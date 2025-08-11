কলকাতা, 11 অগস্ট: শুধু নয়ডাতেই নয়, কলকাতাতেও নকল থানা বানানোর চেষ্টায় ছিলেন বীরভূমে অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত বিভাস অধিকারী ৷ তাঁকে গ্রেফতারের পর প্রাথমিক তদন্তে তদন্তকারীদের অনুমান, কলকাতায় ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে নকল ইন্টারপোলের অফিস ও থানা তৈরি করে মানুষকে প্রতারণা করার ছক কষেছিলেন বিভাস ৷
ইতিমধ্যেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত বিভাস অধিকারী নয়ডায় নকল থানা খুলে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন । তবে দিল্লিতে তিনি যেই ঘটনার জন্য গ্রেফতার হয়েছেন, তার ছাপ তিনি রেখে গিয়েছেন কলকাতাতেও । জানা গিয়েছে, বিভাস অধিকারী বেলেঘাটায় একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলেন । সংশ্লিষ্ট ফ্লাটের মাসিক ভাড়া 40 হাজার টাকা ।
এলাকায় বিশাল প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল বিভাসের । সবসময় তাঁর ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকতেন চার থেকে পাঁচজন দেহরক্ষী । অভিযোগ, সেই দেহরক্ষীদের কোমরে গোঁজা থাকত আগ্নেয়াস্ত্র । বিভাস অধিকারী নিজে চড়তেন নীল বাতি লাগানো গাড়িতে । সেই নীল বাতি লাগানো গাড়ি নিয়েই তিনি এলাকায় ঢুকতেন ।
ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে নেমেছে কলকাতার বেলেঘাটা থানার পুলিশ । এই খবর জানতে পারার পরেই বেলেঘাটা থানার তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটে হাজির হন পুলিশ কর্মীরা । তবে ফ্ল্যাটটি বন্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় । তদন্ত নেমে পুলিশ কর্মীরা এলাকার বাসিন্দাদের কাছে জানতে পেরেছেন যে, বিভাস অধিকারীর সঙ্গে যে সব নিরাপত্তা রক্ষীরা থাকতেন, তাঁরা প্রত্যেকেই মাথায় পাগড়ী পরে থাকতেন ।
ইতিমধ্যেই বেলেঘাটা থানার পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে, বিভাস অধিকারী যে ব্যক্তির থেকে বেলেঘাটার ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়েছিলেন তাঁর নাম অরুণ ঘোষ । এলাকার বাসিন্দারা পুলিশকে জানান, অরুণ ঘোষ ও বিভাস অধিকারীর মধ্যে প্রায়শই কথা হত । পুলিশ জানতে পেরেছে, আগে মানিকতলায় বিভাস অধিকারীর একটি অফিস ও ফ্ল্যাট ছিল । এই অরুণের হাত ধরেই তিনি বেলেঘাটায় আসেন ।
কলকাতা পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিকরা এই ঘটনার তদন্তে নেমে জানতে পেরেছেন যে, অরুণ ঘোষকে বিভাস অধিকারী বলেছিলেন যে, এখানে পুলিশের একটি কার্যালয় হবে । বাইরে থেকে পুলিশকর্মীরা আসবেন । এছাড়াও হবে ইন্টারপোলের অফিস ৷ সেজন্যই অরুণ ঘোষের সঙ্গে 11 মাসের একটি চুক্তি করেছিলেন বিভাস । তবে তাঁর সঙ্গে আর কারা কারা যুক্ত, সেই বিষয়টি ভালোভাবে খতিয়ে দেখতে চাইছেন তদন্তকারীরা ।
গতকালই দিল্লির নয়ডা থেকে গ্রেফতার হন বিভাস অধিকারী ও তাঁর সাগরেদরা । তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এলাকায় তাঁরা একটি নকল থানা খুলে বসেছিলেন । বিভিন্ন মানুষকে থানায় নকল কেস দেওয়ার নাম করে ডেকে তাঁদের কাছ থেকে মোটা টাকা হাতিয়ে নিতেন বিভাস এবং তাঁর দলবলের লোকেরা । এই বিভাসের বিরুদ্ধে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একাধিক প্রশ্ন উঠেছিল । বীরভূমের নলহাটির দুই নম্বর ব্লকের সভাপতি ছিলেন বিভাস । এর আগেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা বিভাসকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল । আর এবার দিল্লিতে নকল থানা চালানোর অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হল ৷