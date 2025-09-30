পাশেই বক্সা ! হাতির ভয়ে পুজো প্রাঙ্গণেই সারারাত আনন্দ করে ভোরে বাড়ি ফেরেন গ্রামবাসীরা

পাশেই বক্সা ! হাতির ভয়ে পুজো প্রাঙ্গণেই সারারাত আনন্দ করে ভোরে বাড়ি ফেরেন গ্রামবাসীরা
প্রায় দিনই এখানে লেগে থাকে হাতির আনাগোনা । যখন-তখন লোকালয়ে হাতি ঢুকে পড়ে ৷ তাই সবাই এখানে সাবধানী । অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 30, 2025 at 5:13 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 30 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজো উপলক্ষে বসে মেলা ৷ যত রাত বাড়ে ততই মেলা জমে ওঠে । সারারাত জেগে আনন্দ উপভোগ করেন দর্শনার্থীরা ৷ যতক্ষণ-না ভোরের আলো ফুটছে, ততক্ষণ একজনও বাড়িমুখো হন না ৷ এর কারণ এলাকায় হাতির উপদ্রব ৷ রাত-বিরেতে বাড়ি ফেরার পথে হাতির হামলার মুখে যাতে পড়ার আশঙ্কা থাকে ৷ সেজন্যই দর্শনার্থীদের সুরক্ষার কথা ভেবে তাঁদের জন্য সারারাত মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করেন উদ্যোক্তারা ৷ তাঁরা নিজেরাও জেগে থাকেন সারারাত ৷
আলিপুরদুয়ারের তুরতুরী বেলতলার দুর্গাপুজো হয় আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ৷ একদিকে রয়েছে ভুটান পাহাড় ৷ চারপাশ ঘেরা চা-বাগানে ৷ আর পুজো মণ্ডপের খুব কাছেই বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল । দুর্গাপুজোর চারদিন হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভিড় জমে প্রত্যন্ত এই এলাকার একমাত্র পুজো মণ্ডপে ৷ বিশেষ করে আদিবাসীদের ভিড় থাকে চোখে পড়ার মতো । অথচ প্রায় দিনই এই চত্বরে লেগে থাকে হাতির আনাগোনা । যখন-তখন লোকালয়ে হাতি ঢুকে পড়ার ঘটনা এখানকার রোজনামচা ৷ তাই সবাই এখানে সাবধানী । একটু দূরে যাঁরা থাকেন, তাঁরা পুজোয় মেলায় এলেও হাতির ভয়ে একটু সতর্ক হয়েই আনন্দ উপভোগ করেন ।
পুজো কমিটির সদস্যরা চান দর্শনার্থীরা সারারাত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করুন, তারপর বিপদমুক্ত হয়ে ভোরবেলায় বাড়ি ফিরুন ৷ সেইমতোই মেলাতেই সারারাত কাটিয়ে দেন দর্শনার্থীরা । আর তাঁদের জন্যই রাত জেগে থাকেন পুজো কমিটির সদস্যরাও । তৎপর থাকেন পুলিশ ও বন বিভাগের কর্মীরাও । যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে ।
আগে পুজোর চারদিন সিনেমা দেখানো হত । এখন ডিজিটাল যুগে রাত জেগে বাড়ির বাইরে সিনেমা দেখার আকর্ষণ কিছুটা কমেছে ৷ তাই এখন দর্শনার্থীদের জন্য চারদিন মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । সাধারণত পুজো উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য থাকে, প্রতিমা, মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা ও মেলা এমনভাবে করতে হবে যাতে দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে । কিন্তু এই এলাকার পুজোয়ে উদ্যোক্তারা পুজোর আড়ম্বরের থেকেও বেশি গুরুত্ব দেন দর্শনার্থীদের মনোরঞ্জনে ৷
তুরতুরি বেলতলা দুর্গাপুজা কমিটির সম্পাদক কেষ্টরঞ্জন চৌধুরী জানান, "আমাদের বিশেষত্ব হল, আমাদের এই এলাকা আদিবাসী অধ্যুষিত । এখানকার মানুষ বাইরে কোথাও যেতে পারে না । আমাদের পুজো 52 বছর অতিবাহিত হয়েছে । আমরা দর্শনার্থীদের জন্য রাজ জেগে থাকি । কারণ এখানে হাতির আক্রমণ হয় প্রায়শই । মেলাটা সারারাত পাহাড় দিই । যাতে দর্শনার্থীরা সুষ্ঠভাবে বাড়িতে ফিরতে পারেন । হাতির হানা প্রায় সময়ই ঘটে । আমরা যে লোকজনকে রাতে ছাড়ব, তারপর রাস্তায় যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, সেই দায়িত্ব কে নেবে ৷ তাই আমরা, আমাদের সদস্যরা ও এলাকাবাসীরা সারারাত দর্শনার্থীদের জন্য রাত জেগে থাকি ।"
পুজো কমিটির সদস্য দেবাশিস সিকদার জানান, "আমাদের অনেক পুরনো পুজো । আগে সিনেমা দেখানো হত । একটাই এই এলাকায় বড় পুজো । প্রচুর মানুষ আসেন । এখানে একটাই সমস্যা, হাতির ভয় । তাই আমরা আমাদের মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বেশি রাত পর্যন্ত করে থাকি । লোকগুলো যাতে আটকে থাকে । যদি বাড়ি ফেরার সময় হাতির আক্রমণ হয় সেই ভয়ে আমরা দর্শনার্থীদের জন্য রাত জেগে থাকি । এর আগেও এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে । যার জন্য আমারাও আপ্রাণ চেষ্টা করি আমাদের পুজো ও মেলায় যাঁরা আসেন, তাঁরা যেন ভালো ভাবে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন । 20-30 কিলোমিটার দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজন তুরতুরী বেলতলার পুজোর মেলা ও অনুষ্ঠান দেখার জন্য আসেন ।
এক দর্শনার্থী ঝন্টু রবিদাস বলেন, "এই মেলায় ঐতিহ্য আলাদা । এই পুজো কমিটি খুব ভালো । যাঁরা পুজোর মেলায় আসেন, তাঁদের সবরকম খেয়াল রাখেন পুজো কমিটি। গ্রাম্য পরিবেশে এই পুজো ও মেলায় প্রচুর মানুষের ভিড় হয় । সারাদিন কাজের পর সন্ধ্যেয় মানুষ মেলায় আসে । আমরা যে এলাকায় বসবাস করি তা হল চা বাগান ও ফরেস্ট এলাকা । এখানে হাতির একটা ভয় থাকেই । দর্শনার্থীরা যাঁরা আসেন, তাঁরা ভাবেন তাঁরা মেলায় সারারাত কাটিয়ে ভোরের আলো ফোটার পর বাড়ি ফিরবেন ৷ তাতে হাতির ভয় অনেকটা কাটবে ৷ সারারাত ব্যপী এখানকার মেলা হয় ।"
মেলায় ঘুরতে আসা রহিমাবাদ চা বাগানের বাসিন্দা মনোহর সিং বলেন, "আমাদের এই এলাকায় ঝোপঝাড় । আমরা ছোটবেলা থেকেই আসি ৷ এই মেলায় এলেই সময় কেটে যায় ৷ অন্য কোথাও যেতে হয় না । পুজো কমিটি অত্যন্ত ভালো । সারারাত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখার জন্য এখানে থাকা যায় ৷ এখানে আজ পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি । তবে হাতির ভয় তো আছেই চারদিকে । সেই কারণ মানুষ রাত জেগে থাকে এই মেলায় ।"
এদিকে, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের নর্থ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জার শ্যামল মণ্ডল বলেন, "তুরতুরীর বেলতলার পুজোর জন্য আমাদের বাড়তি নজরদারি চালাতেই হয় । হাতির হানায় যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে । সারা দিনরাত কর্মীরা নিরাপত্তার জন্য তৈরি থাকেন । সারারাত মেলা চলে । হাতির ভয়ে মানুষ সারারাত মেলায় থাকার চেষ্টা করেন ।"