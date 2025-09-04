ETV Bharat / state

কেন্দ্রকে চাপ দিয়ে 'জয়' ছিনিয়ে নেওয়া হল, GST-মুক্ত বিমা প্রসঙ্গে দাবি তৃণমূলের - TMC ON INSURANCE GST EXEMPTION

জয় কেড়ে নেওয়া হয়েছে সেই সরকারের কাছ থেকে যারা শুধুমাত্র চাপ দিলেই কথা শোনে ৷ বিমাকে সম্পূর্ণ GST-মুক্ত করার প্রসঙ্গে সোশাল পোস্টে দাবি তৃণমূলের ৷

TMC On GST Exemption On Insurance
GST-মুক্ত বিমা প্রসঙ্গে বড় দাবি তৃণমূলের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2025 at 8:54 AM IST

কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: তৃণমূল কংগ্রেস বুধবার কেন্দ্রের জীবন বিমা এবং স্বাস্থ্য বিমাকে জিএসটি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে সাধারণ মানুষের জয় বলে অভিহিত করেছে৷ এর পাশাপাশি তৃণমূলের দাবি, "একটি বধির শাসন ব্যবস্থা থেকে এই জয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে যারা চাপ দিলেই কথা শোনে।"

56তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের ফলাফল ঘোষণা করে, বুধবার সন্ধ্যায় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন জানিয়েছেন যে, সমস্ত ব্যক্তিগত জীবন বিমা পলিসিকে জিএসটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এতদিন এই দুটির উপরই 18 শতাংশ কর আরোপ করা হতো। এই ছাড় 22 সেপ্টেম্বর 2025, অর্থাৎ নবরাত্রির প্রথম দিন থেকে প্রযোজ্য হবে। এই সিদ্ধান্তের পর, স্বাস্থ্য বিমা এবং মেয়াদী বিমার মতো পলিসির প্রিমিয়াম এখন সস্তা হয়ে যাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিমা প্রিমিয়াম প্রায় 15 শতাংশ কমানো হতে পারে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করেছে, "এটি সাধারণ মানুষের জয়। এই জয় এমন এক বধির শাসনব্যবস্থার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে যারা চাপ দিলেই কথা শোনে। প্রথম দিন থেকেই, শ্রীমতি @MamataOfficial অর্থমন্ত্রীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে বিমা প্রিমিয়ামের উপর কর আরোপ করা নিষ্ঠুর, জনবিরোধী এবং পরিবারগুলিকে তাদের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করতে বাধা দেবে, সংকটের সময়ে আর্থিক ধ্বংসের ঝুঁকির দিকে ঠেলে দেবে।"

এখন পর্যন্ত, যারা স্বাস্থ্য বা জীবন বিমা নিতেন তাদের পলিসির প্রকৃত খরচের সঙ্গে 18 শতাংশ জিএসটি দিতে হতো। অর্থাৎ, যত বেশি বিমা, তত বেশি কর। এখন সরকার এই কর সম্পূর্ণরূপে বাতিল করেছে। এর অর্থ হল, আপনি আগে যে প্রিমিয়াম দিতেন তার উপর কোনও করের উপাদান থাকবে না। এটি সাধারণ মানুষের জন্য বিমা নেওয়া কিছুটা সহজ করে তুলতে পারে। তবে, এই পরিবর্তন বিমা কোম্পানিগুলির জন্য একটি ধাক্কা হতে পারে। এইচএসবিসির একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রিমিয়াম হ্রাসের ফলে চাহিদা বাড়তে পারে, তবে কোম্পানিগুলি 3 শতাংশ থেকে 6 শতাংশে প্রভাবিত হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের আরও দাবি, নরেন্দ্র মোদি সরকার "অবশেষে চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছে। এই পদক্ষেপ প্রমাণ করে যে @BJP4India শুধুমাত্র তখনই কাজ করে যখন কোণঠাসা হয়ে পড়ে। আমরা সংসদে, রাস্তায়, জনগণের মধ্যে এই ধরণের প্রতিটি জনবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব।" 2017 সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠার পর থেকে, স্বাস্থ্য বিমা এবং জীবন বিমার জন্য দেওয়া প্রিমিয়ামের উপর 18 শতাংশ হারে জিএসটি আরোপ করা হয়েছিল। এতদিনে জিএসটি স্ল্যাবে বড়সড় পরিবর্তন এনে বিমাকে সম্পূর্ণ করমুক্ত করা হল৷

  1. জীবনবীমা-স্বাস্থ্যবীমা ও জীবনদায়ী ওষুধ, একাধিক জিনিস থেকে সম্পূর্ণ উঠল জিএসটি ; বড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর
  2. নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

