চলন্ত লোকাল ট্রেনে বিশ্বকর্মা পুজো, ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে মাতলেন নিত্যযাত্রীরা

পুজো শেষে ট্রেনে চলে প্রত্যেকের হাতে লাড্ডু ও সন্দেশ বিতরণ । কেউ কেউ আবার মোবাইলে গান চালিয়ে একসঙ্গে কোমরও দুলিয়ে নেন ৷

চলন্ত লোকাল ট্রেনে বিশ্বকর্মা পুজো (নিজস্ব ছবি)
Published : September 17, 2025 at 6:14 PM IST

ব্যান্ডেল/বর্ধমান, 17 সেপ্টেম্বর: এবারও চলন্ত ট্রেনে বিশ্বকর্মা পুজোয় মেতে উঠলেন নিত্যযাত্রীরা । একেবারে ঘট বসিয়ে, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ ও বাজনা বাজিয়ে চলল বিশ্বকর্মার আরাধনা । কাটোয়া-হাওড়া লোকালে তিন ঘণ্টা ধরে চলে পুজো ৷ তারপর হয় প্রসাদ বিতরণ ৷ নিত্যযাত্রীরা চাঁদা তুলে এই পুজোর আয়োজন করেন ।

ট্রেন যাত্রী প্রশান্ত রায় বলেন, "কুড়ি বছর ধরে আমরা ট্রেনের মধ্যে এভাবেই পুজো করে আসছি । পুজোর দিন সকলেই আনন্দ করেন ৷ আর সেই আনন্দে মেতে ওঠে লোকাল ট্রেনের কামরা । সারা বছর ঝগড়াঝাঁটি আনন্দ সবকিছুই লোকাল ট্রেনে হয় । আমাদের যাত্রা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সেই আশায় প্রতি বছর আমরা পুজো করে থাকি । লোকাল ট্রেনের যাত্রীরা যতদিন থাকবে এভাবেই পুজো করে আসবে ।"

ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে বিশ্বকর্মা পুজোয় মাতলেন নিত্যযাত্রীরা (ইটিভি ভারত)

এদিন সকালে বর্ধমান থেকে ভায়া আসানসোল হাতিয়া মেমু এক্সপ্রেস ট্রেনেও বিশ্বকর্মা পুজোতে মেতে ওঠেন নিত্যযাত্রীরা । অবশ্য তাঁদের পুজো পদ্ধতি কিছুটা হলেও আলাদা । পরিস্থিতির কারণে ট্রেনে পুরোহিত এনে পুজো করা সম্ভব না হওয়ায় বাড়ি থেকে বিশ্বকর্মার ফটো পুজো করিয়ে এনে ট্রেনে নিজেদের মতো করে পুজো করা হয় । সেই পুজোতে থাকে না হিন্দু-মুসলিমের ভেদাভেদ । একসঙ্গেই সবাই পুজোর আনন্দ ভাগ করে নেয় ।

ট্রেনে মিষ্টি বিতরণ নিত্যযাত্রীদের (নিজস্ব ছবি)

আগে চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই পুরোহিত নিয়ে এসে পুজো করানো হত । ঢাকের আওয়াজ, নাচ গানে মেতে উঠতেন ট্রেনে থাকা আট থেকে আশি সকলেই । নিত্যযাত্রীদের যে দল ছিল সেখান থেকে অনেকেই অবসর নিয়েছেন, অনেকের আবার অফিসের টাইম বদলে যাওয়ায় সকলে আবার একসঙ্গে হয়ে আগের মতো পুজো করতে পারেন না । তবে আড়ম্বর না থাকলেও উৎসাহে ভাটা পড়েনি ।

বিশ্বকর্মা পুজোয় একসঙ্গে সেলফি তোলা (নিজস্ব ছবি)

নিত্যযাত্রীদের মধ্যে কেউ যান দুর্গাপুর, কেউবা ওয়ারিয়া কিংবা অন্ডাল, আসানসোল । ধর্মের ভেদাভেদকে একপাশে সরিয়ে রেখে ট্রেনের পুজোয় মেতে ওঠেন কুন্তল কুন্ডু বাপন মল্লিক, রাজেশ গণ, জ্ঞানশংকর তা, আশিস হাজরা, ইসলাম ভাই-সহ অন্যান্যরা । উপায় না-থাকায় বাড়ি থেকে বিশ্বকর্মার ফটোকে পুজো করিয়ে নিয়ে এসে সেই ফটো ট্রেনে সাঁটানো হয় । তারপর মালা পরিয়ে ধূপ দিয়ে চলে নিজেদের মতো করে পুজো । পুজো শেষে ট্রেনে চলে প্রত্যেকের হাতে লাড্ডু ও সন্দেশ বিতরণ । কেউ কেউ আবার মোবাইলে গান চালিয়ে একসঙ্গে কোমরও দুলিয়ে নেন । চলে একসঙ্গে সেলফি তোলাও ।

কাটোয়া-হাওড়া লোকালে পুজোয় মাতলেন নিত্যযাত্রীরা (নিজস্ব ছবি)

নিত্যযাত্রী কুন্তল কুণ্ডু বলেন, "বছর পনেরোর বেশি সময় ধরে চলন্ত ট্রেনে আমরা বিশ্বকর্মা পুজো করে আসছি । আগে ট্রেনে পুরোহিত নিয়ে এসে পুজো করানো হত । পুজো হত, ট্রেনে কলাগাছ বাঁধা হত, ফুল মালা দিয়ে ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট সাজানো হত । এখন অনেকে অবসর নিয়েছেন, অনেকে ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছেন, অনেকের অফিসের টাইম চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে । ফলে আগের মতো আর সকলে একসঙ্গে যাতায়াত করতে পারি না । কিন্তু আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে এই পুজোয় মেতে উঠি।"

নিত্যযাত্রী জ্ঞান শংকর তা বলেন, "আমাদের সারাদিনের একটা বড় সময় ট্রেনে একসঙ্গে যাতায়াত করতে গিয়ে কেটে যায় । এখানে আমাদের একটা আলাদা পরিবার । ফলে আগের মতো না হলেও আমরা ট্রেনে ফটো ফুল মালা মিষ্টি দিয়ে বিশ্বকর্মা পুজো করে আসছি ।"

ট্রেনে বিশ্বকর্মা পুজো (নিজস্ব ছবি)

নিত্যযাত্রী বাপন মল্লিক বলেন, "সকলের সঙ্গে একসঙ্গে পুজোর আনন্দ আমরা ভাগ করে নিই । আমরা এখানে একটা পরিবার যেখানে কোনও ধর্মের ভেদাভেদ নেই । আমরা সকলে একসঙ্গে চলার পথে পুজোর আনন্দ ভাগ করে নিই ।"

নিত্যযাত্রী রাজেশ গণ বলেন, "আগে আমাদের পুজোর আড়ম্বর ছিল । কিন্তু পরিস্থিতির কারণে আমরা আর সবাই মিলে আগের মতো পুজো করতে পারি না । ধর্মের ভেদাভেদকে সরিয়ে রেখে একটা পরিবারের মতো আমরা সকলে পুজোর আনন্দে মেতে উঠি ।"

