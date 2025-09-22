দামি হচ্ছে জমি-বাড়ি, স্ট্যাম্প ডিউটি-রেজিস্ট্রেশন ফি বাড়াচ্ছে সরকার
সরকারের সার্কেল রেট বাড়ানোর সিদ্ধান্তে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আবাসন শিল্পে ধাক্কার আশঙ্কা ৷ দাম বাড়বে অনেকটাই ৷
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: সাত বছর পর আবারও সম্পত্তি লেনদেনের ন্যূনতম সরকারি দাম বা সার্কেল রেট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সম্প্রতি শেষ মন্ত্রিসভার বৈঠকেই এই নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এটি কার্যকর হলে রাজ্যে নতুন হার প্রযোজ্য হবে ৷ তবে সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকায়, যেখানে সম্পত্তির চাহিদা ও লেনদেন সবচেয়ে বেশি। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে, এর একটা বড় প্রভাব আবাসন শিল্পে পড়তে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল।
সার্কেল রেট আসলে হল সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম দাম ৷ যার কমে কোনও জমি, ফ্ল্যাট বা বাড়ির রেজিস্ট্রি করা যায় না। বাজারদর অনেক কম হলেও সরকার এই হারকে ভিত্তি করেই স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণ করে। অর্থাৎ সার্কেল রেট মূলত করযোগ্য দামের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। দীর্ঘদিন ধরে এই হার অপরিবর্তিত থাকায় বাজারদর ও সার্কেল রেটের মধ্যে ব্যাপক ফারাক তৈরি হয়েছিল। সরকারের যুক্তি, এই ফারাক কমিয়ে আনা এবং রাজস্ব আয় বাড়ানোই নতুন সিদ্ধান্তের লক্ষ্য।
সরকারি প্রস্তাব অনুযায়ী, কলকাতা ও তার আশেপাশের বেশ কিছু এলাকায় সার্কেল রেট বাড়ানো হতে পারে 15 শতাংশ থেকে সর্বাধিক 90 শতাংশ পর্যন্ত। সল্টলেক সংলগ্ন মহিষবাথানে বর্তমান রেট 6,442 টাকা, যা বেড়ে হতে পারে 12065 টাকা প্রতি বর্গফুট। টালিগঞ্জে 8250 টাকার রেট হতে পারে 10,212 টাকা, বরানগরের বিটি রোডে 4,708 টাকা থেকে বেড়ে প্রায় 8,850 টাকা। নিউ টাউন, সোনারপুর, তপসিয়া ও বেলেঘাটার মতো এলাকায়ও রেট কার্যত দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, কিছু ক্ষেত্রে সরকারি রেট বাজারদরকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।
যদি এই হার কার্যকর হয়, তাহলে সম্পত্তি কিনতে গেলে ক্রেতাদের উপর পড়বে বাড়তি চাপ। যেমন, একটি তিন বিডরুম ফ্ল্যাটের দাম যেটি এতদিন রেজিস্ট্রিতে 80–85 লক্ষ টাকার ভিত্তিতে ধরা হত, তা একলাফে এক কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। এর সঙ্গে স্ট্যাম্প ডিউটিও বাড়বে 5 শতাংশ থেকে 6 বা 7 শতাংশে। এর জেরে বিক্রেতারাও সমস্যায় পড়তে পারেন। কারণ বাজারে কম দামে বিক্রি হলেও রেজিস্ট্রিতে বেশি দামে দেখাতেই হবে, যার ফলে আয়কর দফতর অতিরিক্ত আয়ের হিসেব কষে জটিলতা তৈরি করতে পারে।
নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, “দীর্ঘদিন সার্কেল রেট অপরিবর্তিত ছিল। বাজারদরের সঙ্গে ফারাক এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে আসল মূল্য রেজিস্ট্রিতে প্রতিফলিত হচ্ছিল না। এর ফলে সরকার বিপুল রাজস্ব হারাচ্ছিল। তাই বাধ্য হয়েই এই সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কার্যকর হলে এটি লেনদেনে স্বচ্ছতা আনবে।”
অন্যদিকে, আবাসন শিল্প বলছে, এই পদক্ষেপ কার্যকর হলে তাৎক্ষণিকভাবে বাজারে ধাক্কা লাগবে। কনফেডারেশন অব রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার্স অ্যাসোসিয়েশনস অব ইন্ডিয়া (CREDAI)-এর এক কর্তা জানান, হঠাৎ এত বড় বৃদ্ধি ক্রেতাদের মানসিকতায় প্রভাব ফেলবে। অনেকেই অপেক্ষা করবেন ৷ ফলে বিক্রির গতিও কমবে ৷ বিশেষ করে মাঝারি আয়ের পরিবার সবচেয়ে বেশি চাপে পড়বে। তবে দীর্ঘমেয়াদে কলকাতায় চাহিদা স্থিতিশীল, তাই বাজার ফের ঘুরে দাঁড়াতে পারে বলেও মনে করছেন তিনি।
অর্থাৎ, সার্কেল রেট বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সরকারের রাজস্ব বাড়বে এবং কর ফাঁকি কিছুটা আটকানো সম্ভব হবে ঠিকই, কিন্তু স্বল্পমেয়াদে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার আবাসন বাজার ধাক্কা খেতে পারে। এখন দেখার বিষয়, সরকার এই নতুন রেট কার্যকর করার আগে ক্রেতা-বিক্রেতা ও ডেভেলপারদের উদ্বেগ কতটা বিবেচনা করে।
আশঙ্কার কথা অবশ্যই বলছেন আবাসন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞেরা। তবে, এই নিয়ে চূড়ান্ত রূপরেখা প্রকাশ্যে না আসা পর্যন্ত সবটাই ধারণা। এক্ষেত্রে সরকারি ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ শেষ পর্যন্ত নেওয়া হয় সেদিকেই চোখ থাকবে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আবাসন ব্যবসায়ী সকলের।