হঠাৎ করে জলস্তর বৃদ্ধি গঙ্গা-ফুলহরে, ফের আতঙ্কিত নদী-পাড়ের বাসিন্দারা

হঠাৎ করে জলস্তর বৃদ্ধি গঙ্গা-ফুলহরে, ফের আতঙ্কিত নদী-পাড়ের বাসিন্দারা
চলতি মরশুমে দু’বার বন্যার কবলে পড়েছে ভূতনি চর-সহ মালদার বেশ কিছু এলাকা৷ আবারও একই পরিস্থিতি হবে কি? চিন্তায় বাসিন্দারা৷
Published : October 7, 2025 at 6:33 PM IST
মালদা, 7 অক্টোবর: জল নামছিল৷ স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছিল৷ এরই মধ্যে উত্তরবঙ্গে এক রাতে প্রবল বৃষ্টিতে প্রাণ গিয়েছে 36 জনের৷ পাহাড়ের জল নীচে নামছে দ্রুতগতিতে৷ তবে মালদা জেলায় এখনও তার প্রভাব তেমন পড়েনি৷ উত্তরবঙ্গের নদীর জল মূলত মহানন্দা নদীতেই নেমে আসে৷ মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত মহানন্দার জলস্তর বাড়েনি৷ তবে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে গঙ্গা আর ফুলহর৷
কয়েকদিন টানা জল কমার পর সোমবার থেকে হঠাৎ করেই দুই নদীর জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে৷ দুই নদীর জল এখনও বিপদসীমার নীচে থাকলেও নদীপাড়ের মানুষজনের অভিজ্ঞতা বলছে, বর্ষা বিদায়ের মুখে এখন টানা কয়েকদিন জলস্তর বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে৷ তাছাড়া নেপালে সম্প্রতি ভালো বৃষ্টি হয়েছে৷ সেই জল কোশি বেয়ে ফুলহরে মিশবে৷ ফলে ফুলহরের জলস্তর বাড়বে৷ অন্যদিকে, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের নদীগুলির অতিরিক্ত জল গঙ্গায় এসে পড়ায় এই নদীর জলস্তরও বাড়তে শুরু করেছে৷ এই অবস্থায় পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রেখে চলেছে সেচ দফতর৷
চলতি মরশুমে দু’বার গঙ্গার জলে বন্যার কবলে পড়েছে ভূতনি চর৷ বানভাসি হয়েছে কালিয়াচক-3 ব্লকের একাধিক গ্রাম৷ প্রায় দু’দশক পর গঙ্গার ভাঙন হয়েছে কালিয়াচক-2 ব্লকেও৷ ফুলহরের জলে এবার তেমন বিপর্যয়ের ঘটনা না-ঘটলেও নদীর জল কূল ছাপিয়ে ঢুকে পড়েছিল কৃষিজমিতে৷ তবে টানা কয়েকদিন ধরে দুই নদীর জল দ্রুতগতিতে কমেছে৷ এবার জলস্তর কমার সময় ভাঙন অন্যান্যবারের মতো মারাত্মক আকার নেয়নি৷ তাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন নদীপাড়ের বাসিন্দারা৷
কিন্তু গতকাল থেকে হঠাৎ গঙ্গা-ফুলহরের জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে৷ জেলা সেচ দফতরের তথ্য অনুযায়ী মঙ্গলবার বেলা 12টায় গঙ্গার জলস্তর ছিল 23.92 মিটার৷ বিপদসীমা 24.69 মিটার থেকে 77 সেন্টিমিটার নীচে৷ একই সময় সোমবার গঙ্গার জলস্তর ছিল 23.78 মিটার৷ অর্থাৎ 24 ঘণ্টায় এই নদীর জল 14 সেন্টিমিটার বেড়েছে৷ ওই একই সময় এদিন ফুলহরের জলস্তর ছিল 26.02 মিটার৷ বিপদসীমা 27.53 মিটার থেকে 1.51 মিটার নীচে৷ গতকাল বেলা 12টায় ফুলহরের জলস্তর ছিল 25.47 মিটার৷ অর্থাৎ 24 ঘণ্টায় ফুলহরের জল বেড়েছে 55 সেন্টিমিটার৷ দুই নদীর দ্রুতগতিতে জলস্তর বৃদ্ধিই এখন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে৷
ভূতনি চরের বাসিন্দা মহম্মদ ওয়াসিমের কথায়, “দেশ থেকে বর্ষা বিদায় নিতে শুরু করেছে৷ তার মধ্যেই হঠাৎ নিম্নচাপের বৃষ্টি শুরু হয়েছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়৷ উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হলেও সেখানকার জল গঙ্গা-ফুলহরে ঢুকবে না৷ কিন্তু উত্তর ভারতের বিভিন্ন নদীর জল গঙ্গা-ফুলহরে নেমে আসছে৷ এতেই দুই নদীর জল হঠাৎ করে বাড়তে শুরু করেছে৷ আর কতদিন এভাবে জল বাড়বে বুঝতে পারছি না৷ তবে এভাবে আর 3-4 দিন জল বাড়লে আবারও ভূতনির পরিস্থিতি মারাত্মক আকার নেবে৷ ইতিমধ্যেই পুলিনটোলা ঢাবে গঙ্গার জল ঢুকতে শুরু করেছে৷”
হরিশ্চন্দ্রপুরের দৌলতনগরের বাসিন্দা শাহজাহান আলি বলছেন, “24 ঘণ্টায় ফুলহরের 55 সেন্টিমিটার জলস্তর বৃদ্ধি স্বাভাবিক বিষয় নয়৷ নেপালের কোশি নদীর জলেই ফুলহর হঠাৎ করে ফুলেফেঁপে উঠেছে৷ এখনও নদী বিপদসীমার অনেকটা নীচে রয়েছে৷ তবে এই গতিতে জল বাড়লে 3-4 দিনের মধ্যে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নেবে৷ পরিস্থিতির উপর আমরা নজর রেখে চলেছি৷”
জেলা সেচ দফতরের এক কর্তা বলেন, “উত্তর ভারত ও নেপালে সম্প্রতি প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে৷ সেখানকার জল এখন গঙ্গা-ফুলহরে নেমে আসছে৷ আরও কয়েকদিন এই দুই নদীর জলস্তর বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে৷ পরিস্থিতির উপর 24 ঘণ্টা নজরদারি চলছে৷ তেমন পরিস্থিতি তৈরি হলেই কাজে নেমে পড়া হবে৷”