীর ভাইয়ের এই সরকারি জমি দখলের ধটনায় রাজনৈতিক বিতর্ক দেখা দিয়েছে ৷

সরকারি জমিতে বেআইনি নির্মাণ মন্ত্রীর ভাইয়ের (ইটিভি ভারত)

বিএল অ্যান্ড এলআরও'র পদক্ষেপ

হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক উদয়শংকর ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি ৷ ওই জায়গায় একতলা দোকান নির্মাণের কাজ শেষ ৷ এখন দোতলার নির্মাণ চলছে ৷ সেই কাজ আটকে দেওয়া হয়েছে ৷ নির্মীয়মাণ বাড়ির মালিক শেখ জামিরুদ্দিনকে বলা হয়েছে, কাজ বন্ধ রেখে মালমশলা খালি করে দিতে ৷ তিনি ওই জায়গার দলিল আমাদের দেখিয়েছিলেন ৷ ওই দলিলের দাগ নম্বরেও জমিটি সরকারি বলা হয়েছে ৷ জমির পরিমাণ প্রায় 2 কাঠা ৷ নির্মাণকারী আমাদের কোনও পরচা বা নির্মাণের সরকারি অনুমোদনপত্র দেখাতে পারেননি ৷ আমাদের নির্দেশের পরেও তিনি যদি নির্মাণ কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন, তবে আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আমরা থানায় এফআইআর করতে বাধ্য হব ৷"

রাস্তার ধারে থাকা প্রায় দু'কাঠা জমিতে চলছে নির্মাণ কাজ (ইটিভি ভারত)

তৃণমূল মন্ত্রীর সাফাই

সোমবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে অংশ নেওয়া মন্ত্রী তজমুল হোসেনের সাফাই, "আমাদের জন্মের অনেক আগে থেকেই ওই জায়গায় অনেক দোকান রয়েছে ৷ সব দোকান একই প্লটে রয়েছে ৷ হতে পারে সেটা সরকারি জমি, কিন্তু লিজ ব্যবস্থায় এসব দোকান তৈরি করা হয়েছে ৷ শুধু হরিশ্চন্দ্রপুর নয়, মালদার সব জায়গাতেই এই ব্যবস্থায় দোকান রয়েছে ৷ আমার ভাইও লিজ নিয়েই দোকান বানাচ্ছে ৷ বিএল অ্যান্ড এলআরও সেটা জানেন কি না, জানা নেই ৷ ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক সব জানেন ৷ তাই শুধু আমার ভাইয়ের দিকে নজর না দিয়ে সমস্ত দোকানের দিকে নজর দেওয়া হোক ৷ ব্যবস্থা নেওয়া হলে সবার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিতে হবে ৷"

সরব বিজেপি

এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা ৷ বিজেপির জেলা নেতা কিষাণ কেডিয়ার বক্তব্য, "আজ সারা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রী, তাঁদের ভাই-ছেলেরাই এসব কাজ করছেন ৷ জমি, ট্রাক, বালি লুট, ভুয়ো চাকরি, সবকিছুতেই তাঁদের হাত রয়েছে ৷ হরিশ্চন্দ্রপুরও বাদ যায়নি ৷ এই জমি রাজ্য সরকারের খাতায় 1 নম্বর খতিয়ানে উল্লেখ রয়েছে ৷ কীভাবে সেই জমি দখল হয়ে যাচ্ছে ? রাতারাতি বাড়ি তৈরিই-বা হচ্ছে কীভাবে ? যারা এখন তৃণমূল করছে তাদের লক্ষ্যই হল লুট করা ৷ এখানে একজন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন বলে ওরা সাহস বেশি পেয়ে গিয়েছে ৷ প্রতিমন্ত্রীর দাপটে পুলিশ কিছু করছে না ৷ কবে এই বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হবে এবং কেন ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়নি, তার জবাব প্রশাসনকে দিতে হবে ৷"

লিলের দাগ নম্বরেও জমিটি সরকারি বলা হয়েছে (ইটিভি ভারত)

সিপিএমের বক্তব্য

এলাকার বাসিন্দা, সিপিআইএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস বলছেন, সারা পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রীর ছেলে, বিধায়কের ছেলে, তৃণমূলের সভাপতি, অঞ্চল সভাপতিরাই লুটপাট চালাচ্ছে ৷ পুলিশ প্রশাসন নীরব ৷ অবিলম্বে এসব বেআইনি কাজ চিহ্নিত করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি ৷ তা না-হলে আমরা এনিয়ে আন্দোলন করতে বাধ্য হব ৷ মন্ত্রী আছে বলে হরিশ্চন্দ্রপুরজুড়ে অরাজকতা চলছে ৷ এরা লুট করার জন্যই তৃণমূল করছে ৷"

তৃণমূল নেতার প্রতিক্রিয়া

এই ঘটনায় তৃণমূলের জেলা সহসভাপতি শুভময় বসুর প্রতিক্রিয়া, "কে অভিযোগ করেছে, কে অভিযুক্ত, সেসব আমাদের কাছে কোনও বিষয় নয় ৷ আমাদের একটাই কথা, যে বেআইনি কাজ করবে, তার বিরুদ্ধে প্রশাসন ও পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে ৷ বিএল অ্যান্ড এলআরও একজন সরকারি প্রতিনিধি ৷ নিশ্চয়ই তিনি এই কাজ বেআইনি মনে করেছেন বলেই পদক্ষেপ করেছেন ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন এসব বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছেন ৷"

