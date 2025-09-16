বিশ্বকর্মা নগরীতে আর হয় না বিশ্বকর্মা পুজো, এককালের MAMC-তে এখন শ্মশানের নিস্তব্ধতা

বিশ্বকর্মা নগরীতে আর হয় না বিশ্বকর্মা পুজো, এককালের MAMC-তে এখন শ্মশানের নিস্তব্ধতা
জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় শুরু হয়েছিল এমএএমসি৷ 2002 সালে এই কারখানা বন্ধ হয়ে যায়৷ এখন সেখানে শোনা যায় গৌরবময় অতীতের জন্য হাহাকার৷
দুর্গাপুর, 16 সেপ্টেম্বর: এমএএমসি৷ মাইনিং অ্যালয়েড মেশনারি কর্পোরেশন৷ একসময় খনির যন্ত্রাংশ তৈরিতে ভারতের শীর্ষস্তরের কারখানা৷ এককালে যেখানে শ্রমিক-কর্মী-আধিকারিকদের কোলাহলই ছিল দস্তুর, এখন সেখানে কার্যত শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে৷ যে কারখানাকে ঘিরে তৈরি হওয়া টাউনশিপের নাম দেওয়া হয় বিশ্বকর্মানগরী, সেখানে বিশ্বকর্মা পুজোর আগের দিন নেই কোনও হইচই-ব্যস্ততা৷
আগামিকাল, বুধবার বিশ্বকর্মা পুজো৷ কোথাও-কোথাও আয়োজন অবশ্যই হবে৷ কিন্তু জৌলুসহীনভাবে৷ আগের সেই আড়ম্বর আর নেই৷ বর্তমান পরিস্থিতি দেখে চোখে জল আসে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে কারখানার প্রাক্তন শ্রমিকদের৷ যদিও সেই জলের মধ্যেও চিকচিক করে আশার ঝিলিক৷ হয়তো আবার কারখানা খুলবে৷ ফের প্রাণ ফিরে পাবে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের বিশ্বকর্মানগরী৷
এমএএমসি বা মাইনিং অ্যালয়েড মেশনারি কর্পোরেশন
সালটা 1963৷ দুর্গাপুরে উদ্বোধন হয় এশিয়ার সর্ববৃহৎ হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন লিমিটেড কারখানার৷ রাশিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারত তৈরি করে এই কারখানা৷ সেই সময় উদ্বোধন করতে এসেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু৷
পরে অবশ্য এই কারখানার নাম পরিবর্তন করা হয়৷ নতুন নাম হয়, মাইনিং অ্যালয়েড মেশনারি কর্পোরেশন বা এমএএমসি৷ 1965 সালে ওই কারখানারও উদ্বোধন করতে এসেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু৷ এর পর খনির কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ তৈরি হওয়া শুরু হয়৷ 2002 সালে বন্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত এই নামেই পরিচিত এই কারখানা৷
এমএএমসি-র ইতিহাস
খনির কাজে ব্যবহৃত বড় বড় যন্ত্রপাতি এই কারখানাতেই তৈরি হতো। এই যন্ত্রপাতির চাহিদা দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও ছিল। লাভজনক এই কারখানায় একসময় 20 হাজারেরও বেশি স্থায়ী শ্রমিক কাজ করতেন৷ এই কারখানার উল্টো দিকেই ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত ভারত অপথেলমিক গ্লাস লিমিটেড বা বিওজিএল কারখানা। এই কারখানাতে দামি দামি কাচ তৈরি হতো। এমনকী, যুদ্ধে ব্যবহৃত সাবমেরিনের কাচ এই কারখানাতেই তৈরি হতো।
এখন যেখানে 19 নম্বর জাতীয় সড়ক৷ তার পাশেই এই কারখানা৷ সেই সময় কারখানার শ্রমিক-কর্মচারী-আধিকারিকদের থাকার জন্য আশপাশের এলাকা ঘিরে তৈরি হয় একটি উপনগরী৷ যাকে অনেকে এমএএমসি টাউনশিপ বলে৷ জাতীয় সড়কের ঠিক উল্টোদিকে শাল, পিয়াল, বকুল, আম, কাঁঠাল গাছের জঙ্গলের মাঝে বিরাট এলাকা জুড়ে অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিক তৈরি হওয়া এই স্যাটালাইট টাউনশের পোশাকী নাম বিশ্বকর্মানগরী বা ভিকে নগরী৷
এমএএমসি-তে বিশ্বকর্মা পুজো
যেকোনও কারখানাতেই জাঁকজমকপূর্ণভাবে বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করা হয়৷ এমএএমসি টাউনশিপও তার ব্যতিক্রম ছিল না৷ তাছাড়া টাউনশিপের নামই যখন বিশ্বকর্মার নামে, তখন আয়োজনের বাহুল্য থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক৷ ছিলও৷ কারখানাতে পুজো তো হতোই৷ পাশাপাশি আশপাশেও বেশ কয়েকটা বিশ্বকর্মা পুজো হতো৷ যার জন্য দুর্গাপুরের বাসিন্দারা ছাড়াও পাশের বাঁকুড়া-বীরভূম থেকেও মানুষ ছুটে আসতেন।
পুজোর আগের দিন থেকেই কারখানার গেটের বাইরে বিরাট এলাকা জুড়ে বসত মেলা। যাত্রা গান, কবিগান, কারখানার নিজস্ব ফায়ার স্টেশনে সিনেমা শো হতো৷ হাজার হাজার মানুষ এমএএমসি কারখানার গেটের বাইরে এসে ভিড় জমাতেন। দুপুর 3টের সময় কারখানার গেট খুলে দেওয়া হতো সাধারণের জন্য। কারখানার আলাদা আলাদা প্রত্যেকটি শপে বিশ্বকর্মার আরাধনা হতো। এই শপগুলির মধ্যে সেই সময় পুজোর আয়োজন নিয়ে প্রতিযোগিতাও হতো।
যা এখন শুধুই সোনালী অতীত৷ সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের যাঁরা সাক্ষী, তাঁরা এখন আক্ষেপ করতে-করতে স্মৃতিচারণ করেন৷ তেমনই একজন স্থানীয় বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ গুপ্তা৷ তিনি বললেন, ‘‘কত বড় করে বিশ্বকর্মার পুজো হতো। বাবা আমাদেরকে নিয়ে কারখানায় যেতেন। আলাদা করে পাস তৈরি করাতে হতো কারখানার ভেতরে ঢোকার জন্য। যাত্রা, সিনেমা, নাটক, বিরাট মেলার আয়োজন হতো৷ হাজার হাজার মানুষের ভিড় হতো৷ সেসব শুধুই এখন স্মৃতি। চারিদিকে শুধুই শ্মশানের নীরবতা। সেসব দিনের কথা ভাবলে কষ্ট হয়৷ যন্ত্রণা হয় বুকে। অনেকের মতো আমিও আশায় বসে আছি কারখানা আবার খোলার জন্য।’’
একই কথা বললেন ভিকে নগরীর প্রবীণ বাসিন্দা সাধন চক্রবর্তী৷ তিনি বলেন, ‘‘সেদিনের সেই বিশ্বকর্মা পুজোর কথা বললে অনেকেই ভাববেন মিথ্যা গল্প বলছে। এত আড়ম্বর গোটা বাংলায় কোথাও বিশ্বকর্মা পুজোকে ঘিরে হতো না। মনোরঞ্জনের জন্য হেন কিছু নেই, যা কারখানার গেটে হতো না। আমি সেই সময় ঠিকাদারি করতাম কারখানায়। বিরাট আয়োজন হতো।খাওয়া-দাওয়া, গল্প-আড্ডা, পরিবার নিয়ে কারখানার গেটে এসে ভিড় জমানো, সব হতো।’’
হতাশার সঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘সেসব এখন শুধুই অতীত। প্রত্যেক বছর ভোটের আগে একবার করে কারখানা খোলার গাল ভরা প্রতিশ্রুতির কথা শোনা যায়। ভোট পেরোলেই ভিকে নগরীর মানুষের সমস্ত আশা অন্ধকারে ডুবে যায়। চারিদিকে শুধু ভাঙা আবাসনের আর্তনাদ। রাস্তার ওই দিকে বন্ধ কারখানার বোবা কান্না। আমরা শুধুই অতীত স্মৃতিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছি।’’
অস্তাচলে এমএএমসি
নয়ের দশক থেকে ধুঁকতে শুরু করে এই রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা৷ 2002 সালে পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যায়। উৎপাদন থমকে যায়৷ শ্রমিকদের অনেককে স্থানান্তরিত করতে হয়৷ কেউ কেউ চাকরিও হারান। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত কারখানার চিমনিতে আর ধোঁয়া বেরোয় না৷ সাইরেনের শব্দ আর শোনা যায় না কান পাতলে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভিকে নগরীর সুইমিং পুল, বিরাট বিরাট স্কুল, হাসপাতাল, অফিসার্স ক্লাব, বহু আবাসন আজ ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। দুষ্কৃতীরা জানলা দরজা কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেই খুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। ভেঙে পড়া আবাসনগুলির দেওয়াল আগাছায় ঢাকা।
বছর নয়েক পর, 2011 সালে অবশ্য একটা আশার আলো দেখা গিয়েছিল৷ কারণ, সেই সময় তিনটি কেন্দ্রীয় সংস্থা বিইএমএল, ডিভিসি ও কোল ইন্ডিয়া কিনে নেয় এমএএমসি কারাখানাকে৷ 100 কোটি টাকায় এই কারাখানা কেনা হয়েছিল৷ তখন অনেকে মনে করেছিলেন যে আবার হতো খুলবে কারখানা৷ তার পর কেটে গিয়েছে 14 বছর৷ আরও জরাজীর্ণ হয়েছে এমএএমসি৷ কার্যত খণ্ডহরে পরিণত হয়েছে বিশ্বকর্মানগরী৷
এই পরিস্থিতির দায় কার
এমএএমসি যখন বন্ধ হয়, সেই সময় কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার৷ তখন প্রধানমন্ত্রীর আসনে রয়েছেন বিজেপির প্রবাদপ্রতীম নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী৷ ফলে অনেকেই এই পরিস্থিতির জন্য বিজেপিকেই দায়ী করে৷ বিশেষ করে কংগ্রেস৷
কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি নেতা অসীম চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘কারখানার গেটের বাইরে আর আসি না। আপনি ডাকলেন বলে এলাম। দারুণ কষ্টের স্মৃতি আমাদের। একদিকে ভিকে নগরীর প্রাণ চঞ্চল আধুনিক শহুরে সভ্যতার বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন, অন্যদিকে কারখানার বাইরে বিশ্বকর্মা পুজোকে ঘিরে কয়েকদিন আগে থেকেই সাজো সাজো রব। আমি কত চিঠি করলাম যে তিনটি কেন্দ্রীয় সংস্থা এই কারখানা খুলতে চেয়ে 100 কোটি টাকায় উচ্চ আদালত থেকে নিয়েছিল, তাদের কাছে। কিন্তু তারপর সব চুপ। তবে আমরা এখনও আশায় আছি কারখানা খোলার ব্যাপারে।’’
রাজ্যের শিল্পবন্ধ্যা পরিস্থিতির জন্য তৃণমূল বরাবর নিশানা করে সিপিএমকে৷ এই ইস্যুতেও সেই সুর শোনা গেল দলের নেতার মুখে৷ তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘সিটুর জঙ্গি আন্দোলনের জেরে রাজ্যে একের পর এক ভারী শিল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দুর্গাপুরেও বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিগত বাম সরকারের সময়কালে এই নিয়ে কোনও লড়াই আন্দোলন হয়নি। কারখানাগুলোকে এরা পার্টি অফিসে পরিণত করে ফেলেছিল। তার ফল ভোগ করছে আগামী প্রজন্ম।’’
অন্যদিকে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিজেপির লক্ষ্মণ ঘোড়ুই অভিযোগ করেছেন, ‘‘এমএএমসি বন্ধের পিছনে তৃণমূল ও সিপিএমের ভূমিকা আছে। সব জায়গায় ইউনিয়ন বাজি করার জন্য এই অবস্থা।’’
এদিকে যেসময় এই কারখানা বন্ধ হয়, তখন কেন্দ্রের সরকারের শরিক তৃণমূল কংগ্রেস৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তাই সিপিএম এই কারখানা বন্ধের দায় বিজেপি ও তৃণমূলের ঘাড়েই চাপিয়েছে৷ সিপিএমের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘যে সময় এমএএমসি কারখানা বন্ধ হয়েছিল, সেই সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদের যোগসাজশে এই কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন খাতে খরচ করছে, সামান্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করলে এখানে যা পরিকাঠামো বেঁচে আছে, তাতে এই কারখানা আবার খোলা যেতে পারে।’’
তবে সুদিন ফিরবে কী, আশায় বসে বিশ্বকর্মানগরীর বাসিন্দারা৷ আদৌ কি তা হবে, এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য লুকিয়ে সময়ের গর্ভে৷