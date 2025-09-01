মালদা, 1 সেপ্টেম্বর: থানার সামনে সরকারি জায়গা দখল করে বহাল তবিয়তে নির্মাণ কাজ চালাচ্ছেন খোদ মন্ত্রীর ভাই ৷ এনিয়ে অভিযোগ পেতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সেই কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ৷ যদিও ভাইকে বাঁচাতে চেষ্টার কসুর করেননি মন্ত্রী ৷ পুরো ঘটনা নিয়ে মন্ত্রী ও রাজ্যের শাসক দলকে বিঁধেছে বিরোধীরা ৷ এই ঘটনা নিয়ে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরে ৷
হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সামনেই ঘটেছে এই ঘটনা ৷ রাস্তার ধারে থাকা প্রায় দু'কাঠা জমিতে চলছে সেই নির্মাণ কাজ ৷ একতলার কাজ শেষ ৷ শুরু হয়েছে দোতলা নির্মাণ ৷ স্থানীয় শেখ জামিরুদ্দিন এই কাজ করাচ্ছেন ৷ তিনি এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা ৷ যিনি হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল বিধায়ক তজমুল হোসেনের ভাই ৷ তজমুল শুধু বিধায়কই নন, তিনি রাজ্যের ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী ৷ মন্ত্রীর ভাইয়ের এই সরকারি জমি দখলের ধটনায় রাজনৈতিক বিতর্ক দেখা দিয়েছে ৷
বিএল অ্যান্ড এলআরও'র পদক্ষেপ
হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক উদয়শংকর ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি ৷ ওই জায়গায় একতলা দোকান নির্মাণের কাজ শেষ ৷ এখন দোতলার নির্মাণ চলছে ৷ সেই কাজ আটকে দেওয়া হয়েছে ৷ নির্মীয়মাণ বাড়ির মালিক শেখ জামিরুদ্দিনকে বলা হয়েছে, কাজ বন্ধ রেখে মালমশলা খালি করে দিতে ৷ তিনি ওই জায়গার দলিল আমাদের দেখিয়েছিলেন ৷ ওই দলিলের দাগ নম্বরেও জমিটি সরকারি বলা হয়েছে ৷ জমির পরিমাণ প্রায় 2 কাঠা ৷ নির্মাণকারী আমাদের কোনও পরচা বা নির্মাণের সরকারি অনুমোদনপত্র দেখাতে পারেননি ৷ আমাদের নির্দেশের পরেও তিনি যদি নির্মাণ কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন, তবে আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আমরা থানায় এফআইআর করতে বাধ্য হব ৷"
তৃণমূল মন্ত্রীর সাফাই
সোমবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে অংশ নেওয়া মন্ত্রী তজমুল হোসেনের সাফাই, "আমাদের জন্মের অনেক আগে থেকেই ওই জায়গায় অনেক দোকান রয়েছে ৷ সব দোকান একই প্লটে রয়েছে ৷ হতে পারে সেটা সরকারি জমি, কিন্তু লিজ ব্যবস্থায় এসব দোকান তৈরি করা হয়েছে ৷ শুধু হরিশ্চন্দ্রপুর নয়, মালদার সব জায়গাতেই এই ব্যবস্থায় দোকান রয়েছে ৷ আমার ভাইও লিজ নিয়েই দোকান বানাচ্ছে ৷ বিএল অ্যান্ড এলআরও সেটা জানেন কি না, জানা নেই ৷ ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক সব জানেন ৷ তাই শুধু আমার ভাইয়ের দিকে নজর না দিয়ে সমস্ত দোকানের দিকে নজর দেওয়া হোক ৷ ব্যবস্থা নেওয়া হলে সবার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিতে হবে ৷"
সরব বিজেপি
এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা ৷ বিজেপির জেলা নেতা কিষাণ কেডিয়ার বক্তব্য, "আজ সারা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রী, তাঁদের ভাই-ছেলেরাই এসব কাজ করছেন ৷ জমি, ট্রাক, বালি লুট, ভুয়ো চাকরি, সবকিছুতেই তাঁদের হাত রয়েছে ৷ হরিশ্চন্দ্রপুরও বাদ যায়নি ৷ এই জমি রাজ্য সরকারের খাতায় 1 নম্বর খতিয়ানে উল্লেখ রয়েছে ৷ কীভাবে সেই জমি দখল হয়ে যাচ্ছে ? রাতারাতি বাড়ি তৈরিই-বা হচ্ছে কীভাবে ? যারা এখন তৃণমূল করছে তাদের লক্ষ্যই হল লুট করা ৷ এখানে একজন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন বলে ওরা সাহস বেশি পেয়ে গিয়েছে ৷ প্রতিমন্ত্রীর দাপটে পুলিশ কিছু করছে না ৷ কবে এই বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হবে এবং কেন ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়নি, তার জবাব প্রশাসনকে দিতে হবে ৷"
সিপিএমের বক্তব্য
এলাকার বাসিন্দা, সিপিআইএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস বলছেন, সারা পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রীর ছেলে, বিধায়কের ছেলে, তৃণমূলের সভাপতি, অঞ্চল সভাপতিরাই লুটপাট চালাচ্ছে ৷ পুলিশ প্রশাসন নীরব ৷ অবিলম্বে এসব বেআইনি কাজ চিহ্নিত করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি ৷ তা না-হলে আমরা এনিয়ে আন্দোলন করতে বাধ্য হব ৷ মন্ত্রী আছে বলে হরিশ্চন্দ্রপুরজুড়ে অরাজকতা চলছে ৷ এরা লুট করার জন্যই তৃণমূল করছে ৷"
তৃণমূল নেতার প্রতিক্রিয়া
এই ঘটনায় তৃণমূলের জেলা সহসভাপতি শুভময় বসুর প্রতিক্রিয়া, "কে অভিযোগ করেছে, কে অভিযুক্ত, সেসব আমাদের কাছে কোনও বিষয় নয় ৷ আমাদের একটাই কথা, যে বেআইনি কাজ করবে, তার বিরুদ্ধে প্রশাসন ও পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে ৷ বিএল অ্যান্ড এলআরও একজন সরকারি প্রতিনিধি ৷ নিশ্চয়ই তিনি এই কাজ বেআইনি মনে করেছেন বলেই পদক্ষেপ করেছেন ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন এসব বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছেন ৷"