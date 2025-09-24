বৃষ্টি থামার 24 ঘণ্টা পরও জমা জলের যন্ত্রণা দক্ষিণ কলকাতার অধিকাংশ এলাকায়

বৃষ্টি থামার 24 ঘণ্টা পরও জমা জলের যন্ত্রণা দক্ষিণ কলকাতার অধিকাংশ এলাকায়
কলকাতা পুরনিগম এবং কাউন্সিলরদের জানিয়েও জল জমার সমস্যার সুরাহা না-হওয়ার অভিযোগ ৷
Published : September 24, 2025 at 8:51 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: সোমবার রাত থেকে টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল গোটা কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ৷ শহর ও শহরতলীর অধিকাংশ অঞ্চল থেকে জল নেমে গিয়েছে ৷ কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, এখনও জলে ডুবে দক্ষিণ কলকাতার অধিকাংশ এলাকা ৷ গড়িয়াহাট থেকে শুরু করে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, মার্লিন পার্ক, ম্যান্ডিভিলা গার্ডেন্স, ডোভার লেন-সহ একাধিক জায়গা হাঁটু সমান জল জমে থাকার অভিযোগ উঠেছে ৷
আর এই জমা জলের জেরে ভোগান্তির শেষ নেই এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের ৷ অভিযোগ, একাধিক বহুতলের বেসমেন্টের পার্কিংয়ে জল জমে রয়েছে ৷ আর সেখানে জলের তলায় ডুবে রয়েছে একাধিক গাড়ি ৷ রাস্তার জল না-নামায় বেসমেন্টে পার্কিংয়ের জলও নামছে না-বলে অভিযোগ করছেন সেখানকার বাসিন্দারা ৷ এমনকি রাস্তাতেও জমা জলের কারণে গাড়ি চলাচলে যেমন সমস্যা হচ্ছে, তেমনি লোকজনের যাতায়াতেও অসুবিধা হচ্ছে ৷
এই পরিস্থিতিতে ম্যান্ডিভিলা গার্ডেন্স-সহ একাধিক এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে সিইএসসি-র তরফে ৷ ফলে তীব্র গরমে সমস্যায় পড়ছেন নাগরিকরা ৷ বিশেষত, রোগীদের ক্ষেত্রে সমস্যা বেশি হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে কলকাতা পুরনিগম এবং স্থানীয় কাউন্সিলরদের একাধিকবার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো হয়েছে ৷ কিন্তু, তারপরেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না ৷
তবে, সকাল থেকে পুরনিগমের নিকাশি বিভাগের কর্মীরা সাফাই কাজ করছেন ৷ চালানো হচ্ছে পাম্প ৷ কিন্তু, রাস্তার জল নামার নামগন্ধ নেই বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়রা ৷ অভিযোগ উঠেছে, এই এলাকার ম্যানহোলগুলিতে প্লাস্টিক-সহ আবর্জনা জমে রয়েছে ৷ ফলে নিকাশি নালার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়ে জল বেরনোর রাস্তা নেই ৷
তবে, শুধু বাসিন্দাদের নয় ৷ এই এলাকার ব্যবসায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৷ এক রাতের বৃষ্টিতে কোমর সমান জল জমে যায় ৷ আর তার ফলে দোকানগুলির ভিতরেও জল ঢুকেছে ৷ এদিন সকালে জল কিছুটা নামার পর, দোকান খুলতেই মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের ৷ বিশেষত, ওষুধের দোকানগুলির ক্ষতি বেশি হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে ৷
এমনই এক ওষুধ দোকানের মালিক গণেশ বলেন, "কোমরের উপরে জল জমে ছিল ৷ কোনোদিন এমন হয়নি ৷ আজকে কিছুটা জল নামতে দোকান খুলেছি ৷ সব পরিষ্কার করছি ৷ দোকানের ফ্লোরে থাকা ওষুধের পেটিগুলো নষ্ট হয়েছে ৷ অনেক টাকার ক্ষতি হয়েছে ৷ জানি না কীভাবে সব সামলাবো !"