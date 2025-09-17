বর্ধমানে তৈরি হল 31 ফুটের বিশ্বকর্মা, সকাল থেকেই ভিড় মণ্ডপে

বর্ধমানে তৈরি হল 31 ফুটের বিশ্বকর্মা, সকাল থেকেই ভিড় মণ্ডপে
বর্ধমান শহরের তেলিপুকুর টোটো ইউনিয়নের পুজো 15 বছর ধরে চলছে। গত বছর 25 ফুটের বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরি করে শহরবাসীর নজর কেড়েছিল ইউনিয়ন।
বর্ধমান, 17 সেপ্টেম্বর: 31 ফুট উঁচু বিশ্বকর্মা তৈরি করে তাক লাগালো বর্ধমান শহরের তেলিপুকুর টোটো ইউনিয়ন। এই অভিনব বিশ্বকর্মার দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন দর্শনার্থীরা। আশপাশের এলাকার পাশাপাশি দূর থেকেও আসছেন বহু মানুষ ৷ যদিও বৃষ্টির কারণে বুধবার কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয় পুজো উদ্যোক্তাদের। সমস্যায় পড়েন অন্যরাও ৷
বর্ধমান শহরের তেলিপুকুর টোটো ইউনিয়নের পুজো 15 বছর ধরে চলছে। প্রতি বছরেই তারা বিশ্বকর্মা পুজোয় দর্শনার্থীদের নিত্য-নতুন ভাবনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। এবার তাঁরা বর্ধমানের অন্য সব পুজোকে টেক্কা দিয়েছেন বলে দাবি পুজো উদ্যোক্তাদের।
জানা গিয়েছে, তেলিপুকুর এলাকা থেকে 200টি টোটো চলাচল করে। টোটোর চালকরা সারাবছর বিশ্বকর্মা পুজোর জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। ধর্মের ভেদাভেদ দূরে সরিয়ে রেখে হাফিজুল রহমান থেকে খোকন দাস, সোমনাথ হালদার সকলেই পুজোকে কেন্দ্র করে হাতে হাত ধরে আনন্দ ভাগ করে নেন। পুজোর আয়োজন থেকে দেদার খাওয়া-দাওয়া সবই হয় একসঙ্গে ৷ আয়োজকদের অনেকেরই বলছেন, স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে অন্য সকলের নজর কাড়তে প্রতি বছর তাঁরা প্রতিমার উচ্চতা বাড়িয়েই চলেছেন। গত বছর 25 ফুটের বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরি করে শহরবাসীর নজর কেড়েছিলেন আয়োজকরা। এবার উচ্চতা বাড়ল আরও ছ'ফুট ৷
উদ্যোক্তারা বলেন, বিশ্বকর্মার কৃপার উপরই তাঁদের সংসার চলে। ফলে তাঁরা এই দিনের জন্য সারাবছর অপেক্ষা করে থাকেন। জাঁকজমক করে যাতে পুজো করা যাই সেই চিন্তাভাবনা তাদের সারাবছর থাকে। তাঁদের ইচ্ছা আছে সরকারি কোনও নির্দেশ না আসা পর্যন্ত প্রতি বছর প্রতিমার উচ্চতা বাড়ানো ৷
পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা খোকন দাস বলেন, "টোটো চালিয়েই আমাদের সংসার চলে। ফলে বিশ্বকর্মা পুজো আমাদের কাছে একটা আবেগের পুজো। সারাবছর আমরা এই দিনের অপেক্ষায় থাকি। এছাড়া দর্শনার্থীরা যাতে আমাদের প্রতিমা দেখে সারাজীবন মনে রাখতে পারেন সেই জন্য সবসময় নতুন কিছু করার চেষ্টা করে থাকি ৷ এবার আমরা 31 ফুটের বিশ্বকর্মা বানিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছি।" আরও এক উদ্যোক্তা হাফিজুল ইসলাম বলেন, "এই পুজো কমিটিতে ধর্ম নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। সকলেই আমরা একটা পরিবার। আমরা প্রতি বছর এই দিনের অপেক্ষায় থাকি।" বর্ধমানের এই 31 ফুটের বিশ্বকর্মা দেখতে উচ্ছ্বসিত দর্শনার্থীরা ৷