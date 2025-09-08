চিনিয়েছেন 'অচেনা' লালু-নীতীশকে, প্রয়াত প্রবীণ সাংবাদিক সঙ্কর্ষণ ঠাকুর

চিনিয়েছেন 'অচেনা' লালু-নীতীশকে, প্রয়াত প্রবীণ সাংবাদিক সঙ্কর্ষণ ঠাকুর
একাধিক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সঙ্কর্ষণ ঠাকুর ৷ বিহার-জম্মু ও কাশ্মীরের বাস্তবতা তুলে ধরে পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছিলেন এই প্রবীণ সাংবাদিক ৷
Published : September 8, 2025 at 2:42 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: প্রয়াত প্রবীণ সাংবাদিক তথা দ্য টেলিগ্রাফের সম্পাদক সঙ্কর্ষণ ঠাকুর ৷ দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর সোমবার সকালে তাঁর জীবনাবসান হয় ৷ মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল 63 বছর ৷
রাজনৈতিক সাংবাদিকতায় অসামান্য বুৎপত্তি তাঁকে পাঠকমহলে জনপ্রিয় করেছিল ৷ সাংবাদিকতার পাশাপাশি একাধিক বই লিখে জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর গভীর বিবেচনা বোধের পরিচয় দিয়েছেন ৷ বিহার এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সামাজিক থেকে শুরু করে নানা রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বারবার তাঁর লেখায় ফিরে এসেছে ৷ কার্গিল যুদ্ধ কভার করে পাঠকদের বাহবা কুড়িয়েছিলেন ৷
তাঁর জন্ম 1962 সালে বিহারে ৷ কর্মজীবনে 'দ্য টেলিগ্রাফে'র পাশাপাশি সানডে টাইমস থেকে শুরু করে আরও নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সঙ্কর্ষণ ৷ বিশিষ্ট সাংবাদিক এমজে আকবরের তত্ববধানে শুরু হওয়া কর্মজীবনে পেয়েছেন প্রেম ভাটিয়া পুরস্কার থেকে শুরু করে আরও নানা সম্মান ৷
Senior journalist and editor of The Telegraph newspaper, Sankarshan Thakur passed away today. He was 63.— Press Club of India (@PCITweets) September 8, 2025
We’ve lost a fearless voice in journalism.
His sharp political analysis and unwavering commitment to the truth will be deeply missed.
In this time of sorrow, the Press… pic.twitter.com/HzmrpXYlrQ
ভারতের প্রেসক্লাবের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে প্রয়াত সাংবাদিকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা হয়েছে, "তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং সর্বদা সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকা তাঁকে সাংবাদিক হিসেবে এক বিশেষ স্থান দিয়েছে ৷ তাঁর প্রয়াণের ফলে আমরা এক প্রতিবাদী চরিত্রকে হারালাম ৷ সাংবাদিক মহল থেকে শুরু করে খবরের দুনিয়া তাঁর অভাব অনুভব করবে ৷" একইসঙ্গে তাঁর পরিবার ও প্রিয়জনদের পাশে থাকার বার্তাও দেওয়া হয়েছে প্রেসক্লাবের তরফে ৷
Very sad news: one of our finest journalists, writer of very fine books on his beloved state of Bihar, editor Telegraph and a true newsman, Sankarshan Thakur @SankarshanT passed away. Will miss our chats where your sharp insights enriched my knowledge always my friend. RIP. pic.twitter.com/IZ5xhXa7NL— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) September 8, 2025
প্রবীণ সাংবাদিক রাজদীপ সারদেশাই লেখেন, "সঙ্কর্ষণ ঠাকুর ছিলেন এক প্রকৃত সাংবাদিক ৷ তাঁর প্রয়াণের ফলে অন্যতম সেরা সহকর্মী তথা লেখককে হারালাম ৷ নিজের লেখনির মাধ্যমে তাঁর প্রিয় রাজ্য বিহারের অনেক অজানা কথা আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন ৷ তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে চর্চা করেছি ৷ সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেয়েছি ৷ সেই সমস্ত মুহূর্ত আমার দীর্ঘদিন মনে থাকবে ৷" পাশাপাশি কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ থেকে শুরু করে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি-সহ অনেকে তাঁর প্রয়াণে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন ৷
2023 সালে টেলিগ্রাফের সম্পাদক হওয়ার আগে ওই সংবাদপত্রে জাতীয় খবর বিভাগের সম্পাদক ছিলেন ৷ 1984 সালে সানডে টাইমসে কাজ শুরু করেন ৷ পরবর্তী সময়ে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে শুরু করে তহেলকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন ৷ 2004 সালে কার্যনির্বাহী সম্পাদক হিসেবে তলেহকা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর বড় ভূমিকা ছিল ৷
সাতের দশকে বিহারে সামাজিক ন্য়ায় স্থাপনের জন্য আন্দোলন শুরু হয় ৷ 1974 সালের মার্চ মাসে বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলন ক্রমশ গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে ৷ ছাত্রদের অনুরোধে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন জয়প্রকাশ নারায়ণ ৷ এই আন্দোলনের হাত ধরে পরবর্তী সময়ে বিহার তথা দেশ লালুপ্রসাদ যাদব থেকে শুরু করে নীতীশ কুমার এবং সুশীল মোদির মতো নেতাদের পেয়েছে ৷
বিহারের এই রাজনৈতিক চরাচরকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন সঙ্কর্ষণ ঠাকুর ৷ লালু এবং নীতীশকে নিয়ে একাধিক বই লিখেছিলেন যা আদতে এই নেতাদের আত্মজীবনী হিসেবে পাঠক তথা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ৷ লালুকে নিয়ে তিনি লিখেছিলেন, 'সাবঅলর্টান সাহেব: দ্য মেকিং অফ লালু যাদব' ৷ নীতীশকে নিয়ে লেখেন, 'সিঙ্গল ম্যান: দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস অফ নীতীশ কুমার' ৷ এই দু'জনকে নিয়ে লিখেছেন 'দ্য ব্রাদার্স বিহারী' ৷