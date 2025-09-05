মন্দিরবাজার (দক্ষিণ 24 পরগনা), 5 সেপ্টেম্বর: রাতের খাওয়া সেরে ঘরে দুই মেয়েকে নিয়ে ঘুমতে গিয়েছিলেন মা ৷ মধ্যরাতে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল তিনজনের। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ 24 পরগনার মন্দিরবাজার থানার অন্তর্গত কামারপাড়া এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন স্থানীয় বিধায়ক জয়দেব হালদার ৷
মৃতরা হলেন, বৃহস্পতি কর্মকার (43), মেয়ে শিলা কর্মকার (15) এবং প্রিয়া কর্মকার (10)। প্রতিবেশীরা বলছেন, দুই মেয়েকে নিয়ে একাই থাকতেন বৃহস্পতি ৷ স্বামী আগেই মারা গিয়েছেন ৷ রাতের খাবার সেরে মা ও দুই মেয়ে ঘুমোতে যান ৷ হঠাৎ মধ্যরাতে বিকট শব্দ শুনতে পাওয়া যায় ৷ আশপাশেপর বাসিন্দারা তড়িঘড়ি এসে দেখেন, মাটির দেওয়াল ভেঙে চাপা পড়েছেন বৃহস্পতি ও তাঁর দুই মেয়ে ৷ স্থানীয়রা মাটির দেওয়াল সরিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে নাইয়ারহাট হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তিনজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে মন্দির বাজার থানার পুলিশ। দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে।
পুলিশের বক্তব্য
সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার কটেশ্বর রাও জানান, মন্দিরবাজার থানার কামারপাড়া এলাকায় দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলা ও তাঁর দুই নাবালিকার। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে। অতিবৃষ্টির কারণে এমনই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।
প্রতিবেশীদের বক্তব্য
স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, " মাঝরাতে হঠাৎই বিকট শব্দ শুনতে পাই আমরা। গিয়ে দেখি মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে রয়েছে তিনজন। এরপর তড়িঘড়ি আমরা মাটির দেওয়ালের ভেঙে পড়া অংশ থেকে তিনজনকেই উদ্ধার করে নাইয়ারহাট হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি ৷ তিনজনকেই মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক ৷"
বিধায়কের বক্তব্য
শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক জয়দেব হালদার। তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনা টাকা আটকে রেখেছে। মৃত মহিলা আবাস যোজনা ঘর পেয়েছিলেন ৷ ইতিমধ্যে প্রথম কিস্তির টাকা ওঁর অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। বাড়ি তৈরির কাজও শুরু হয়েছিল ৷ এরই মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল ৷ "
উল্লেখ্য, বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপের কারণে দক্ষিণবঙ্গে চলছে বৃষ্টির ঝোড়ো ইনিংস। আর নিম্নচাপের পাশাপাশি মৌসুমী অক্ষরেখাও সক্রিয় রয়েছে ৷ এই দুয়ের জেরে লাগাতার বৃষ্টি হয়ে চলেছে ৷ বৃষ্টির দাপটে দক্ষিণ 24 পরগনর উপকূলবর্তী এলাকার মাটির নদীবাঁধ থেকে শুরু করে এলাকার মাটির বাড়িগুলি পরিস্থিতি উদ্বেগজনক বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ ৷
