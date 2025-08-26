ওন্দা (বাঁকুড়া), 26 অগস্ট: দীর্ঘ 50 বছর পর ফের বাঁকুড়া জেলায় কালাজ্বরের প্রকোপ ৷ সম্প্রতি বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের পাথরপুকুর গ্রামের 50 বছরের এক প্রৌঢ়ের রক্তের নমুনা পরীক্ষায় কালাজ্বরের জীবাণু মিলেছে ৷ ওই প্রৌঢ় ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৷ পাশাপাশি, গোটা গ্রামের মানুষের আরকে-39 রক্ত পরীক্ষা করানো হয়েছে ৷ এর জন্য গ্রামে স্বাস্থ্য শিবির বসানো হয় স্বাস্থ্য দফতরের তরফে ৷
উল্লেখ্য, গত 2 অগস্ট পাথরপুকুর গ্রামের ওই প্রৌঢ়কে প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ৷ পরের দিন তাঁকে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ সেখানে দীর্ঘদিন চিকিৎসা চললেও তিনি সুস্থ হচ্ছিলেন না ৷ এরপর গত 14 অগস্ট তাঁর রক্তের নমুনা নেওয়া হয় পরীক্ষার জন্য ৷ তবে, তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷
এরপর 20 অগস্ট ওই প্রৌঢ়ের রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আসে ৷ সেখানে নমুনায় কালাজ্বরের জীবাণু মেলে ৷ তড়িঘড়ি বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য দফতরে জানানো হয় ৷ স্বাস্থ্য দফতরের তরফে ওই প্রৌঢ়কে ফের ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ৷ সেখানেই তাঁর কালাজ্বরের চিকিৎসা চলছে ৷
অন্যদিকে, পাথরপুকুর গ্রামে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে মেডিক্যাল টিম পাঠানো হয় ৷ গ্রামের সকলের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেন মেডিক্যাল টিমের সদস্যরা ৷ সকলের ব়্যানডম কালাজ্বর নির্ণয়কারী আরকে-39 পরীক্ষা করানো হয় ৷ তবে, কারও রক্তের নমুনায় কালাজ্বরের জীবাণু মেলেনি বলে জানিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর ৷ স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ওন্দা ব্লকের পাথরপুকুর গ্রামে কালাজ্বরের বাহক স্যান্ড ফ্লাই বা বেলে মাছির হদিশ মিলেছে ৷
এ নিয়ে গ্রামবাসী অর্জুন মুর্মু বলেন, "একজন হাসপাতালে ভর্তি আছেন ৷ কী হবে জানি না ৷ সবাই বলছে তো খুব খারাপ জ্বর ৷ কিন্তু, কী করা যাবে ! ভয় পেলে তো চলবে না ৷ আরও অনেকের জ্বর হয়েছিল গ্রামে ৷ তবে, সবাই সুস্থ আছেন এখন ৷ একজনই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৷"
এ নিয়ে বাঁকুড়া জেলা স্বাস্থ্য দফতরের উপমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-2 দেবব্রত দাস বলেন, "একজনের রক্তের নমুনায় কালাজ্বরের জীবাণু পাওয়া গিয়েছে ৷ গত কয়েক দশকে বাঁকুড়া জেলায় এই প্রথমবার কালাজ্বরের হদিশ মিলেছে ৷ আশেপাশের জেলায় এর আগেও কয়েকটা কেস পাওয়া গিয়েছিল ৷ তবে, একজনের শরীরেই পাওয়া গিয়েছে ৷ আতঙ্কের কারণ নেই ৷ স্বাস্থ্য দফতর নজর রাখছে ৷"