প্রকাশ্যে বন্দুক-কার্তুজ কেনাবেচা করছেন তৃণমূল নেতা ! ভিডিয়ো দেখে তোপ বিজেপির

প্রকাশ্যে বন্দুক-কার্তুজ কেনাবেচা করছেন তৃণমূল নেতা ! ভিডিয়ো দেখে তোপ বিজেপির
ভিডিয়োটি খতিয়ে দেখে তারপরই এবিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং ৷
Published : September 22, 2025 at 6:38 PM IST
বোলপুর, 22 সেপ্টেম্বর: প্রকাশ্যে তৃণমূল নেতা বন্দুক ও কার্তুজ কেনাবেচা করছেন ! বোলপুরে ছড়িয়ে পড়া একটা ভিডিয়োতে এই দৃশ্য দেখা যাওয়ার পর থেকেই এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷ যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ ভিডিয়োটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ আর এই নিয়ে শাসকদলকে বিঁধে সরব হয়েছে বিরোধীরা ৷ তবে তৃণমূলের কোনও নেতা এই নিয়ে মুখ খুলতে চাইছে না ৷
ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে বোলপুরের শিমুলিয়া গ্রামের তৃণমূল নেতা দোলন শেখকে ৷ সেখানে দেখা গিয়েছে, একটি একটি করে কার্তুজ তিনি একজনকে দিলেন ৷ এই ভিডিয়োটি এলাকার বিভিন্ন মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ পুজোর মুখে গ্রামের প্রকাশ্য রাস্তায় অস্ত্র কারবারের অভিযোগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় তুলেছে বিজেপি ।
বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং বলেন, "ভিডিয়োটি ভেরিফাই করা হচ্ছে ৷ তারপর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
বোলপুর থানার অন্তর্গত নানুর বিধানসভার বড় শিমুলিয়া গ্রামের তৃণমূল নেতা শেখ দোলন ৷ এলাকায় দাপুটে নেতা হিসাবেই শুধু নয়, বালি মাফিয়া হিসাবেও তিনি পরিচিত ৷ ইতিমধ্যেই এই নেতার একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে । তাতে দেখা যাচ্ছে, বাইকে বসে শেখ দোলন একটা প্লাস্টিক থেকে কার্তুজ বের করে গুনে গুনে দেখছেন ৷ 20টি বড় বড় কার্তুজ গুনে গুনে তিনি ভরলেন একটি প্লাস্টিকে ৷ তারপর বড় একটা প্লাস্টিকের বস্তায় একটি মাস্কেট ও কার্তুজগুলো ভরে একজনকে দিয়ে দিলেন তিনি ৷ গ্রামের প্রকাশ্য রাস্তায় এভাবেই চলছে অস্ত্র কেনাবেচা ! আর তা দেখছেন পথচলতি লোকজন ৷ এই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা ৷
বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "শেখ দোলন তৃণমূলের নেতা, দেখছি প্রকাশ্যে বন্দুক-গুলি কেনাবেচা করছে ৷ তৃণমূল তো কোনও দল নয়, বালি মাফিয়া, পাথর মাফিয়াদের নিয়ে চলে । সামনে নির্বাচন, তার আগে দুষ্কৃতী, সমাজবিরোধী, মাফিয়াদের একত্রিত করে মাঠে নামাবে ৷ সন্ত্রাস করে, মানুষকে ভয় দেখিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে নির্বাচনী বৈতরণী পাড় হতে চাইছে ৷ আর পুলিশ প্রশাসন চুপ ।"
প্রসঙ্গত, পরপর বেশ কয়েকটি ঘটনায় উত্তাল বীরভূম । রামপুরহাটে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন, নানুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন, নলহাটিতে পাথর খাদানে ধস নেমে শ্রমিকের মৃত্যু প্রভৃতি একের পর এক ঘটনায় জেরবার অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখের গড় ৷ সেই আবহে প্রকাশ্য রাস্তায় তৃণমূল নেতা অস্ত্র কেনাবেচা করছেন, এই ভিডিয়োয় শুরু হল নতুন করে বিতর্ক ৷