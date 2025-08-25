বোলপুর, 25 অগস্ট: 'হেরিটেজ' ও 'বাফার জোন' রক্ষায় রাজ্য সরকারের সঙ্গে বৈঠক করল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । বৈঠকে ফের উপাসনা গৃহের সামনের রাস্তাটি রাজ্য সরকারের কাছে হস্তান্তর চাইল বিশ্বভারতী । প্রসঙ্গত, এই রাস্তাটি বিশ্বভারতীকে দিয়েছিল রাজ্য সরকার ৷ কিন্তু, তৎকালীন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী এই রাস্তা দিয়ে আশ্রমিক ও স্থানীয়দের নাকি যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছিলেন ৷ এই অভিযোগ পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তাটি বিশ্বভারতীর কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিলেন ৷ এছাড়া, এদিনের বৈঠকে বিশ্বভারতীর চারপাশে থাকা রাজ্য সরকারের রাস্তাগুলি সংস্কারের আর্জি জানায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ।
বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ বলেন, "খুবই গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে । আমরা যে যে প্রস্তাব রেখেছি ওঁরা (রাজ্য সরকার) খুব ভালো ভাবে প্রায় সব-কটি প্রস্তাবই মেনে নিয়েছেন ৷ হেরিটেজ ও বাফার জোন রক্ষায় সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে ৷ রাস্তাটি হস্তান্তরের জন্যও বলেছি ৷ সেটিও আলোচনা করে দেখবেন বলেছেন ।"
2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো । বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয় এই তকমার অধিকারী । তাই 'হেরিটেজ' তকমা ধরে রাখতে এদিন রাজ্য সরকারের সঙ্গে বৈঠক করল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী তথা বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহা, বীরভূম জেলাশাসক বিধান রায়, বোলপুরের মহকুমাশাসক অয়ন নাথ-সহ শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদ ও বোলপুর পুরসভার আধিকারিকেরা ।
পুলিশ প্রশাসনের তরফে ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (বোলপুর) রানা মুখোপাধ্যায়, এসডিপিও রিকি আগরওয়াল প্রমুখ ৷ বিশ্বভারতীর তরফে ছিলেন উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ, ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব অশোক মাহাতো, রবীন্দ্রভবনের অধিকর্তা অমিত হাজরা, ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ-সহ বিশ্বভারতী নিরাপত্তা আধিকারিকেরা ৷ পাশাপাশি ছিলেন হেরিটেজ জোনের অন্তর্গত সঙ্গীতভবন, কলাভবন ও পাঠভবনের অধ্যক্ষ-অধ্যক্ষারা ৷
নতুন উপাচার্যের সময়কালে প্রথম হেরিটেজ কমিটির বৈঠক ছিল এটি ৷ বৈঠকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তরফে থেকে বেশ কয়েকটি আর্জি ও প্রস্তাব রাখা হয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে ৷ যেমন - ক্যাম্পাসের চতুর্দিকে থাকা রাজ্য সরকারের রাস্তাগুলি মেরামত করতে হবে ৷ বর্ষা ও অতিবৃষ্টিতে বেহাল রাস্তাগুলি ৷ এছাড়া, রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ৷ বড় গাড়ি চলাচল যাতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ রাখা হয় ৷ পাশাপাশি, ঐতিহ্যবাহী উপাসনাগৃহ, রবীন্দ্রভবন, কলাভবনের সামনে দিয়ে কালিসায়র পর্যন্ত যে রাস্তাটি গিয়েছে, সেটি যাতে রাজ্য সরকার ফের হস্তান্তর করে, তার আর্জিও জানায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ।
উল্লেখ্য, প্রায় তিন কিলোমিটার এই রাস্তার দুই দিকে রয়েছে বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যবাহী ভবন, ভাস্কর্য । তাই তৎকালীন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য স্বপনকুমার দত্তের আবেদনের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার বিশ্বভারতীকে রাস্তাটি দিয়েছিল ৷ পরবর্তীতে বিশ্বভারতীর স্থায়ী উপাচার্য হয়েছিলেন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী । তিনি প্রায় সময় আশ্রমিক ও স্থানীয়দের যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছিলেন ৷ এমনই অভিযোগ যায় নবান্নে ৷ 2020 সালের 28 ডিসেম্বর বীরভূম জেলা সফরে বোলপুরে এসে বিশ্বভারতীর কাছ থেকে রাস্তা ফিরিয়ে নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এই রাস্তাটি ফের নিয়ন্ত্রণে চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আর্জি জানাল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ।
বৈঠকে বিশ্বভারতী বাফার জোন রক্ষার প্রসঙ্গও ওঠে ৷ সম্প্রতি বিশ্বভারতীর বাফার জোনে কোনও রকম অনুমতি ছাড়াই বিলাসবহুল রেস্তোরাঁ নির্মাণের কাজ চলছিল ৷ যা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ পর্যন্ত হতে হয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে ৷ অর্থাৎ, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বাফার জোন যাতে সুরক্ষিত থাকে, বাফার জোনে যাতে কোনও রকম নির্মাণের অনুমতি রাজ্য সরকারের কোনও দফতর না-দেয়, সেই সংক্রান্ত আর্জিও বিশ্বভারতীর তরফে রাখা হয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, বিশ্বভারতীর দেওয়া সবকটি প্রস্তাবই মেনে নিয়েছে রাজ্য সরকার । শুধুমাত্র রাস্তা হস্তান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখার আশ্বাস দিয়েছে বীরভূম জেলা প্রশাসন ।
রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, "বিশ্বভারতীর হেরিটেজ কমিটির প্রথম বৈঠক । পুরসভা, শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদ ও জনসাধারণের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যে ভুল বোঝাবুঝি, তা উপাচার্য স্বীকার করলেন ৷ আমরাও বললাম, বিশ্বভারতী তার গতিতে চলুক সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ৷ এছাড়া, ডেভলপমেন্টের কিছু কাজ আছে, সেগুলোর প্রস্তাব দিলেন ৷ সেগুলও আমরা করে দেব ৷ বিশ্বভারতীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার বিষয়েও আলোচনা হল ৷ বিশ্বভারতী নিজের সীমানা ঘিরতেই পারে । কিন্তু, আমাদের কাছে ভৌগোলিক চিত্রটাও পরিষ্কার থাকা উচিত ৷ ওঁরা বিশ্বভারতীর সীমানা ও বাফার জোনের ম্যাপ আমাদের একটা করে দিয়ে দেবেন ৷ আর রাস্তাটি চেয়েছে । সেটা বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে ।"