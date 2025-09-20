নবান্নে মুখ্যসচিবের বৈঠক, ভোটের আগে ফের পথশ্রী প্রকল্প শুরুর ইঙ্গিত
পুজোর আগে ফের পথশ্রী প্রকল্প শুরু করতে চলেছে রাজ্য সরকার ৷ শুক্রবার জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের বৈঠকের পর এমনই ইঙ্গিত মিলল ৷
Published : September 20, 2025 at 2:46 PM IST
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: পুজোর আগে নয়া উদ্যোগ রাজ্য সরকারের ৷ শুক্রবার নবান্নে একাধিক দফতরের আধিকারিক ও জেলাশাসকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সারলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ৷ বৈঠকের পর ফের পথশ্রী প্রকল্প শুরুর ইঙ্গিত মিলল ৷ সেই সঙ্গে, আবাস যোজনার স্বচ্ছ বাস্তবায়ন, পরিযায়ী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান, ডেঙ্গু প্রতিরোধ-সহ একাধিক বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয় এই বৈঠকে ৷
রাজ্যে 2026 সালে বিধানসভা নির্বাচন ৷ রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি ইতিমধ্যেই ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে ৷ সরকার পথশ্রী প্রকল্পের সূচনা করলেও হতশ্রী অবস্থা রয়েছে জেলার রাস্তাগুলির ৷ বিরোধীদের এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের ৷ ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, ভোটের মুখে সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার ৷
সূত্রের খবর, বহুদিন বন্ধ থাকার পর রাজ্য সরকার আবারও পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । জেলা প্রশাসনকে এই বিষয়ে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি, ডিসেম্বর থেকে আবাস যোজনার অর্থ দেওয়া শুরু হবে বলেও জানানো হয়েছে ৷ এই সমস্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে যাতে কোনও অনিয়ম না হয়, তার জন্য ইতিমধ্যেই একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) প্রকাশ করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে । এদিনের বৈঠকে মুখ্যসচিব স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সেই গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে ।
পরিযায়ী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান নিয়েও বৈঠকে আলাদা করে আলোচনা করা হয় বলে নবান্ন সূত্রে খবর । রাজ্যে ফিরে এসে যাঁরা শ্রমশ্রী প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেছেন, তাঁদের দ্রুত কর্মশ্রী প্রকল্পের আওতায় এনে কাজের সুযোগ করে দিতে বলে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব । এই নির্দেশের ফলে কর্মসংস্থানের গতি বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে ।
দুর্গাপুজোর আর মাত্র বাকি 8 দিন ৷ পুজো উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে সাজসাজ রব ৷ এই আবহে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আরও ঋণপ্রদানের ব্যবস্থা, আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে উদ্বোধন ও কার্নিভালের সুষ্ঠু আয়োজন এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়েও এদিনের বৈঠকে গুরুত্ব দেন মুখ্যসচিব । বিশেষত, পুজোর মরশুমে জল জমে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব যাতে না-বাড়ে, সে বিষয়েও জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ৷
প্রশাসনিক মহলের একাংশের দাবি, দুর্গাপুজোর আগে বাঙালির সব চেয়ে বড় উৎসবের মরশুমে সরকারি পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে নতুন দিশা দেখাবে মুখ্যসচিবের এই বৈঠক ৷ পথশ্রী ও আবাস যোজনার মতো প্রকল্প ফের শুরু হলে গ্রামীণ পরিকাঠামো ও সাধারণ মানুষের জীবনে সরাসরি প্রভাব পড়বে বলে আশা করছে নবান্ন ।
উল্লেখ্য, বেহাল রাস্তার কারণে গ্রামে পৌঁছতে পারে না অ্যাম্বুলেন্স কিংবা বড় কোনও গাড়ি, সম্প্রতি সেই ছবি সামনে এসেছে একাধিক জেলায় ৷ এর ফলে খাটিয়ায় করে হাসপাতাল কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের নিয়ে যাওয়ার ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ৷ তবে এবার সেই সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷