চলন্ত লোকাল ট্রেনে বিশ্বকর্মা পুজো, ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে মাতলেন নিত্যযাত্রীরা
পুজো শেষে ট্রেনে চলে প্রত্যেকের হাতে লাড্ডু ও সন্দেশ বিতরণ । কেউ কেউ আবার মোবাইলে গান চালিয়ে একসঙ্গে কোমরও দুলিয়ে নেন ৷
Published : September 17, 2025 at 6:14 PM IST
ব্যান্ডেল/বর্ধমান, 17 সেপ্টেম্বর: এবারও চলন্ত ট্রেনে বিশ্বকর্মা পুজোয় মেতে উঠলেন নিত্যযাত্রীরা । একেবারে ঘট বসিয়ে, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ ও বাজনা বাজিয়ে চলল বিশ্বকর্মার আরাধনা । কাটোয়া-হাওড়া লোকালে তিন ঘণ্টা ধরে চলে পুজো ৷ তারপর হয় প্রসাদ বিতরণ ৷ নিত্যযাত্রীরা চাঁদা তুলে এই পুজোর আয়োজন করেন ।
ট্রেন যাত্রী প্রশান্ত রায় বলেন, "কুড়ি বছর ধরে আমরা ট্রেনের মধ্যে এভাবেই পুজো করে আসছি । পুজোর দিন সকলেই আনন্দ করেন ৷ আর সেই আনন্দে মেতে ওঠে লোকাল ট্রেনের কামরা । সারা বছর ঝগড়াঝাঁটি আনন্দ সবকিছুই লোকাল ট্রেনে হয় । আমাদের যাত্রা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সেই আশায় প্রতি বছর আমরা পুজো করে থাকি । লোকাল ট্রেনের যাত্রীরা যতদিন থাকবে এভাবেই পুজো করে আসবে ।"
এদিন সকালে বর্ধমান থেকে ভায়া আসানসোল হাতিয়া মেমু এক্সপ্রেস ট্রেনেও বিশ্বকর্মা পুজোতে মেতে ওঠেন নিত্যযাত্রীরা । অবশ্য তাঁদের পুজো পদ্ধতি কিছুটা হলেও আলাদা । পরিস্থিতির কারণে ট্রেনে পুরোহিত এনে পুজো করা সম্ভব না হওয়ায় বাড়ি থেকে বিশ্বকর্মার ফটো পুজো করিয়ে এনে ট্রেনে নিজেদের মতো করে পুজো করা হয় । সেই পুজোতে থাকে না হিন্দু-মুসলিমের ভেদাভেদ । একসঙ্গেই সবাই পুজোর আনন্দ ভাগ করে নেয় ।
আগে চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই পুরোহিত নিয়ে এসে পুজো করানো হত । ঢাকের আওয়াজ, নাচ গানে মেতে উঠতেন ট্রেনে থাকা আট থেকে আশি সকলেই । নিত্যযাত্রীদের যে দল ছিল সেখান থেকে অনেকেই অবসর নিয়েছেন, অনেকের আবার অফিসের টাইম বদলে যাওয়ায় সকলে আবার একসঙ্গে হয়ে আগের মতো পুজো করতে পারেন না । তবে আড়ম্বর না থাকলেও উৎসাহে ভাটা পড়েনি ।
নিত্যযাত্রীদের মধ্যে কেউ যান দুর্গাপুর, কেউবা ওয়ারিয়া কিংবা অন্ডাল, আসানসোল । ধর্মের ভেদাভেদকে একপাশে সরিয়ে রেখে ট্রেনের পুজোয় মেতে ওঠেন কুন্তল কুন্ডু বাপন মল্লিক, রাজেশ গণ, জ্ঞানশংকর তা, আশিস হাজরা, ইসলাম ভাই-সহ অন্যান্যরা । উপায় না-থাকায় বাড়ি থেকে বিশ্বকর্মার ফটোকে পুজো করিয়ে নিয়ে এসে সেই ফটো ট্রেনে সাঁটানো হয় । তারপর মালা পরিয়ে ধূপ দিয়ে চলে নিজেদের মতো করে পুজো । পুজো শেষে ট্রেনে চলে প্রত্যেকের হাতে লাড্ডু ও সন্দেশ বিতরণ । কেউ কেউ আবার মোবাইলে গান চালিয়ে একসঙ্গে কোমরও দুলিয়ে নেন । চলে একসঙ্গে সেলফি তোলাও ।
নিত্যযাত্রী কুন্তল কুণ্ডু বলেন, "বছর পনেরোর বেশি সময় ধরে চলন্ত ট্রেনে আমরা বিশ্বকর্মা পুজো করে আসছি । আগে ট্রেনে পুরোহিত নিয়ে এসে পুজো করানো হত । পুজো হত, ট্রেনে কলাগাছ বাঁধা হত, ফুল মালা দিয়ে ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট সাজানো হত । এখন অনেকে অবসর নিয়েছেন, অনেকে ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছেন, অনেকের অফিসের টাইম চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে । ফলে আগের মতো আর সকলে একসঙ্গে যাতায়াত করতে পারি না । কিন্তু আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে এই পুজোয় মেতে উঠি।"
নিত্যযাত্রী জ্ঞান শংকর তা বলেন, "আমাদের সারাদিনের একটা বড় সময় ট্রেনে একসঙ্গে যাতায়াত করতে গিয়ে কেটে যায় । এখানে আমাদের একটা আলাদা পরিবার । ফলে আগের মতো না হলেও আমরা ট্রেনে ফটো ফুল মালা মিষ্টি দিয়ে বিশ্বকর্মা পুজো করে আসছি ।"
নিত্যযাত্রী বাপন মল্লিক বলেন, "সকলের সঙ্গে একসঙ্গে পুজোর আনন্দ আমরা ভাগ করে নিই । আমরা এখানে একটা পরিবার যেখানে কোনও ধর্মের ভেদাভেদ নেই । আমরা সকলে একসঙ্গে চলার পথে পুজোর আনন্দ ভাগ করে নিই ।"
নিত্যযাত্রী রাজেশ গণ বলেন, "আগে আমাদের পুজোর আড়ম্বর ছিল । কিন্তু পরিস্থিতির কারণে আমরা আর সবাই মিলে আগের মতো পুজো করতে পারি না । ধর্মের ভেদাভেদকে সরিয়ে রেখে একটা পরিবারের মতো আমরা সকলে পুজোর আনন্দে মেতে উঠি ।"