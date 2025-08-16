দুর্গাপুর, 16 অগস্ট: সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে দেদার বালি তুলে তা ভরা হচ্ছে ডাম্পারে । আর তার জেরে ভাঙছে রাস্তা । এই অভিযোগে শুক্রবার রাতে বালি তুলতে যাওয়ার পথে সেইসব ডাম্পার আটকে দিল গ্রামবাসীরা । শনিবার সকালেও দেখা যায় সেই সব ডাম্পারগুলি আটকে রয়েছে গ্রামের রাস্তায় । গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ওভারলোডেড বালির গাড়ি যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার অর্থে তৈরি রাস্তাঘাট ভেঙে যাচ্ছে ।
সরকারিভাবে বলা হয়েছিল 2 জুলাইয়ের পর থেকে আর নদী থেকে বালি তোলা যাবে না । কিন্তু, সরকারি নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলার অজয় এবং দামোদর নদ থেকে বেপরোয়াভাবে বালি তোলার অভিযোগ উঠছে ।
শুক্রবার রাতেও বালি তুলতে যাওয়ার অভিযোগে বাসিন্দারা অনেকগুলি ডাম্পার আটকে রেখে দেয় গ্রামের রাস্তায় । সেদিন রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত অনেকগুলি ডাম্পার সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও পুলিশের দেখা পাওয়া যায়নি বলে জানান গ্রামবাসীরা । এদিকে বেআইনি বালি উত্তোলন নিয়ে শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে বাকযুদ্ধ ।
ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা শ্রীদীপ চক্রবর্তী বলেন, "গতকাল রাতে প্রশাসনের দেওয়া নির্ধারিত সময়সীমা বহুদিন আগে পার হয়ে গেলেও দামোদর নদে বালি তুলতে যাওয়ার সময় ডাম্পারগুলিকে আটকে দেয় আমাদের কর্মী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা । প্রশাসনিকভাবে বলা হয়েছিল জুলাই মাসের 2 তারিখ পর্যন্ত নদীতে বালি তোলা হবে । কিন্তু, তারপরেও বেপরোয়াভাবে বালি তোলা বন্ধ হয়নি । এটা নতুন কথা যদিও নয় । কারণ পুলিশ এবং শাসকদল মদত দিয়ে এইসব বালির কারবার চলতে সাহায্য করছে ।"
যদিও মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি পার্থ দেওয়াশীর কথায়, "গ্রামের মানুষ কতগুলি ফাঁকা গাড়ি কালকে আটকে দিয়েছে বলে আমি রাতে জানতে পারি । সেই গাড়িগুলি কী কারণে ওই রাস্তায় এসেছিল তা সঠিক জানি না । আজ সকাল থেকে খোঁজ নেওয়া হয়নি । আমি অবশ্যই খোঁজ নিয়ে আপনাদেরকে জানাব ।"
শুক্রবার রাত থেকে এই ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা । কয়েকদিন আগে কাঁকসা থানা এলাকার সিলামপুরে একটি লরির ধাক্কায় এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় অগ্নিগর্ভ হয়েছিল পরিস্থিতি । অভিযোগ উঠেছিল, দিনে রাতে বালির ঘাটে বেআইনি ও বেপরোয়াভাবে যাতায়াত করছে ডাম্পার, লরি । রাস্তা খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ওই যুবকের । তার কয়েকদিনের মধ্যে ফের এই ঘটনা ।