একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস
চলতি বছর 3 অগস্ট পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয় বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস ৷ 2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর, ইউনেসকো'র ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পায় বিশ্বভারতী ৷
Published : September 10, 2025 at 4:05 PM IST
বোলপুর, 10 সেপ্টেম্বর: শান্তিনিকেতনে পুজোর সময় রবিবার বন্ধ থাকবে 'হেরিটেজ ওয়ার্ক'৷ তবে পুজোর পর সপ্তাহে একদিনের বদলে 4 দিন পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস । এমনটাই পরিকল্পনা করেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । অর্থাৎ, শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের জন্য আগামীতে সুখবর ।
বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "মহালয়ার দিন আনন্দমেলা, সেই কারণে ও পুজোর দিন রবিবার হেরিটেজ ওয়ার্ক বন্ধ থাকবে৷ বাকি রবিবার যথারীতি খোলা থাকবে ক্যাম্পাস । আর আমাদের পরিকল্পনা আছে পুজোর পর সপ্তাহে 4 দিন ক্যাম্পাস পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ার ৷ তারে সবাই দেখার সুযোগ পাবেন ।"
2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবির 'প্রাণের আরাম' শান্তিনিকেতনকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দেয় ইউনেসকো । এই মুহূর্তে বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয় এই তকমার অধিকারী । তাই শান্তিনিকেতন জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঐতিহ্যবাহী ভবন, ভাস্কর্য, সম্পদ রক্ষা করা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষর কাছে বাড়তি চ্যালেঞ্জ ৷ তাই সিদ্ধান্ত নিয়েও পর্যটকদের জন্য ক্যাম্পাস খোলা সম্ভব হয়নি কর্তৃপক্ষের । তবে ইউনেসকোর তরফে পর্যটকেরা বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান যাতে ঘুরে দেখতে পারেন তার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করার নির্দেশিকাও এসেছিল । তারপরেই পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে 3 অগস্ট প্রথমবার পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন । প্রতি রবিবার একসঙ্গে সর্বাধিক ২৫ জনের পর্যটকদের একটি ব্যাচকে ঘুরে দেখানো হয় ৷
তবে পুজোর সময় রবিবারগুলিতে বন্ধ থাকবে 'হেরিটেজ ওয়াক'। মহালয়ার দিন বিশ্বভারতীর গৌরপ্রাঙ্গণে আনন্দমেলা অনুষ্ঠিত হয় । সেই দিন ক্যাম্পাসে হেরিটেজ ওয়াক বন্ধ থাকছে ৷ এছাড়া, মহাষষ্ঠীর দিন রবিবারও বন্ধ রাখা হবে বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস৷ পুজোর ছুটির বাকি রবিবার অবশ্য পর্যটকদের জন্য ক্যাম্পাস খোলা থাকছে ৷
তাছাড়া, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনা করেছে, পুজোর পর থেকে অর্থাৎ নভেম্বর মাস থেকে সপ্তাহে একদিনের বদলে 4 দিন 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে ৷ রবিবার-সহ পাঠভবনের ছুটির দিন বুধবার খোলা রাখা হবে ক্যাম্পাস । এছাড়া আরও দু'দিন অর্ধদিবস ক্যাম্পাসে পর্যটকদের প্রবেশাধিকার থাকবে৷ পাঠভবনের ক্লাস হয় সকাল থেকে । পড়ুয়াদের ছুটির পর ক্যাম্পাসে যাতে পর্যটকরা প্রবেশ করতে পারবেন, বৈঠক করে এমনটাই পরিকল্পনা করা হয়েছে । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী সপ্তাহে ৪ দিন ঘুরে দেখতে পারবেন পর্যটকেরা ৷ শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের জন্য অবশ্যই এটা দারুণ খবর ।
এই ক্ষেত্রেও একইভাবে রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালার টিকিট ঘর থেকেই 'হেরিটেজ ওয়াকে' জন্য টিকিট সংগ্রহ করতে হবে৷ মাথাপিছু টিকিট মূল্য 300 টাকা । পড়ুয়াদের কোনও দল ঘুরতে এলে মাথাপিছু টিকিট মূল্য 50 টাকা৷ একক কোনও পড়ুয়ার জন্য টিকিট মূল্য 150 টাকা ৷ বিদেশি পর্যটকদের জন্য মাথাপিছু টিকিট মূল্য 1000 টাকা।
গত মাসের 3 তারিখ শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস খুলে দেওয়া হয় পর্যটকদের জন্য ৷ বিশ্বভারতী ইউনেসকো'র ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা পাওয়ার পর প্রথমবার পর্যটকেরা ঘুরে দেখেন ঐতিহ্যবাহী ভবন, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যগুলি ৷ আগে পর্যটকদের জন্য অবারিত দ্বার ছিল বিশ্বভারতী । ছিল না নিয়মের বেড়াজাল । সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পাঠভবনের পঠনপাঠন শেষে পর্যটকরা ঘুরে দেখতেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাঙ্গন ৷ কিন্তু কোভিডের সময় থেকে ক্যাম্পাসে পর্যটকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয় ৷ তারপর গতমাসে প্রথমবার পর্যটকদের জন্য খোলা হয় এই 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস ৷